 Американські сенатори вимагають розслідувати зв′язки Трампа і Deutsche Bank | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 07.06.2019

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Новини

Американські сенатори вимагають розслідувати зв'язки Трампа і Deutsche Bank

У США сенатори від Демократичної партії вимагають розслідувати зв'язки президента Дональда Трампа і його зятя Джареда Кушнера з Deutsche Bank.

Cенатори вимагають розслідувати зв’язки Трампа і Deutsche Bank

Cенатори вимагають розслідувати зв’язки Трампа і Deutsche Bank

Американські сенатори надіслали лист до Федеральної резервної системи США (ФРС), у якому вимагають розслідувати зв'язки президента Дональда Трампа і його зятя Джареда Кушнера з Deutsche Bank. Лист опублікований у четвер, 6 червня, на сайті сенатора від штату Огайо Шеррода Брауна.

Сенатори-демократи Кріс Ван Голлен та Шеррод Браун вимагають від ФРС розслідувати зв'язки Трампа та Кушнера з німецьким банком, заявляючи, що "співробітники банку ігнорували підозрілі дії на рахунках", пов'язаних з президентом США та його зятем. Також сенатори від Демократичної партії надіслали лист до Deutsche Bank та вимагають відповідей.

Як зазначає агенція Reuters, банк відмовився коментувати лист сенаторів. Водночас у ФРС повідомили, що отримали листа від сенаторів і готують відповідь. Станом на ранок 7 червня ні Дональд Трамп, ні прес-служба Білого дому не прокоментували лист сенаторів-демократів.

Трамп проти оприлюднення даних про його грошові операції у Deutsche Bank

У травні газета The New York Times повідомляла, що керівники Deutsche Bank відкинули рекомендації фахівців банку у боротьбі з відмиванням грошей. Вони радили повідомити уряду про декілька підозрілих угод, пов'язаних із підприємствами, які контролює Трамп.

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Родина та підприємства американського президента Дональда Трампа хочуть заборонити банкам розкривати Конгресу інформацію про його грошові операції. Слідчі підозрюють, що на президента могли впливати іноземні суб'єкти. (30.04.2019)

Найбільший німецький комерційний банк повернувся в зону прибутку. Останні роки були одними з найскрутніших в історії Deutsche Bank. (01.02.2019)

Раніше повідомлялося, що комітети Палати представників з розвідки та фінансів направили повістки Deutsche Bank та іншим фінансовим організаціям в рамках розслідування справи про фінанси американського президента.

Американські слідчі підозрювали, що іноземні суб'єкти, зокрема Росія, могли впливати на Трампа або членів його сім'ї. За даними видання New York Times, в рамках розслідування Deutsche Bank і банки JPMorgan Chase, Bank of America та Citigroup повинні були надати інформацію про банківські операції родини Трампа.

Однак у квітні 2019 року Трамп, члени його родини та представники його бізнесу подали позов проти Deutsche Bank і Capital One. У ньому вони вимагали заборонити фінансовим установам розкривати Конгресу США інформацію про грошові операції Трампа. Однак Deutsche Bank оголосив, що приєднається до законного розслідування та буде надавати слідству інформацію. У травні суд таки дозволив Deutsche Bank передати документи про фінанси Трампа Конгресу.

 

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