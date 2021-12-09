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Андрій Портнов

Андрій Портнов - український юрист і політик. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Портнов".

Упродовж своєї політичної кар'єри Андрій Портнов співпрацював спочатку з Юлією Тимошенко, а згодом з Віктором Януковичем. За часів президентства Януковича він, зокрема, керував Головним управлінням з питань судоустрою та був заступником глави адміністрації президента. В 2014 році Портнов полишив Україну й повернувся тільки в 2019 році після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

США запровадили санкції проти Портнова і Тупицького

США запровадили санкції проти Портнова і Тупицького 09.12.2021

Під санкції США через "корупційні дії" потрапили колишні заступник глави Адміністрації президента Андрій Портнов і глава Конституційного суду Олександр Тупицький.
Скандальний суд зобов'язав МОН переглянути підручники з історії

Скандальний суд зобов'язав МОН переглянути підручники з історії 26.01.2021

Окружний адмінсуд Києва, щодо суддів якого розслідує НАБУ, задовольнив позов ексзаступника глави адміністрації президента часів Януковича Андрія Портнова щодо викладу про події Євромайдану. Рішення може бути оскаржене.
ДБР знову викликає Петра Порошенка на допит

ДБР знову викликає Петра Порошенка на допит 24.06.2020

Державне бюро розслідувань знову викликає на допит п'ятого президента України Петра Порошенка. Допит заплановано на 30 червня.

Справи проти Порошенка: у чому обвинувачують і яке покарання загрожує (18.06.2020) 18.06.2020

Призначення скандального Семочка, "плівки Деркача", справи про картини і кораблі у Керченській протоці. Про що допитують і в чому обвинувачують Петра Порошенка? Перелік основних справ, по яких проходить п’ятий президент України.

Більше не свій хлопець: чому парламент втратив довіру до генпрокурора

Більше не свій хлопець: чому парламент втратив довіру до генпрокурора 06.03.2020

Верховна Рада відправила у відставку генпрокурора Руслан Рябошапку. Йому закинули відсутність результатів у переслідуванні представників попередньої влади, сам Рябошапка говорить про опір реформі прокуратури.
ГПУ запевняє, що суд над ексберкутівцями триватиме і після їх обміну

ГПУ запевняє, що суд над "ексберкутівцями" триватиме і після їх обміну 29.12.2019

Між тим під Лук'янівським СІЗО у Києві протестують противники обміну колишніх "беркутівців", обвинувачених у розстрілі 48 людей на Майдані і звільнених з-під варти під особисті зобов'язання.

ДБР відкрило справу через можливу держзраду Порошенка під час підписання мінських угод

ДБР відкрило справу через можливу держзраду Порошенка під час підписання мінських угод 11.12.2019

Провадження відкрите за заявою ексзаступника глави Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова. Адвокат Порошенка заявляє, що справа б'є не лише по ньому, але й по команді Володимира Зеленського.
ДБР і скандали: яке перезавантаження чекає на Державне бюро розслідувань

ДБР і скандали: яке "перезавантаження" чекає на Державне бюро розслідувань 22.11.2019

До своєї першої річниці Державне бюро розслідувань підходить під акомпанемент гучних скандалів. Президент і парламент тепер готуються "перезавантажити" цю структуру. Як саме - розбиралася DW.
Богдан незаконно поєднував державні посади з адвокатською діяльністю - ЗМІ

Богдан незаконно поєднував державні посади з адвокатською діяльністю - ЗМІ 22.11.2019

Андрій Богдан декілька разів поєднував державні посади з адвокатською діяльністю, що заборонено законом. А під час передвиборчої президентської кампанії він був акредитований у ЦВК як журналіст "1+1", повідомили "Схеми".
Коментар: Зеленський заганяє Порошенка у глуху опозицію

Коментар: Зеленський заганяє Порошенка у глуху опозицію 19.11.2019

Розпочинаючи кримінальне переслідування Петра Порошенка, нинішня влада України відкриває скриньку Пандори, жертвою чого стане вже сам президент Володимир Зеленський, попереджає Сергій Руденко.
Адвокат Новіков: Формулювання справи проти Порошенка вельми некоректне

Адвокат Новіков: Формулювання "справи проти Порошенка" вельми некоректне 18.11.2019

Адвокат Ілля Новіков, відомий захистом у Росії українських політв'язнів, працює на Петра Порошенка. Про особливості проваджень щодо експрезидента і їх зв'язок з долею колишніх полонених моряків - в інтерв'ю DW.
ДБР обшукує житло власника телеканалу Прямий через заяву Портнова на Порошенка

ДБР обшукує житло власника телеканалу "Прямий" через заяву Портнова на Порошенка 07.11.2019

Державне бюро розслідувань проводить обшук у помешканні власника телеканалу "Прямий" Володимира Макеєнка. Обшук стосується справи про купівлю- продаж телеканалу, ініціатором якої став Андрій Портнов.
Українська поліція розслідує звернення журналістів про погрози Портнова

Українська поліція розслідує звернення журналістів про погрози Портнова 07.11.2019

Національна поліція України відкрила провадження через звернення журналістів програми "Схеми". Вони заявили, що ексзаступник глави адміністрації президента часів Януковича Андрій Портнов їм погорожував.

Суд відновив Шевчука на посаді голови Конституційного суду України - ЗМІ

Суд відновив Шевчука на посаді голови Конституційного суду України - ЗМІ 11.10.2019

Рішенням Окружного адміністративного суду Києва Станіслава Шевчука поновлено на посаді судді та голови Конституційного суду України, повідомляють ЗМІ.
Суд заарештував колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського

Суд заарештував колишнього депутата Верховної Ради Сергія Пашинського 07.10.2019

Суд заарештував ексдепутата Верховної Ради Сергія Пашинського на два місяці без права внесення застави. ДБР повідомило йому про підозру в заподіянні поранення людині.
ДБР повідомило про підозру ексдепутату Сергію Пашинському

ДБР повідомило про підозру ексдепутату Сергію Пашинському 04.10.2019

Державне бюро розслідувань повідомило колишньому народному депутатау Сергію Пашинському про підозру в заподіянні поранення людині.

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