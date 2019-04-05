 Аналізи Порошенка і Зеленського: обидва довели, що ″чисті″ від наркотиків | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.04.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Аналізи Порошенка і Зеленського: обидва довели, що "чисті" від наркотиків

Згідно оприлюднених результатів, аналізи обидвох кандидатів в президенти не містили алкоголю та наркотичних речовин.

Володимир Зеленський та Петро Порошенко

Володимир Зеленський та Петро Порошенко

За результатами швидкого аналізу медики не виявили у крові президента України Петра Порошенка жодних психоактивних речовин. Про це у п'ятницю, 5 квітня, журналістам повідомив головний лікар Київської міської наркологічної клінічної лікарні Володимир Ярий.

"Ми використовували декілька способів виявлення психоактивних речовин в організмі, в тому числі швидкі тести, результати яких я вже можу оприлюднити. Ніяких психоактивних речовин знайдено не було", - сказав він.

Також результати своїх аналізів на вміст в організмі наркотичних речовин оприлюднив інший кандидат в президенти України, комік Володимир Зеленський. "У досліджуваній пробі периферичної крові наркотичні речовини не виявлено. Підтверджено повторним дослідженням", - написано в довідці, наданій приватною клінікою EuroLab, в якій кандидат здавав аналізи.

DW.COM

Водночас спочатку дата забору біоматеріалу в довідці, яку оприлюднив у Facebook Зеленський, була зазначена 2 квітня, а дата реєстрації та дата виконання - 5 квітня. За кілька хвилин документ було видалено, а замість нього розміщено нову довідку, в який зазначена дата забору матеріалу була вже 5 квітня.

Однак пізніше клініка, в якій Зеленський здавав аналізи, вибачилася перед кандидатом в президенти за плутанину з датами через помилку працівника клініки. "Просимо врахувати хвилювання співробітника", - зазначається у повідомленні, оприлюдненому на Facebook-сторінці клініки.

Чинний президент України Петро Порошенко і шоумен Володимир Зеленський у п'ятницю вранці здали аналізи на вміст наркотичних речовин та алкоголю в організмі.

Петро Порошенко здав аналізи у медичному пункті на НСК "Олімпійський", але загалом медичне дослідження проводять чотири медустанови: клініки "Борис" і "Медіком", лікарня екстреної медичної допомоги та Київська наркологічна лікарня. Наркологічний огляд складався з безпосередньо огляду лікарем, а також забору зразків крові, сечі та волосся.

Володимир Зеленський, натомість, здав аналізи у приватній клініці Eurolab, що належить бізнесмену Андрію Пальчевському. В оприлюдненій Зеленським довідці йдеться про дослідження проб периферичної крові.

У штабі Порошенка наполягають на тому, що Пальчевський не приховує своїх політичних симпатій до Володимира Зеленського і сумніваються в об'єктивності клініки. Водночас, на запитання журналістів, чому він приїхав до "клініки свого друга" Андрія Пальчевського, Зеленський відповів: "Я просто його знаю. Знаю і "Борис", і Пальчевського, і "Сінево".

Нагадаємо, що проведення медичної експертизи зажадав Зеленський у своєму відеозверненні до Порошенка, назвавши це умовою своєї участі в дебатах перед другим туром президентських виборів. Шоумен наголосив, що кандидати мають "довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів".

Дивитись відео 02:06

Дебати про дебати, а по суті? (05.04.2019)

Аудіо й відео до теми

Дебати про дебати, а по суті? (05.04.2019)  

Також за темою

Karikatur von Sergey Elkin Drogentest Präsidentschaftskandidaten Ukraine

Очима карикатуриста: Здавання аналізів Зеленським і Порошенком - б'є наповал! 05.04.2019

Кандидати в президенти України Володимир Зеленський та Петро Порошенко здали аналізи на алкоголь і наркотики. Карикатурист Сергій Йолкін про шоу, на яке перетворюються вибори в Україні.

Ukraine - Präsidentschaftswahlen Poroschenko Drogentest

Порошенко і Зеленський здали аналізи на наркотики і алкоголь 05.04.2019

Порошенко здавав аналізи у медцентрі НСК "Олімпійський", а Зеленський обрав приватну клініку Eurolab. Експрес-тест Порошенка - "чистий", повідомив лікар-нарколог.

Wladimir Selenski

Володимир Зеленський готовий брати участь у дебатах - штаб кандидата 02.04.2019

Кандидат у президенти України Володимир Зеленський готовий брати участь у дебатах, але треба дочекатися офіційних результатів, заявили в штабі кандидата.

Реклама

Докладно

НСК Олімпійський у Києві (фото з архіву)

Американський експерт про дебати на стадіоні

Інтерв'ю DW з американським дослідником теледебатів, професором журналістики Аланом Шредером.  

default

Німеччина і медична марихуана

Які шанси у Німеччини стати найбільшим у світі ринком?  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  