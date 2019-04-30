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Андрій Рева – український політик, міністр соціальної політики України.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Рева". На посаду міністра соціальної політики України Андрія Реву було призначено в квітні 2016 року. Раніше він був заступником міського голови Вінниці. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.