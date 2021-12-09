Андрій Портнов - український юрист і політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Портнов".

Упродовж своєї політичної кар'єри Андрій Портнов співпрацював спочатку з Юлією Тимошенко, а згодом з Віктором Януковичем. За часів президентства Януковича він, зокрема, керував Головним управлінням з питань судоустрою та був заступником глави адміністрації президента. В 2014 році Портнов полишив Україну й повернувся тільки в 2019 році після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.