Андрей Гунко - німецький політик, член Лівої партії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андрей Гунко".

Родина Андрея Гунка (Andrej Hunko) походить з України. Його дід воював у лавах УПА, а двоюрідний дід - у Червоній армії. Андрей Гунко народився вже в Мюнхені. Як він сам стверджує, на його політичні погляди ні розкол у родині, ні його походження не вплинули. Андрей Гунко відомий тим, що відвідував контрольовані сепаратистами частини Донбасу. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.