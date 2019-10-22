Андрій Богдан запевнив, що не приймає рішень щодо "Приватбанку"

Керівник Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що не бере участі в прийнятті будь-яких рішень щодо долі націоналізованого "Приватбанку". "Я відмежувався від інформаційних потоків і не дотичний до прийняття будь-яких рішень щодо "Привату", - сказав він в інтерв'ю інтернет-виданню "Українська правда", опублікованому у вівторок, 29 жовтня.

Богдан, утім, визнав, що іноді спілкується зі своїм колишнім клієнтом - підприємцем Ігорем Коломойським, якому до націоналізації належав "Приватбанк". За словами керівника Офісу президента, у нього з Коломойським "різні погляди на різні події, які відбуваються у парламенті, наприклад", проте деколи їхні погляди співпадають. Богдан, однак, зазначив, що "в будь-якому разі, не Коломойський визначає політику України, а Володимир Зеленський".

Нагадаємо, уряд України 18 грудня 2016 року націоналізував найбільший у країні "Приватбанк". Ексвласники банку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов вважають націоналізацію незаконною та оспорюють її у судах. Цього року суди в Україні ухвалили кілька рішень на їхню користь. Численні судові процеси між "Приватбанком" та колишніми власниками тривають як в Україні, так і зарубіжних юрисдикціях.