Американський есмінець зайшов в порт Одеси

В Одеський порт зайшов американський ракетний есмінець USS Ross. Планується, що він пробуде в Одесі до 5-6 січня. Судно прибуло в рамках розширення міжнародної співпраці України з НАТО.
Американський ракетний есмінець ВМС США USS Ross (DDG-71) у вівторок, 24 грудня, планово прибув у порт Одеси. Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України у Facebook.
"Судно прибуло в межах розширення міжнародного співробітництва та зміцнення партнерських відносин України із країнами-членами НАТО", - йдеться у повідомленні.
Раніше екіпаж USS Ross вже брав участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze-2016 і тоді кілька днів провів у Одесі. Цьогоріч Ross два тижні перебував у Румунії та Болгарії. На борту есмінця перебуває 337 осіб. Він озброєний протикорабельними, крилатими і зенітними ракетами.
Нагадаємо, у липні в акваторії Чорного моря пройшли навчання НАТО Sea Breeze 2019. У них взяли участь кораблі ВМС США, України, Болгарії, Румунії, Туреччини та Грузії. Загалом в маневрах були задіяні близько 900 військовослужбовців.
Одночасно з навчанням Sea Breeze свої маневри у Чорному морі тоді проводили й близько десяти кораблів російських ВМС, постійно супроводжуючи кораблі НАТО. Через такі дії РФ організаторам Sea Breeze навіть довелося змінювати план навчань.