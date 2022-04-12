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Амністія

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Амністія".

Амністія - повне або часткове звільнення від кримінальної відповідальності й покарання. В Україні нині точиться дискусія, зокрема, про можливий закон, котрий забороняє переслідування й покарання осіб, пов'язаних з подіями на Донбасі. Ухвалення такого закону передбачено пунктом 5 мінських домовленостей про врегулювання ситуації на сході України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чи відповість Путін і Росія за воєнні злочини в Україні? (12.04.2022)

Чи відповість Путін і Росія за воєнні злочини в Україні? (12.04.2022) 12.04.2022

Факти про звірства російських військових збирають українські за міжнародні правозахисники. Багато вчинків підпадають під кваліфікацію воєнні злочини. Чи сяде Путін на лаву підсудних, якщо Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видасть ордер на його арешт?

У М'янмі на волю почали виходити перші амністовані політв'язні

У М'янмі на волю почали виходити перші амністовані політв'язні 19.10.2021

Перші політв'язні, які потрапили під оголошену військовою хунтою М'янми масову амністію, почали виходити на волю. Правозахисники пов'язують рішення військових звільнити людей з тиском з боку міжнародної спільноти.
Хунта у М'янмі пообіцяла звільнити понад п'ять тисяч політв'язнів

Хунта у М'янмі пообіцяла звільнити понад п'ять тисяч політв'язнів 18.10.2021

Амністія понад 5500 осіб, ув'язнених за протести проти військового перевороту в М'янмі, стане вже другою за рік. За оцінками правозахисників, нині за ґратами у країні перебуває понад 7300 політв'язнів.

Перші обіцянки Талібану: загальна амністія, права жінок та свобода преси

Перші обіцянки "Талібану": загальна амністія, права жінок та свобода преси 17.08.2021

Таліби кажуть про прагнення налагодити відносини з іншими країнами, обіцяють не позбавляти жінок права на освіту, та хочуть, щоб в Афганістані припинили виробляти наркотики.
Податкова амністія: шанс для економіки чи пільга для багатіїв?

Податкова амністія: шанс для економіки чи пільга для багатіїв? 15.06.2021

Верховна Рада підтримала податкову амністію в Україні. Хто зможе нею скористатися та як вона вплине на економіку, з'ясовувала DW.
Верховна Рада ухвалила закон про податкову амністію

Верховна Рада ухвалила закон про податкову амністію 15.06.2021

Українці, що отримували тіньові доходи, зможуть з 1 вересня задекларувати придбані за них активи. За активи в Україні треба буде заплатити 5 відсотків, за кордоном - 9 відсотків, а за цінні папери - 2,5 відсотка.
Верховна Рада підтримала податкову амністію від Зеленського

Верховна Рада підтримала податкову амністію від Зеленського 30.03.2021

Внесені президентом Володимиром Зеленський законопроєкти про податкову амністію підтримала в першому читанні більшість народних обранців.
Амністія на Донбасі: Зеленський запевняє, що не дозволить уникнути відповідальності

Амністія на Донбасі: Зеленський запевняє, що не дозволить уникнути відповідальності 20.10.2020

Володимир Зеленський заявив, що амністія на Донбасі стосуватиметься не всіх. Президент України запевнив, що не дозволить уникнути відповідальності, і повідомив, що 120 нардепів від "Слуги народу" поїдуть на Донбас.

Амністія і вибори на Донбасі: чи підставляє Фокін Зеленського?

Амністія і вибори на Донбасі: чи підставляє Фокін Зеленського? 01.09.2020

Чим є заяви Вітольда Фокіна про загальну амністію на Донбасі - просуванням інтересів Кремля чи миролюбною наївністю заступника голови української делегації в ТКГ? DW поговорила з експертами.
50 народних депутатів оскаржили в КСУ закон про амністію майданівців

50 народних депутатів оскаржили в КСУ закон про амністію майданівців 02.06.2020

Народні депутати вважають, що оскаржений ними в Конституційному суді України закон про амністію учасників масових протестів у 2013-2014 роках сформував у суспільстві враження про дозволеність безкарно вчиняти злочини.
Коронавірусна амністія: уряд України хоче звільнити тисячі в'язнів, у парламенті - проти

Коронавірусна амністія: уряд України хоче звільнити тисячі в'язнів, у парламенті - проти 13.05.2020

Кабмін запропонував Верховній Раді проєкт масштабної амністії ув'язнених. Це має розвантажити колонії та слідчі ізолятори - потенційні осередки коронавірусной інфекції. У парламенті ініціативу вважають невчасною.
Україна ухвалила всі необхідні закони для амністії на Донбасі - МЗС

Україна ухвалила всі необхідні закони для амністії на Донбасі - МЗС 18.10.2019

Під амністію в рамках мінських угод не потраплятимуть військові злочини та злочини проти людяності. Виняток становитимуть і винні у збитті літака МH17, повідомив заступник голови МЗС України Василь Боднар.
У Судані військові та опозиція домовилися щодо роботи перехідного уряду

У Судані військові та опозиція домовилися щодо роботи перехідного уряду 03.08.2019

Сторони домовилися стосовно "конституційної заяви", якою будуть визначені повноваження перехідного уряду, розміщення сил безпеки та амністія високопоставлених військових.
Лукашенко підписав закон про амністію

Лукашенко підписав закон про амністію 20.07.2019

В річницю своєї інавгурації президент Білорусі Олександр Лукашенко звільнив від кримінального покарання шість тисяч засуджених.
Конфлікт на Донбасі: у Мінську обговорили амністію

Конфлікт на Донбасі: у Мінську обговорили амністію 14.03.2019

Мартін Зайдік повідомив про "жваву дискусію" у Мінську щодо амністії учасників конфлікту на Донбасі та "формули Штайнмаєра".

В ОБСЄ невдоволені результатами весняного перемир'я на Донбасі

В ОБСЄ невдоволені результатами "весняного перемир'я" на Донбасі 13.03.2019

Результати чергового перемир'я на Сході України є незадовільними, заявив спецпредставник ОБСЄ у Тристоронній контактній групі Мартін Зайдік. В ТКГ також обговорили амністію та "формулу Штайнмаєра" для Донбасу.
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