Андрій Садовий про ВВП і бідність - фактчек DW (відео)

Імовірно, Андрій Садовий, кажучи про 130 місце, мав на увазі останній звіт Міжнародного валютного фонду щодо показника ВВП на душу населення, згідно з яким Україна посіла 134 місце у світі. І це справді найгірша позиція в Європі. Цей показник є мірою випуску продукції на душу населення, тобто загальну вартість виготовленої продукції ділять на кількість людей, які живуть в країні. Щоправда, українські економісти вважають, що цей показник був вирахований з двома неточностями: