 Андрій Богдан запевнив, що не приймає рішень щодо ″Приватбанку″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.10.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Андрій Богдан запевнив, що не приймає рішень щодо "Приватбанку"

Керівник Офісу президента України Андрій Богдан запевнив, що не бере участі в прийнятті рішень щодо "Приватбанку", але визнав, що іноді спілкується з колишнім власником банку Ігорем Коломойським.

Андрій Богдан

Андрій Богдан (фото з архіву)

Керівник Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що не бере участі в прийнятті будь-яких рішень щодо долі націоналізованого "Приватбанку". "Я відмежувався від інформаційних потоків і не дотичний до прийняття будь-яких рішень щодо "Привату", - сказав він в інтерв'ю інтернет-виданню "Українська правда", опублікованому у вівторок, 29 жовтня.

DW.COM

Представники Офісу президента на зустрічі з послами країн G7 заявили, що немає жодних підстав для повернення державного "Приватбанку" колишнім власникам. (23.10.2019)

Артисти студії "Квартал 95" відверто висміяли підпал невідомими будинку колишньої голови Нацбанку України Валерії Гонтаревої. В інтерв'ю DW вона поділилася своїми роздумами на цю тему. (23.10.2019)

Богдан, утім, визнав, що іноді спілкується зі своїм колишнім клієнтом - підприємцем Ігорем Коломойським, якому до націоналізації належав "Приватбанк". За словами керівника Офісу президента, у нього з Коломойським "різні погляди на різні події, які відбуваються у парламенті, наприклад", проте деколи їхні погляди співпадають. Богдан, однак, зазначив, що "в будь-якому разі, не Коломойський визначає політику України, а Володимир Зеленський".

Нагадаємо, уряд України 18 грудня 2016 року націоналізував найбільший у країні "Приватбанк". Ексвласники банку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов вважають націоналізацію незаконною та оспорюють її у судах. Цього року суди в Україні ухвалили кілька рішень на їхню користь. Численні судові процеси між "Приватбанком" та колишніми власниками тривають як в Україні, так і зарубіжних юрисдикціях.

Дивитись відео 01:38

Валерія Гонтарева про сатиру "Кварталу 95" та образи Коломойського (23.10.2019)

Аудіо й відео до теми

Валерія Гонтарева про сатиру "Кварталу 95" та образи Коломойського (23.10.2019)  

Також за темою

Ukraine Ihor Kolomojskyj 2014

"Квартальна" сатира: до чого тут Ігор Коломойський? 22.10.2019

Скандальна сатира студії "Квартал 95" про пожежу у будинку ексголови НБУ Валерії Гонтаревої спричинила хвилю дискусій в Україні про межі гумору та межі впливу олігарха Ігоря Коломойського на політичне життя країни.

Ukraine Berater Andriy Bogdan

В Офісі президента прояснили послам G7 позицію щодо "Приватбанку" 23.10.2019

Представники Офісу президента на зустрічі з послами країн G7 заявили, що немає жодних підстав для повернення державного "Приватбанку" колишнім власникам.

Валерія Гонтарева про сатиру "Кварталу 95" та образи Коломойського (23.10.2019) 23.10.2019

Екс-голова Нацбанку Валерія Гонтарева впевнена, що випадами проти неї олігарх Ігор Коломойський прагне залякати й інших реформаторів у владі. Про це вона заявила в ексклюзивному інтерв'ю DW.

Реклама

Докладно

Цуценя чихуахуа (Imago/Westend61)

Бізнес на контрабанді собак - "Європа у фокусі" (відео)

У ФРН мафія заробляє мільйони на цуценятах. У Греції дедалі більше наркотиків. Російське село повстало проти сміття.  

Збір урожаю в Україні (Genia Savilov/AFP/Getty Images)

Продаж землі в Україні з перспективи німця (відео)

Йоганн Венцль 16 років орендує земельні паї на Черкащині. Як він ставиться до скасування мораторію на продаж землі?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  