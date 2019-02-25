 Американський есмінець зайшов в порт Одеси | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.12.2019

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Новини

Американський есмінець зайшов в порт Одеси

В Одеський порт зайшов американський ракетний есмінець USS Ross. Планується, що він пробуде в Одесі до 5-6 січня. Судно прибуло в рамках розширення міжнародної співпраці України з НАТО.

Американський ракетний есмінець ВМС США USS Ross, архівне фото

Американський ракетний есмінець ВМС США USS Ross, архівне фото

Американський ракетний есмінець ВМС США USS Ross (DDG-71) у вівторок, 24 грудня, планово прибув у порт Одеси. Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України у Facebook.

DW.COM

Чорноморський флот РФ проводить маневри на тлі 12-денних навчань НАТО Sea Breeze. Кореспондентка DW повідомляє про безперервне слідування російських кораблів і авіації за натовськими. (05.07.2019)

Дії Росії в акваторії Чорного моря змусили змінити план українсько-американських військових навчань Sea Breeze 2019, повідомили в Держприкордонслужбі. (01.07.2019)

"Судно прибуло в межах розширення міжнародного співробітництва та зміцнення партнерських відносин України із країнами-членами НАТО", - йдеться у повідомленні.

Раніше екіпаж USS Ross вже брав участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze-2016 і тоді кілька днів провів у Одесі. Цьогоріч Ross два тижні перебував у Румунії та Болгарії. На борту есмінця перебуває 337 осіб. Він озброєний протикорабельними, крилатими і зенітними ракетами.

Нагадаємо, у липні в акваторії Чорного моря пройшли навчання НАТО Sea Breeze 2019. У них взяли участь кораблі ВМС США, України, Болгарії, Румунії, Туреччини та Грузії. Загалом в маневрах були задіяні близько 900 військовослужбовців.

Одночасно з навчанням Sea Breeze свої маневри у Чорному морі тоді проводили й близько десяти кораблів російських ВМС, постійно супроводжуючи кораблі НАТО. Через такі дії РФ організаторам Sea Breeze навіть довелося змінювати план навчань. 

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Росія перешкоджала Sea Breeze 2019 - Ігор Воронченко (08.07.2019)  

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