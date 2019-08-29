Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Андрій Парубій

Андрій Парубій - український політик, депутат Верховної Ради України.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрій Парубій". Починаючи від квітня 2016 року, Андрій Парубій обіймає посаду голови Верховної Ради України. Андрій Парубій є членом політичної партії "Народний фронт". У Верховній Раді не входить до жодної фракції. Андрій Парубій є членом Верховної Ради України з 2007 року. Під час Революції гідності він був комендантом Євромайдану в Києві та керівником Самооборони Майдану. УВАГА: Контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Депутати Верховної Ради дев'ятого скликання склали присягу

Депутати Верховної Ради дев'ятого скликання склали присягу 29.08.2019

З моменту складення присяги новообрані народні депутати почали виконувати свої обов'язки і пішли на перерву до 13-ї години для отримання посвідчень.
У приміщенні Верховної Ради провели обшуки

У приміщенні Верховної Ради провели обшуки 27.08.2019

Спікер парламенту Андрій Парубій повідомив про блокування силовиками процесу запуску сенсорної кнопки для голосування.

Зарплати депутатів ВР: достатні чи варто підвищити? (відео)

Зарплати депутатів ВР: достатні чи варто підвищити? (відео) 21.08.2019

У депутатів ВР зарплата "гарна, але недостатня". Так вважає голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, який має стати новим спікером парламенту. Скільки ж насправді отримують народні обранці в Україні та ЄС?

Зарплати депутатів Верховної Ради варто підвищити? (21.08.2019) 21.08.2019

У депутатів ВР зарплата "гарна, але недостатня". Так вважає голова партії "Слуга народу" Дмитро Разумков, який має стати новим спікером парламенту. Скільки ж насправді отримують народні обранці в Україні та ЄС? І чи варто українським "слугам народу" підвищити зарплату?

Зеленський заявив, що більше не звертатиметься до Парубія, а говоритиме з новою Радою

Зеленський заявив, що більше не звертатиметься до Парубія, а говоритиме з новою Радою 19.07.2019

Президент України Володимир Зеленський заявив, що більше не звертатиметься до голови нинішнього складу Верховної Ради Андрія Парубія, оскільки не бачить сенсу продовжувати розмову.
Парубій знову відмовив Зеленському у позачерговому засіданні ВР

Парубій знову відмовив Зеленському у позачерговому засіданні ВР 18.07.2019

Президент України написав ще одного листа спікеру Ради Андрію Парубію і наполіг на проведенні позачергового засідання парламенту. Глава ВР знову відмовив і сказав, що Зеленський прагне "передвиборчого шоу".
Парубій не скликатиме позачергове засідання ВР, попри прохання Зеленського

Парубій не скликатиме позачергове засідання ВР, попри прохання Зеленського 17.07.2019

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що може скликати лише позачергову сесію парламенту, але не засідання, і закликав президента Володимира Зеленського висловити своє прохання згідно з законом.
Парубій закрив останнє засідання чинної Верховної Ради

Парубій закрив останнє засідання чинної Верховної Ради 12.07.2019

Спікер Андрій Парубій закрив останнє засідання десятої сесії Верховної Ради восьмого скликання.
В офісі президента заявляють про порушення при ухваленні Виборчого кодексу

В офісі президента заявляють про порушення при ухваленні Виборчого кодексу 12.07.2019

Під час ухвалення Виборчого кодексу парламентом було порушено регламент, заявив представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук.
Гройсман пропонує і провести парад, і виділити додаткові гроші військовим

Гройсман пропонує і провести парад, і виділити додаткові гроші військовим 10.07.2019

Володимир Гройсман та Андрій Парубій виступили за проведення параду на День Незалежності. Напередодні Володимир Зеленський вирішив його скасувати.
Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради

Під іншим прапором: політики, які змінили партію перед виборами до Ради 09.07.2019

Зміна партійних кольорів для багатьох українських політиків є звичною справою. Нинішні вибори до Верховної Ради не стали винятком. Політики і депутати, які опинилися у новому для себе партійному списку, в добірці DW.

Парубій: Зеленський вже не може ветувати закон про ТСК з нормами щодо імпічменту

Парубій: Зеленський вже не може ветувати закон про ТСК з нормами щодо імпічменту 05.07.2019

Термін для накладання вето на закон, що регулює процедуру імпічменту президента, сплив і Володимир Зеленський зобов'язаний його підписати, заявив голова Верховної Ради Андрій Парубій.
Президентка ПАРЄ: Україна зобов'язана запросити спостерігачів на вибори

Президентка ПАРЄ: Україна зобов'язана запросити спостерігачів на вибори 03.07.2019

Україна має обов'язок запросити спостерігачів ПАРЄ на президентські і парламентські вибори, бо вона є членом Ради Європи, нагадала Ліліан Морі Паск'є.
Парубій: Зеленський не повертає до парламенту закон щодо імпічменту

Парубій: Зеленський не повертає до парламенту закон щодо імпічменту 03.07.2019

Президент України Володимир Зеленський не повернув до Верховної Ради ухвалений на початку червня закон про тимчасові слідчі та спеціальні комісії парламенту, який передбачає врегулювання процедури імпічменту.
Парубій скасував запрошення для спостерігачів ПАРЄ на вибори до Ради

Парубій скасував запрошення для спостерігачів ПАРЄ на вибори до Ради 02.07.2019

Серед міжнародних спостерігачів на виборах Верховної Ради не можуть бути представники країни-агресора, заявив Андрій Парубій.

Як Верховна Рада допрацьовує останні дні: порожня зала і картки без депутатів (19.06.2019)

Як Верховна Рада допрацьовує останні дні: порожня зала і картки без депутатів (19.06.2019) 19.06.2019

Народні депутати, які виступають проти розпуску парламенту, не дуже охоче туди приходять останніми тижнями. Система "Рада" хоч і реєструє до 300 депутатів, але насправді у залі лише кілька десятків народних обранців. Ось як "вона працює"…
Інші статті