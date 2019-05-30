Анатолій Гриценко хоче об'єднатися з партією Міхеіла Саакашвілі

Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко ініціював створення єдиної команди для участі у виборах до Верховної Ради з "Рухом нових сил" Міхеіла Саакашвілі. "Хочу виступити з ініціативою - об'єднати зусилля досвідчених принципових і прогресивних лідерів політичних сил виступити разом на парламентських виборах. Тим самим максимально мобілізувати і об'єднати наших виборців", - написав він у суботу, 8 червня, на сторінці у Facebook.

Він також запитав думку виборців - чи буде створення спільної команди обох партій корисним для України? "Я впевнений, що у "Руху нових сил" через стислі терміни можуть виникнути проблеми з повноцінною участю у виборчому процесі", - додав Гриценко. З'їзд партії "Громадянська позиція" призначений на 10 червня.

Наразі "Громадянська позиція" об'єдналася в єдину команду з трьома партіями - "Народний контроль" Дмитра Добродомова, "Рідна країна" Миколи Томенка і Європейська партія України Миколи Катеринчука. Гриценко зазначив, що партії тісно співпрацювали з "Рухом нових сил" під час президентських виборів.

Своєю чергою Міхеіл Саакашвілі також запитав думку виборців щодо об'єднання партій. "Я не просто заради красного слівця сказав, що у нас все вирішуватимуть люди, а ми це ще й реально практикуємо. Тому я вже питав вас про пропозицію Віталія Кличка, а зараз питаю про пропозицію Анатолія Гриценка", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Раніше у суботу Міхеіл Саакашвілі заявив, що його партія піде на вибори самостійно. "Поглянувши знову на цих старих політиків, на ці старі партії, поглянувши знову на ці договорняки, на те, що багато з них, незалежно від свого особистого ставлення, ще більше підмочили свою репутацію, порівняно з тим, що у них було навіть півтора року тому, коли мене захоплювали і висилали, ми дійшли висновку, що треба йти на вибори самостійно", - сказав він.

Перед цим Саакашвілі повідомив, що "Рух нових сил" не зможе взяти участі у позачергових виборах через те, що партію зареєстрували на невідому людину. Він закликав політичні сили запропонувати місця в списках своїм однопартійцям. Мер Києва і лідер партії "Удар" Кличко запропонував Саакашвілі стати главою його політичної сили, але Саакашвілі відмовився від цієї пропозиції.