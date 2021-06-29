Андрій Шевченко заявив про завершення контракту головного тренера збірної України

Головний тренер національної збірної України з футболу Андрій Шевченко у неділю, 1 серпня, повідомив про закінчення свого контракту. "Сьогодні закінчився мій контракт з Українською асоціацією футболу, я провів п'ять років з головною командою країни. Це була наполеглива робота, яка довела, що ми здатні грати в сучасний футбол", - написав він на своїй сторінці у Facebook. Шевченко подякував гравцям та уболівальникам.

"Велика вдячність всім вболівальникам за підтримку і критику. Разом нам вдалося показати, що наш футбол може бути конкурентним, результативним і цікавим. З вірою в Україну", - написав Шевченко.

В 2016 році конгрес Федерації футболу України обрав Андрія Шевченка головним тренером національної збірної з футболу. Він керував командою під час Чемпіонату Європи з футболу, який пройшов цього року. Українська збірна дійшла до чвертьфіналу.