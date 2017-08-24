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Аматріче

Аматріче - місто в Італії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Аматріче".

Місто Аматріче розташоване в центральній частині Італії, в провінції Ріеті. 2016 року внаслідок потужного землетрусу місто зазнало сильних руйнувань. Тоді понад 200 жителів Аматріче загинули. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Аматріче через рік після спустошливого землетрусу (24.08.2017) 24.08.2017

Італійське місто Аматріче після землетрусу 24 серпня торік і досі в руїнах. Мешканці вимагають нарешті розчистити завали і борються з владною бюрократією. Репортаж DW.
Після землетрусу Італія планує посилити попереджувальні заходи

Після землетрусу Італія планує посилити попереджувальні заходи 01.09.2016

Італія, яка багато разів у своїй історії потерпала від землетрусів, до останнього часу не могла похизуватися тим, що вона засвоїла уроки минулого. Геологи сподіваються, що на цей раз все буде інакше, пише Меган Вілльям.
Італія: серед жертв землетрусу щонайменше 16 іноземців

Італія: серед жертв землетрусу щонайменше 16 іноземців 27.08.2016

Серед уже понад 290 загиблих унаслідок стихійного лиха в Центральній Італії принаймні 16 осіб - іноземці, зокрема громадяни Румунії, Великобританії, Іспанії, Канади та Албанії.
Землетрус в Італії: до і після

Землетрус в Італії: до і після 27.08.2016

Аматріче вважалося до землетрусу одним із найкрасивіших сіл Італії. Але зараз, здається, село цілковито зруйноване. Фотографії до та після стихійного лиха унаочнюють увесь масштаб катастрофи.
Італія в жалобі: ховають перших жертв землетрусу

Італія в жалобі: ховають перших жертв землетрусу 27.08.2016

У містечку Асколі-Пічено поховали 35 людей. На церемонії прощання були присутні президент та глава уряду Італії.
Президент Італії прибув до зруйнованого землетрусом Аматріче

Президент Італії прибув до зруйнованого землетрусом Аматріче 27.08.2016

До селища, яке найбільше постраждало від стихійного лиха, прибув президент країни Серджо Маттарелла. Він також візьме участь в похованні жертв землетрусу. Їхня кількість, за останніми даними, зросла до 284 осіб.
Наслідки землетрусу в Італії: кількість жертв наблизилася до 280

Наслідки землетрусу в Італії: кількість жертв наблизилася до 280 26.08.2016

Населений пункт Аматріче, який зазнав найбільших руйнувань унаслідок землетрусу, не можна відновити. Між тим кількість жертв лиха наблизилась до 280. Майже 240 осіб вдалося звільнити з-під завалів.
У зоні ризику землетрусів. Чому саме Італія?

У зоні ризику землетрусів. Чому саме Італія? 26.08.2016

Землетрус на Апеннінах - явище звичне. Жертвами потужних підземних поштовхів протягом багатьох років люди ставали там неодноразово. Чому саме Італія опинилася у зоні ризику - у питаннях і відповідях.

Повторний землетрус в Італії (26.08.2016) 26.08.2016

У центральній Італії оголошено наздвичайний стан. Рятувальники продовжують пошукові роботи. Через повторні поштовхи в ніч на 26 серпня вони були вимушені перервати свою роботу.
Центральна Італія зазнала потужних афтершоків

Центральна Італія зазнала потужних афтершоків 26.08.2016

Після руйнівного землетрусу 24 серпня Італія другу добу поспіль відчуває повторні сейсмічні поштовхи. Рятувальники не виключають, що кількість загиблих може перевищити 300 осіб.
Після землетрусу в Італії: За що Бог нас так покарав?

Після землетрусу в Італії: "За що Бог нас так покарав"? 25.08.2016

Землетрус зрівняв із землею цілі селища в Італії. Кількість жертв іде вже на сотні. Рятувальні команди все ж не полишають надії знайти вцілілих. Репортаж Deutsche Welle з місця події.
Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Італії перевищила 70 осіб

Кількість загиблих внаслідок землетрусу в Італії перевищила 70 осіб 24.08.2016

Рятувальники повідомляють вже про 73 загиблих внаслідок землетрусу в центральній частині Італії. Пошуково-рятувальні роботи ускладнені рельєфом та віддаленістю населених пунктів.
Фоторепортаж: потужний землетрус в Італії

Фоторепортаж: потужний землетрус в Італії 24.08.2016

Руйнівний землетрус стався у центральній Італії, є загиблі й поранені. Підземні поштовхи відчули навіть у Римі.
Фоторепортаж: потужний землетрус в Італії

Фоторепортаж: потужний землетрус в Італії 24.08.2016

Руйнівний землетрус стався у центральній Італії, є загиблі й поранені. Підземні поштовхи відчули навіть у Римі.
Кількість загиблих від землетрусу в Італії зросла до понад 20

Кількість загиблих від землетрусу в Італії зросла до понад 20 24.08.2016

Смерті зафіксовано у трьох гірських населених пунктах - Аматріче, Аккумолі та Пескара-дель-Тронто.

Землетрус в Італії: велика кількість загиблих (24.08.2016) 24.08.2016

Багато людей загинули унаслідок потужного землетрусу, що стався у ніч на середу, 24 серпня, у центральній Італії.