 Анабель Ернандес отримала премію DW ″За свободу слова″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 27.05.2019

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Новини

Анабель Ернандес отримала премію DW "За свободу слова"

Мексиканська журналістка Анабель Ернандес отримала DW Freedom of Speech Award за боротьбу проти корупції та спроб приховати злочини та безкарність у Мексиці.

Мексиканська журналістка Анабель Ернандес на врученні DW Freedom of Speech Award

Мексиканська журналістка Анабель Ернандес на врученні DW Freedom of Speech Award

Журналістка з Мексики Анабель Ернандес, що зараз живе і працює у екзилі, отримала у понеділок, 27 травня, премію DW Freedom of Speech Award. Її було вручено під час міжнародної конференції Global Media Forum у Бонні, яку  проводить медіаконцерн Deutsche Welle.

Під час промови з нагоди отримання нагороди Ернандес зазначила, що вважає для себе "подвійною честю" долучитися до кола журналістів, які раніше отримували цю премію. Вона також зазначила, що вручення нагороди змусило її згадати про свою кар'єру журналістки, особливо останні дев'ять років, що були невідривно пов'язані із важкими перешкодами у її роботі репортерки-розслідувачки.

У якості символу цих перешкод Ернандес згадала куленепробивний жилет, що їй надала влада Мексики у 2016 році, незадовго до публікації її книжки про зникнення 43 студентів у Ігуалі, що в провінції Герреро, у вересні 2014 року. "Це було попередження, що я занадто далеко зайшла у своїх розслідуваннях. Але попри цей жилет переді мною, я відмовлялася думати про себе та ризик. Адже завжди було щось важливіше: правда та справедливість", - розповіла журналістка.

DW.COM

Зараз з міркувань безпеки Ернандес живе за межами Мексики, не афішуючи своє місце перебування. Через численні погрози кілька років тому їй довелося виїхати з країни.

У 1990-х роках Ернандес працювала в мексиканських газетах Reforma, Milenio та El Universal. Після викрадення та вбивства її батька в Мехіко наприкінці 2000-х журналістка стала прискіпливо висвітлювати порушення законів та судові скандали, які намагалися приховати державні органи. Відомою у світі вона стала після публікації книжки "Нарколенд", в якій викрила тісні зв'язки між мексиканськими наркокартелями (зокрема наркобароном "Ель Чапо"), політиками та правоохоронними органами.

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