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Андрій Рева

Андрій Рева – український політик, міністр соціальної політики України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Рева". На посаду міністра соціальної політики України Андрія Реву було призначено в квітні 2016 року. Раніше він був заступником міського голови Вінниці. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Скандал навколо Андрія Реви й соціальна політика на Донбасі

Скандал навколо Андрія Реви й соціальна політика на Донбасі 30.04.2019

Депутати Верховної Ради від різних політсил засудили міністра соцполітики України Андрія Реву за його слова щодо мешканців непідконтрольних Києву територій Донбасу. Лунають заклики до відставки не лише Реви, а й уряду.
В Україні вимагають відставки міністра соцполітики через слова про жителів ОРДЛО

В Україні вимагають відставки міністра соцполітики через слова про жителів ОРДЛО 30.04.2019

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко вимагає відставки міністра соціальної політики України Андрія Реви через його слова про жителів ОРДЛО в інтерв'ю BBC. Рева каже, що його слова були вирвані з контексту.
Детінізація ринку праці в Україні: до чого готуватися ФОПам?

Детінізація ринку праці в Україні: до чого готуватися ФОПам? 20.02.2019

Мінсоцполітики України оголосило про наступ на ФОПів -"замаскованих" під підприємців найманих працівників. Експерти та бізнес неоднозначно оцінюють ці наміри.
Міністр соцполітики: за кордоном працюють до 12 мільйонів українців

Міністр соцполітики: за кордоном працюють до 12 мільйонів українців 22.12.2018

Постійно за кордоном працюють понад три мільйона українців, а ще до дев'яти мільйонів виїжджають тимчасово, повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева. Більшість з них працевлаштовані у Польщі.
Пенсії українців у Німеччині: бюрократії має стати менше

Пенсії українців у Німеччині: бюрократії має стати менше 14.11.2018

Завдяки новій угоді між Києвом та Берліном українцям буде легше зараховувати трудовий стаж у Німеччині, а німцям в Україні. А отримувати зароблену в одній країні пенсію можна буде і живучи в іншій.
ФРН та Україна підписали угоду про соціальне забезпечення

ФРН та Україна підписали угоду про соціальне забезпечення 07.11.2018

Документ може полегшити обопільне інвестування і сприяти створенню робочих місць. Передбачається і необмежений переказ пенсій між обома державами.

Чи платять німці аліменти на батьків? (03.04.2018) 03.04.2018

Чи повинні діти платити аліменти на утримання літніх батьків? У той час, як в Україні щодо цього жвава дискусія, в Німеччині це питання вже врегулювали. Як саме - дивіться в нашому сюжеті.
Рева: Після запровадження безвізу в Україні зменшилося безробіття

Рева: Після запровадження "безвізу" в Україні зменшилося безробіття 28.12.2017

Міністр соціальної політики України Андрій Рева пояснює зменшення безробіття в Україні запровадженням "безвізу" з ЄС. При цьому "безвіз" не дає права на працевлаштування в країнах ЄС.
Підвищення мінімальної зарплати: популізм чи паливо для економіки

Підвищення мінімальної зарплати: популізм чи паливо для економіки 13.12.2017

На початку грудня президент Петро Порошенко запропонував підвищити мінімальну зарплату в Україні до 4100 гривень, мотивуючи це покращенням інвестиційного клімату. Як це вплине на працівників та бізнес, з'ясовувала DW.
Математика харчування: що їдять німці, що українці і скільки це коштує? (відео)

Математика харчування: що їдять німці, що українці і скільки це коштує? (відео) 11.08.2017

Міністр соцполітики України Андрій Рева заявив, що українці їдять значно більше, ніж німці. DW порівняла раціон українців і німців, а також скільки грошей витрачають в двох країнах на харчі.

Рева і німці: що їдять і скільки витрачають на харчі? (11.08.2017) 11.08.2017

Міністр соцполітики України Андрій Рева заявив, що українці на відміну від німців значно більше їдять. DW порівняла раціон українців і німців.
Пенсійна система України: за крок до катастрофи

Пенсійна система України: за крок до катастрофи 25.05.2016

Дефіцит Пенсійного фонду за перші п'ять місяців 2016 року склав 145 мільярдів гривень. Міністр соцполітики попереджає про катастрофу з виплатами пенсіонерам. Чи може щось врятувати пенсійну систему країни?
Як у Кабміні чубляться через виплати Донбасу

Як у Кабміні чубляться через виплати Донбасу 19.04.2016

У Кабміні назріває справжній конфлікт. Двоє нових міністрів виступили за виплати пенсій та соціальної допомоги мешканцям непідконтрольних Україні територій Донбасу. Проти - віце-прем'єр-міністр з соціальної політики.
Верховна Рада затвердила склад нового уряду

Верховна Рада затвердила склад нового уряду 14.04.2016

За ухвалення нового складу Кабміну проголосували 239 народних обранців. Свої посади в ньому зберегли шість міністрів з попереднього уряду.
ЗМІ: У БПП озвучили узгоджений склад майбутнього уряду

ЗМІ: У БПП озвучили узгоджений склад майбутнього уряду 13.04.2016

У "Блоці Петра Порошенка" розказали про узгоджений склад майбутнього уряду України, повідомляє "Інтерфакс-Україна". За цими даними, низки міністерств, зокрема МВС, МЗС та міноборони, зміни не торкнуться.