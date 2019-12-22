Американський посол у ФРН Річард Гренелл очолить Національну розвідку США

Посол Сполучених Штатів у Німеччині Річард Гренелл стане новим виконувачем обов'язків директора Національної розвідки країни. Президент США Дональд Трамп повідомив про його призначення ввечері в середу, 19 лютого, написавши в соціальній мережі Twitter.

У своєму твіті Трамп наголосив, що Гренелл "вкрай добре" виконував свою роботу на посаді дипломата. Американський лідер також подякував чинному в.о. директора Нацрозвідки Джозефу Магвайру за "чудову роботу".

В іншому дописі Трамп не виключив, що Магвайр зможе отримати іншу посаду в адміністрації США. "Ми з нетерпінням чекаємо тісної співпраці з ним", - додав Дональд Трамп.

Нагадаємо, що Річард Гренелл став послом США в Німеччині в травні 2018 року. Його неодноразово критикували за різкі висловлювання на адресу керівництва ФРН, насамперед через спорудження газопроводу "Північний потік-2". Крім того, Гренелл погрожував, що США можуть частково вивести свої війська з ФРН, якщо Німеччина не збільшить видатки на оборону.

Як зазначає агенція новин AFP, Гренелл відомий своєю беззастережною відданістю Трампу. Тож нове призначення вже викликало хвилю критики з боку представників опозиційної Демократичної партії.

Джозеф Магвайр виконував обов'язки глави Національної розвідки США з 16 серпня 2019 року. Доти він керував Національним центром боротьби з тероризмом.