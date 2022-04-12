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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Амністія".
Амністія - повне або часткове звільнення від кримінальної відповідальності й покарання. В Україні нині точиться дискусія, зокрема, про можливий закон, котрий забороняє переслідування й покарання осіб, пов'язаних з подіями на Донбасі. Ухвалення такого закону передбачено пунктом 5 мінських домовленостей про врегулювання ситуації на сході України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Факти про звірства російських військових збирають українські за міжнародні правозахисники. Багато вчинків підпадають під кваліфікацію воєнні злочини. Чи сяде Путін на лаву підсудних, якщо Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видасть ордер на його арешт?
Володимир Зеленський заявив, що амністія на Донбасі стосуватиметься не всіх. Президент України запевнив, що не дозволить уникнути відповідальності, і повідомив, що 120 нардепів від "Слуги народу" поїдуть на Донбас.
Кабмін запропонував Верховній Раді проєкт масштабної амністії ув'язнених. Це має розвантажити колонії та слідчі ізолятори - потенційні осередки коронавірусной інфекції. У парламенті ініціативу вважають невчасною.