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Андреа Налес

Андреа Налес – німецький політик, голова фракції СДПН у Бундестазі.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Андреа Налес". Андреа Налес є німецьким політиком і голова фракції соціал-демократів у німецькому Бундестазі. З 2009 до 2013 року вона була генеральним секретарем Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН). У широкій коаліції на чолі з християнською демократкою Анґелою Меркель з 2013 до 2017 року Андреа Налес очолювала федеральне міністерство праці. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Коментар: На Німеччину чекають великі зміни

Коментар: На Німеччину чекають великі зміни 03.06.2019

Відставка голови СДПН Налес робить дострокові вибори в Німеччині ймовірнішими та наближає кінець доби Меркель. Але партіям "великої коаліції" варто уникати скороспішних рішень, вважає шеф-редакторка DW Інес Поль.
Андреа Налес на чолі Соціал-демократичної партії Німеччини: крах сподівань

Андреа Налес на чолі Соціал-демократичної партії Німеччини: крах сподівань 03.06.2019

У неї були великі плани з реформування німецьких соціал-демократів. Але рейтинги партії продовжують падати. Тож результати виборів змусили її піти у відставку. Що вдалося зробити першій жінці на чолі СДПН?
Керівництво СДПН може тимчасово перейти до трьох співголів - ЗМІ

Керівництво СДПН може тимчасово перейти до трьох співголів - ЗМІ 03.06.2019

Соціал-демократичною партією Німеччини після відставки Андреа Налес можуть тимчасово керувати троє співголів, такий варіант нині обговорюється, повідомляють німецькі ЗМІ.
Меркель: Уряд ФРН продовжить роботу попри відставку Налес

Меркель: Уряд ФРН продовжить роботу попри відставку Налес 02.06.2019

Уряд Німеччини після відставки Налес продовжить працювати з усією серйозністю, запевнила канцлерка ФРН Анґела Меркель. Вона додала, що поважає рішення лідерки СДПН.

Відставка лідерки соціал-демократів ФРН загрожує коаліції канцлерки Меркель

Відставка лідерки соціал-демократів ФРН загрожує коаліції канцлерки Меркель 02.06.2019

За тиждень після виборів до Європарламенту глава СДПН Андреа Налес подала у відставку. Це може мати серйозні наслідки для правлячої у ФРН колації на чолі з Анґелою Меркель.
Лідерка німецьких соціал-демократів Андреа Налес йде у відставку

Лідерка німецьких соціал-демократів Андреа Налес йде у відставку 02.06.2019

Після поразки Соціал-демократичної партії Німеччини на виборах до Європарламенту її лідерка Андреа Налес йде з посади голови партії та фракції.
Меркель визнала помилки у ситуації з призначенням Маасена

Меркель визнала помилки у ситуації з призначенням Маасена 24.09.2018

У питанні нового призначення Ганса-Ґеорґа Маасена, якого вирішили усунути з посади голови Федерального відомства з охорони конституції, коаліційні партії припустилися помилок, визнала канцлерка ФРН Анґела Меркель.
Екс-шеф контррозвідки ФРН Ганс-Ґеорґ Маасен стане спецрадником МВС

Екс-шеф контррозвідки ФРН Ганс-Ґеорґ Маасен стане спецрадником МВС 23.09.2018

Колишній шеф контррозвідки ФРН Ганс-Ґеорґ Маасен стане спеціальним радником міністерства внутрішніх справ ФРН. Лідери партій "великої коаліції" дійшли згоди щодо нового призначення Маасена.
У ФРН триває суперечка щодо Ганса-Ґеорґа Маасена

У ФРН триває суперечка щодо Ганса-Ґеорґа Маасена 23.09.2018

Глава МВС ФРН Горст Зеегофер заявив, що в жодному разі не звільнятиме Ганса-Ґеорґа Маасена, котрого нещодавно було вирішено призначити на посаду в його міністерстві. Лідери коаліційних партій знову обговорять це питання.
ФРН: лідери партій коаліції знову обговорять долю екс-шефа контррозвідки

ФРН: лідери партій коаліції знову обговорять долю екс-шефа контррозвідки 21.09.2018

Лідери партій "великої коаліції" ФРН знову зустрінуться через справу екс-шефа контррозвідки Маасена. Соціал-демократи невдоволені його працевлаштуванням на посаді держсекретаря МВС.
Черговий розкол у німецькій коаліції через керівника спецслужби

Черговий розкол у німецькій коаліції через керівника спецслужби 16.09.2018

Соціал-демократи не думають здаватися в суперечці навколо глави спецслужби Ганса-Ґеорґа Маасена, вимагаючи його відставки. Консерватори натомість не вбачають достатніх підстав для цього.
Під шефом контррозвідки ФРН хитається крісло, його доля вирішиться наступного тижня

Під шефом контррозвідки ФРН хитається крісло, його доля вирішиться наступного тижня 13.09.2018

Висловлювання Ґеорґа Маасена щодо подій у Хемніці все ж можуть коштувати йому крісла. Його відставки вимагають у коаліційній партії СДПН.

Сирійська безвихідь: чи виступить Бундесвер проти Асада?

Сирійська безвихідь: чи виступить Бундесвер проти Асада? 10.09.2018

Що робити, якщо Башар Асад застосує хімічну зброю у боротьбі з повстанцями в сирійській провінції Ідліб? Німеччина не виключає, що активно долучиться до операції у відповідь. Дискусії про це в Берліні вже почались.

Уряд ФРН залишає відкритим питання можливої участі Бундесверу в ударах по Сирії

Уряд ФРН залишає відкритим питання можливої участі Бундесверу в ударах по Сирії 10.09.2018

У Берліні розмірковують над тим, як діяти у разі застосування Башаром Асадом хімічної зброї в провінції Ідліб. Утім, рішення урядом ФРН поки не ухвалене. СДПН - категорично проти участі Бундесверу в бойових діях.

Суперечка в уряді ФРН: соціал-демократи вимагають провести саміт коаліції

Суперечка в уряді ФРН: соціал-демократи вимагають провести саміт коаліції 18.06.2018

Лідерка СДПН нагадала, що яким би не був майбутній компроміс між ХДС і ХСС у питанні біженців, він не означає автоматичної підтримки його з боку соціал-демократів, які також входять до урядової коаліції.
Німецьких соціал-демократів вперше очолила жінка

Німецьких соціал-демократів вперше очолила жінка 22.04.2018

Очікується, що 47-річна екс-міністерка дасть партії нове дихання. Соціал-демократи переживають не кращі часи після досить поганих результатів на виборах.
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