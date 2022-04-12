На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Амністія".

Амністія - повне або часткове звільнення від кримінальної відповідальності й покарання. В Україні нині точиться дискусія, зокрема, про можливий закон, котрий забороняє переслідування й покарання осіб, пов'язаних з подіями на Донбасі. Ухвалення такого закону передбачено пунктом 5 мінських домовленостей про врегулювання ситуації на сході України. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.