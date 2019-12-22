 Американський посол у ФРН Річард Гренелл очолить Національну розвідку США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 20.02.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Американський посол у ФРН Річард Гренелл очолить Національну розвідку США

Американський посол у ФРН Річард Гренелл змінить Джозефа Магвайра на посаді в.о. директора Національної розвідки США. Президент країни Дональд Трамп схвально відгукнувся про роботу посла.

Річард Гренелл

Річард Гренелл на посаді посла США в ФРН не раз критикував Німеччину

Посол Сполучених Штатів у Німеччині Річард Гренелл стане новим виконувачем обов'язків директора Національної розвідки країни. Президент США Дональд Трамп повідомив про його призначення ввечері в середу, 19 лютого, написавши в соціальній мережі Twitter.

У своєму твіті Трамп наголосив, що Гренелл "вкрай добре" виконував свою роботу на посаді дипломата. Американський лідер також подякував чинному в.о. директора Нацрозвідки Джозефу Магвайру за "чудову роботу".

В іншому дописі Трамп не виключив, що Магвайр зможе отримати іншу посаду в адміністрації США. "Ми з нетерпінням чекаємо тісної співпраці з ним", - додав Дональд Трамп.

DW.COM

Новий посол США у Німеччині, усупереч правилам дипломатії, відверто стає на бік консервативних політичних сил в Європі. Як це втручання у внутрішні справи сприйняли політики й експерти у Берліні? (05.06.2018)

Американський посол у Німеччині Гренелл зазначив, що своєю підтримкою газопроводу "Північний потік-2" німецькі фірми "наражаються на санкційний ризик". (03.05.2019)

Нагадаємо, що Річард Гренелл став послом США в Німеччині в травні 2018 року. Його неодноразово критикували за різкі висловлювання на адресу керівництва ФРН, насамперед через спорудження газопроводу "Північний потік-2". Крім того, Гренелл погрожував, що США можуть частково вивести свої війська з ФРН, якщо Німеччина не збільшить видатки на оборону.

Як зазначає агенція новин AFP, Гренелл відомий своєю беззастережною відданістю Трампу. Тож нове призначення вже викликало хвилю критики з боку представників опозиційної Демократичної партії.

Джозеф Магвайр виконував обов'язки глави Національної розвідки США з 16 серпня 2019 року. Доти він керував Національним центром боротьби з тероризмом.

Також за темою

Deutschland | US-Botschafter Richard Grenell

Посол США у ФРН: Санкції проти "Північного потоку-2" є проєвропейськими 22.12.2019

Запроваджені Вашингтоном санкції проти "Північного потоку-2" є дуже проєвропейським кроком, запевняє посол США у Німеччині Річард Гренелл.

Joseph Maguire

Трамп знайшов тимчасового наступника для Коутса на чолі розвідки США 09.08.2019

Після невдалої спроби призначити свого фаворита на посаду керівника розвідки США президент Дональд Трамп вдався до тимачсового рішення - в.о. став керівник Національного контртерористичного центру Джозеф Магвайр.

Dan Coats

Ротації в команді Трампа: глава Національної розвідки США іде у відставку 29.07.2019

На посаду очільника Національної розвідки США висунуто конгресмена-республіканця Джона Реткліффа. Чинний глава Національної розвідки США Ден Коутс залишить посаду у серпні.

Реклама

Докладно

Олег Сенцов

Прем'єра стрічки "Номери" за п'єсою Олега Сенцова

Український режисер Олег Сенцов, завзятий критик російської анексії Криму не брав участі у зйомках свого фільму  

В Китаї триває епідемія на коронавірус

Центробанк КНР: Вплив коронавірусу на економіку - обмежений

Поширення коронавірусу не зачепило основи китайської економіки, наполягає Народний банк КНР.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  