Аналізи Порошенка і Зеленського: обидва довели, що "чисті" від наркотиків

За результатами швидкого аналізу медики не виявили у крові президента України Петра Порошенка жодних психоактивних речовин. Про це у п'ятницю, 5 квітня, журналістам повідомив головний лікар Київської міської наркологічної клінічної лікарні Володимир Ярий.

"Ми використовували декілька способів виявлення психоактивних речовин в організмі, в тому числі швидкі тести, результати яких я вже можу оприлюднити. Ніяких психоактивних речовин знайдено не було", - сказав він.

Також результати своїх аналізів на вміст в організмі наркотичних речовин оприлюднив інший кандидат в президенти України, комік Володимир Зеленський. "У досліджуваній пробі периферичної крові наркотичні речовини не виявлено. Підтверджено повторним дослідженням", - написано в довідці, наданій приватною клінікою EuroLab, в якій кандидат здавав аналізи.

Водночас спочатку дата забору біоматеріалу в довідці, яку оприлюднив у Facebook Зеленський, була зазначена 2 квітня, а дата реєстрації та дата виконання - 5 квітня. За кілька хвилин документ було видалено, а замість нього розміщено нову довідку, в який зазначена дата забору матеріалу була вже 5 квітня.

Однак пізніше клініка, в якій Зеленський здавав аналізи, вибачилася перед кандидатом в президенти за плутанину з датами через помилку працівника клініки. "Просимо врахувати хвилювання співробітника", - зазначається у повідомленні, оприлюдненому на Facebook-сторінці клініки.

Чинний президент України Петро Порошенко і шоумен Володимир Зеленський у п'ятницю вранці здали аналізи на вміст наркотичних речовин та алкоголю в організмі.

Петро Порошенко здав аналізи у медичному пункті на НСК "Олімпійський", але загалом медичне дослідження проводять чотири медустанови: клініки "Борис" і "Медіком", лікарня екстреної медичної допомоги та Київська наркологічна лікарня. Наркологічний огляд складався з безпосередньо огляду лікарем, а також забору зразків крові, сечі та волосся.

Володимир Зеленський, натомість, здав аналізи у приватній клініці Eurolab, що належить бізнесмену Андрію Пальчевському. В оприлюдненій Зеленським довідці йдеться про дослідження проб периферичної крові.

У штабі Порошенка наполягають на тому, що Пальчевський не приховує своїх політичних симпатій до Володимира Зеленського і сумніваються в об'єктивності клініки. Водночас, на запитання журналістів, чому він приїхав до "клініки свого друга" Андрія Пальчевського, Зеленський відповів: "Я просто його знаю. Знаю і "Борис", і Пальчевського, і "Сінево".

Нагадаємо, що проведення медичної експертизи зажадав Зеленський у своєму відеозверненні до Порошенка, назвавши це умовою своєї участі в дебатах перед другим туром президентських виборів. Шоумен наголосив, що кандидати мають "довести народу, що серед них немає ні алкоголіків, ні наркоманів".