Після землетрусу Італія планує посилити попереджувальні заходи

Італія, яка багато разів у своїй історії потерпала від землетрусів, до останнього часу не могла похизуватися тим, що вона засвоїла уроки минулого. Геологи сподіваються, що на цей раз все буде інакше, пише Меган Вілльям.