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Андрій Портнов - український юрист і політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Портнов".
Упродовж своєї політичної кар'єри Андрій Портнов співпрацював спочатку з Юлією Тимошенко, а згодом з Віктором Януковичем. За часів президентства Януковича він, зокрема, керував Головним управлінням з питань судоустрою та був заступником глави адміністрації президента. В 2014 році Портнов полишив Україну й повернувся тільки в 2019 році після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Призначення скандального Семочка, "плівки Деркача", справи про картини і кораблі у Керченській протоці. Про що допитують і в чому обвинувачують Петра Порошенка? Перелік основних справ, по яких проходить п’ятий президент України.
Провадження відкрите за заявою ексзаступника глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова. Адвокат Порошенка заявляє, що справа б'є не лише по ньому, але й по команді Володимира Зеленського.
Андрій Богдан декілька разів поєднував державні посади з адвокатською діяльністю, що заборонено законом. А під час передвиборчої президентської кампанії він був акредитований у ЦВК як журналіст "1+1", повідомили "Схеми".