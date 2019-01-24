Американський Сенат не зміг припинити "шатдаун"

Сенат США у четвер, 24 січня, не зміг вирішити бюджетну суперечку, що триває вже понад місяць, та припинити вимушену зупинку роботи урядових установ. Ні проекту республіканців, ані демократів не вдалося набрати необхідних 60 відсотків голосів.

Законопроект республіканців пропонував зупинити "шатдаун" за умови надання фінансування для будівництва стіни на кордоні з Мексикою, демократи хотіли відновити роботу урядових установ без цієї умови. У Сенаті Республіканська партія президента Дональда Трампа має більшість голосів (53 проти 47). При цьому, проект демократів отримав підтримку 52 сенаторів, що означає, що за нього голосували щонайменше п'ять республіканців.

Після провалу голосування обох законопроектів речниця Білого дому Сара Сандерс заявила, що Дональд Трамп розгляне бюджетний закон, який припинить "шатдаун", лише якщо в ньому буде закладено "великий авансовий платіж" на будівництво стіни на кордоні з Мексикою, повідомила агенція Reuters. Своєю чергою лідер демократів в Сенаті Чак Шумер заявив, що його партія дала чітко зрозуміти, що не буде підтримувати будівництво стіни.

Нинішній "шатдаун" став рекордним за тривалістю. Він розпочався після того як члени Демократичної партії категорично відмовилися підтримати запропонований президентом США Дональдом Трампом проект будівництва загорожі на кордоні з Мексикою. Демократи готові виділити на цей проект не більше 1,3 мільярда доларів, а Трамп наполягає на виділенні 5,7 мільярда доларів.

Саме через ці розбіжності президент Трамп не підписав державний бюджет на 2019 рік. Тож з 22 грудня внаслідок технічної відсутності фінансування в США почався частковий "шатдаун" федеральних органів. Це призвело до відправки у вимушену відпустку близько 380 тисяч чиновників. Ще 420 тисяч держслужбовців, від роботи яких держава не може відмовитися, змушені працювати безоплатно.

Трамп неодноразово погрожував запровадити надзвичайний стан, що дозволило б розпочати зведення загорожі без схвалення фінансування Конгресом. Раніше він також застерігав, що "шатдаун" може тривати дуже довго - місяці або й роки. Через "шатдаун" Трамп скасував поїздку на Давоський економічний форум.