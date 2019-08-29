Андрій Парубій - український політик, депутат Верховної Ради України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Парубій". Починаючи від квітня 2016 року, Андрій Парубій обіймає посаду голови Верховної Ради України. Андрій Парубій є членом політичної партії "Народний фронт". У Верховній Раді не входить до жодної фракції. Андрій Парубій є членом Верховної Ради України з 2007 року. Під час Революції гідності він був комендантом Євромайдану в Києві та керівником Самооборони Майдану. УВАГА: Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.