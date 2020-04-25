Андрій Богдан: Російській мові варто надати статус регіональної в Донецькій та Луганській областях

Керівник офісу українського президента Андрій Богдан вважає, що російській мові варто надати статус регіональної в Донецькій та Луганській областях. Про це він сказав в інтерв'ю інтернет-виданню "РБК-Україна", опублікованому у понеділок, 1 липня. "Особисто моя думка: я б дозволив Донецьку і Луганську державну - українську і регіональну - російську за умови, що після цього вони - територія України", - сказав Богдан. Водночас він вважає, що такі питання повинні вирішуватися на референдумах.

На питання про те, що таке рішення можуть захотіти ухвалити й інші області, Богдан відповів, що не можна нав'язувати думку лише частини України і необхідно шукати компроміси. "Давайте ще угробимо п'ятнадцять тисяч наших громадян у війні? Розмовляти нескінченно про хороше можна. Однак в цей час треба поїхати на фронт, подивитися, хто і як розмовляє в окопах і ухвалити рішення (...) Давайте тоді всіх змусимо розмовляти українською? Тоді зупинимося на тому, що Україна - це у нас будуть Тернопільська, Львівська та Івано-Франківська області. Ми повинні шукати компроміси або ми повинні всім нав'язувати думку якоїсь частини України?" - сказав він.

При цьому керівник офісу президента виступив проти надання російській мові статусу державної, оскільки вважає, що це поглибить конфлікт. "Не думаю, що вона (друга державна мова. - Ред.) вирішує це питання. Вона поглиблює конфлікт. В даному випадку я - проти", - наголосив Богдан.

Щодо призначення губернаторів Богдан розповів, що оскільки йдуть вибори, немає можливості проводити якісь голосування, "їх обирали ейчари". "Хоча була класна ідея, але ми від неї відмовилися, - зробити референдум щодо обрання губернаторів. У нас вибори Верховної Ради, добровільно проголосуйте ще за чотири-п'ять кандидатур, кого ви хочете бачити губернатором. Було б класно, але не встигаємо", - пояснив він. За його словами, одеський губернатор Андрій Андрейчиков є колегою Володимира Зеленського "у якомусь бізнесі".

Нагадаємо, що оголосивши публічний конкурс на посади керівників облдержадміністрацій, перші погоджені з урядом кандидатури на ці посади від Зеленського викликають низку питань від громадських організацій та активістів.