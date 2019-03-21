Американські сенатори вимагають розслідувати зв'язки Трампа і Deutsche Bank

Американські сенатори надіслали лист до Федеральної резервної системи США (ФРС), у якому вимагають розслідувати зв'язки президента Дональда Трампа і його зятя Джареда Кушнера з Deutsche Bank. Лист опублікований у четвер, 6 червня, на сайті сенатора від штату Огайо Шеррода Брауна.

Сенатори-демократи Кріс Ван Голлен та Шеррод Браун вимагають від ФРС розслідувати зв'язки Трампа та Кушнера з німецьким банком, заявляючи, що "співробітники банку ігнорували підозрілі дії на рахунках", пов'язаних з президентом США та його зятем. Також сенатори від Демократичної партії надіслали лист до Deutsche Bank та вимагають відповідей.

Як зазначає агенція Reuters, банк відмовився коментувати лист сенаторів. Водночас у ФРС повідомили, що отримали листа від сенаторів і готують відповідь. Станом на ранок 7 червня ні Дональд Трамп, ні прес-служба Білого дому не прокоментували лист сенаторів-демократів.

Трамп проти оприлюднення даних про його грошові операції у Deutsche Bank

У травні газета The New York Times повідомляла, що керівники Deutsche Bank відкинули рекомендації фахівців банку у боротьбі з відмиванням грошей. Вони радили повідомити уряду про декілька підозрілих угод, пов'язаних із підприємствами, які контролює Трамп.

Раніше повідомлялося, що комітети Палати представників з розвідки та фінансів направили повістки Deutsche Bank та іншим фінансовим організаціям в рамках розслідування справи про фінанси американського президента.

Американські слідчі підозрювали, що іноземні суб'єкти, зокрема Росія, могли впливати на Трампа або членів його сім'ї. За даними видання New York Times, в рамках розслідування Deutsche Bank і банки JPMorgan Chase, Bank of America та Citigroup повинні були надати інформацію про банківські операції родини Трампа.

Однак у квітні 2019 року Трамп, члени його родини та представники його бізнесу подали позов проти Deutsche Bank і Capital One. У ньому вони вимагали заборонити фінансовим установам розкривати Конгресу США інформацію про грошові операції Трампа. Однак Deutsche Bank оголосив, що приєднається до законного розслідування та буде надавати слідству інформацію. У травні суд таки дозволив Deutsche Bank передати документи про фінанси Трампа Конгресу.