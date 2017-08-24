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Аматріче - місто в Італії. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Аматріче".
Місто Аматріче розташоване в центральній частині Італії, в провінції Ріеті. 2016 року внаслідок потужного землетрусу місто зазнало сильних руйнувань. Тоді понад 200 жителів Аматріче загинули. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.