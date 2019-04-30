Андрій Рева

Чи платять німці аліменти на батьків? (03.04.2018)

Чи повинні діти платити аліменти на утримання літніх батьків? У той час, як в Україні щодо цього жвава дискусія, в Німеччині це питання вже врегулювали. Як саме - дивіться в нашому сюжеті.