Американський есмінець зайшов в порт Одеси

Американський ракетний есмінець ВМС США USS Ross (DDG-71) у вівторок, 24 грудня, планово прибув у порт Одеси. Про це повідомляє пресслужба Військово-морських сил Збройних сил України у Facebook.

"Судно прибуло в межах розширення міжнародного співробітництва та зміцнення партнерських відносин України із країнами-членами НАТО", - йдеться у повідомленні.

Раніше екіпаж USS Ross вже брав участь у міжнародних навчаннях Sea Breeze-2016 і тоді кілька днів провів у Одесі. Цьогоріч Ross два тижні перебував у Румунії та Болгарії. На борту есмінця перебуває 337 осіб. Він озброєний протикорабельними, крилатими і зенітними ракетами.

Нагадаємо, у липні в акваторії Чорного моря пройшли навчання НАТО Sea Breeze 2019. У них взяли участь кораблі ВМС США, України, Болгарії, Румунії, Туреччини та Грузії. Загалом в маневрах були задіяні близько 900 військовослужбовців.

Одночасно з навчанням Sea Breeze свої маневри у Чорному морі тоді проводили й близько десяти кораблів російських ВМС, постійно супроводжуючи кораблі НАТО. Через такі дії РФ організаторам Sea Breeze навіть довелося змінювати план навчань.

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