 Американська кіноакадемія запровадить нову номінацію премії ″Оскар″ | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 08.08.2018

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Культура й стиль життя

Американська кіноакадемія запровадить нову номінацію премії "Оскар"

З 2019 року Американська кіноакадемія вручатиме "Оскар" у ще одній номінації - за популярні фільми. Окрім того, буде обмежено тривалість церемонії вручення нагород.

Кіноакадемія запровадила нову номінацію премії Оскар

Кіноакадемія запровадила нову номінацію премії "Оскар"

Американська кіноакадемія запровадить нову категорію кінопремії "Оскар" для відзначення популярних фільмів. Про це йдеться у листі правління академії, розісланому в середу, 8 серпня. Вимоги до таких фільмів будуть визначені пізніше. Останнім часом кіноакадемія радше оминала нагородами касові блокбастери та фільми про супергероїв, віддаючі перевагу більш мистецьким стрічкам, уточнює інформагенція Reuters.

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Фільм "Форма води" отримав премію "Оскар" у номінації "Найкращий фільм". Актором року став Гарі Олдмен, а акторкою - Френсіс Мак-Дорманд. (05.03.2018)

Окрім того, організатори вирішили обмежити тривалість церемонії нагородження трьома годинами. У листі правління Американської академії кінематографічних мистецтв і наук повідомило, що деякі з 24 нагород будуть представлятися під час перерв на рекламу у телевізійній трансляції церемонії. Ці зміни будуть запроваджені на наступній церемонії вручення "Оскару" у лютому 2019 року.

"Ми багато чули про необхідність удосконалення, щоб "Оскар" і наша академія відповідали мінливому світу", - йдеться у листі правління, передає агенція AP.

У 2018 році рейтинг 90-ї церемонії вручення нагород "Оскар" упав до найнижчого за всю історію. Вперше за десять років її подивилися менше ніж 30 мільйонів глядачів - 26,5 мільйона, що на 19 відсотків менше, ніж роком раніше. Церемонія тривала чотири години, що зробило її найдовшою за понад десять років. Також правління хоче запровадити ще одну зміну - вручати "Оскари" раніше. Церемонія у 2019 році відбудеться 24 лютого, а у 2020-му - 9 лютого.

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