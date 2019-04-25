АМКУ дозволив компанії Ахметова купити ще два обленерго

Компанія українського олігарха Ріната Ахметова "ДТЕК Нафтогаз" отримала дозвіл Антимонопольного комітету України (АМКУ) отримати контроль над "Київобленерго" і "Одесаобленерго", що належать групі VS Energy. Про це у четвер, 25 квітня, із посиланням на ухвалене в цей день рішення комітету повідомила прес-служба АМКУ.

"Сьогодні АМКУ надав дозвіл ТОВ "ДТЕК Нафтогаз" на придбання акцій "Київобленерго" та "Одесаобленерго" за жорсткої умови виконання зобов'язань, що нівелюють можливий негативний вплив на ринки електроенергії", - зазначено в повідомленні.

Ще на початку 2019 року "ДТЕК" заявив про намір сконцентрувати близько 68 відсотків акцій "Одесаобленерго" і майже 94 відсотка акцій "Київобленерго", які наразі належать групі VS Energy. Нафтогазові компанії групи "ДТЕК Нафтогаз" і нідерландська NGR B.V. уклали договори купівлі-продажу акцій цих компаній 3 січня цього року.

Договори було укладено таким чином, що вони будуть завершені після отримання необхідних дозволів державних органів, зокрема й АМКУ. Не чекаючи рішення, "ДТЕК" сконцентрував міноритарні частки в цих обленерго, ставши через "ДТЕК Нафтогаз" власником 16,77 відсотка акцій "Одесаобленерго" і 24,99 відсотка акцій "Київобленерго".

Раніше у квітні АМКУ повідомив про готовність "ДТЕК Нафтогаз" після придбання "Київобленерго" і "Одесаобленерго" узяти на себе певні зобов'язання. Так, до запуску нового оптового ринку електроенергії компанія готова не пропонувати для обрання до Ради оптового ринку електроенергії більше двох кандидатів від підприємств, пов'язаних відносинами із двома обленерго. Також у "ДТЕК" заявили про придбання "Київобленерго" і "Одесаобленерго" електроенергії для компенсації технологічних втрат на конкурсній основі і зобов'язуються розміщувати на їхніх сайтах дані про кожен факт відмови постачальникам електроенергії в укладенні договору із вказанням причин такого рішення протягом трьох років.

У зв'язку з цим до 17 квітня комітет вивчав думку ринку.

Нідерландська компанія NGR B.V. є дочірньою компанією "ДТЕК Нафтогаз", її кінцевим бенефіціаром є Рінат Ахметов. "ДТЕК" управляє енергетичними активами холдингу System Capital Management, який належить олігарху.

Нагадаємо, що з 1 січня поточного року послуги з постачання електрики в Україні починають надавати одночасно дві окремі компанії. Одна з них постачає електроенергію, а друга є оператором систем розподілу і відповідає за роботу електромереж. Такі зміни передбачає закон про ринок електричної енергії, ухвалений в 2017 році.