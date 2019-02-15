 Андрій Садовий про ВВП і бідність - фактчек DW (відео) | Події економіки: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 15.02.2019

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Економіка

Андрій Садовий про ВВП і бідність - фактчек DW (відео)

Сумну статистику щодо рівнів ВВП і бідності озвучив кандидат у президенти, мер Львова Андрій Садовий під час зустрічі з виборцями. DW вирішила перевірити, чи справді Україна на 130-му місці у світі.

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Імовірно, Андрій Садовий, кажучи про 130 місце, мав на увазі останній звіт Міжнародного валютного фонду щодо показника ВВП на душу населення, згідно з яким Україна посіла 134 місце у світі. І це справді найгірша позиція в Європі. Цей показник є мірою випуску продукції на душу населення, тобто загальну вартість виготовленої продукції ділять на кількість людей, які живуть в країні. Щоправда, українські економісти вважають, що цей показник був вирахований з двома неточностями:

 

 

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