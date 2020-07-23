 Американські спецслужби виявили отруту в листі для Трампа | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.09.2020

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Новини

Американські спецслужби виявили отруту в листі для Трампа

Адресоване президенту США Дональду Трампу поштове відправлення містило токсин рицин. ФБР уже розпочало відповідне розслідування. За попередніми даними, лист відправили з Канади.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Перехоплене раніше співробітниками служб безпеки Сполучених Штатів поштове відправлення, адресоване президенту країни Дональду Трампу, містило отруту рицин. Про це в ніч на неділю, 20 вересня, повідомили американські видання The New York Times, The Wall Street Journal та телеканал CNN.

Згодом цю інформацію підтвердив неназваний посадовець інформагенції AP. Триває розслідування за участі ФБР, Секретної служби та відділу перевірки Поштової служби США, зазначається в повідомленні. Мета цього розслідування - встановити відправника та походження листа. За попередніми даними, лист було відправлено з Канади, повідомила поліція цієї країни. Канадські правоохоронці допомагають ФБР у розслідуванні.

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У ФБР запевнили, що "жодної небезпеки" для громадян через цей лист немає.

Рицин - потужний токсин, який навіть у невеликих дозах може призвести до смерті. Раніше листи з рицином надсилали також попереднику Трампа в Білому домі Бараку Обамі та сенатору Роджеру Вікеру.

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