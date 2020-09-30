Алієв назвав умову припинення вогню в Нагірному Карабаху

Бойові дії в Нагірному Карабаху припиняться, якщо вірменські війська цілковито покинуть регіон. Азербайджан має відновити територіальну цілісність. Про це в середу, 30 вересня, заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв.

" У нас лише одна умова: збройні сили Вірменії безумовно, у повному складі та негайно мають покинути наші землі… Ця умова в силі, і якщо уряд Вірменії її виконає, бої припиняться, кров перестане проливатися і встановиться мир у регіоні", - цитує главу Азербайджану інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Дивитись відео 01:57 Поділитись Пашинян та Алієв про причини ескалації у Нагірному Карабасі (28.09.2020) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/3j5MZ Пашинян та Алієв про причини ескалації у Нагірному Карабасі (28.09.2020)

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Президент Вірменії звернувся до лідерів арабських країн

Тим часом президент Вірменії Армен Саркісян надіслав листи лідерам арабських країн у зв'язку з загостренням конфлікту. Він звернувся до короля Саудівської Аравії, короля Бахрейну, короля Йорданії, президента Єгипту і спадкоємного принца емірату Абу-Дабі.

У листі до короля Йорданії Абдалли ІІ він закликав використати міжнародні зв'язки й авторитет монарха для припинення кровопролиття, повідомила пресслужба президента. "Азербайджан розпочав черговий напад на Нагірний Карабах і перетворює на мішень також цивільне населення", - йдеться в документі.

У листі до президента Єгипту Абделя Фаттаха ас-Сісі Саркісян наголосив на тому, що конфлікт слід залагодити шляхом переговорів. "Він не має воєнного розв'язання. Ми довели це в минулому і доведемо знову", - зазначив він.

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Бої в Нагірному Карабаху тривають

Інтенсивні бої точаться на різних напрямках лінії фронту. Бої за Нагірний Карабах між Вірменією та Азербайджаном відновилися 27 вересня після того, як Азербайджан почав масштабну воєнну операцію на лінії зіткнення, заявивши про "контрнаступ" для припинення "бойової активності збройних сил Вірменії" та "забезпечення безпеки цивільного населення".

Вірменія заявила про участь Туреччини в конфлікті на боці Азербайджану. Водночас міноборони Туреччини заперечило повідомлення про використання турецьких літаків і дронів у боях у Нагірному Карабаху.

Радбез ООН закликав припинити вогонь, Меркель провела переговори

Рада Безпеки ООН закликала до припинення вогню в Нагірному Карабаху.

Канцлерка ФРН Анґела Меркель (Angela Merkel) провела телефонні переговори з прем'єр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном та президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим. Вона закликала сторони до негайного припинення вогню, а також назвала Мінську групу ОБСЄ зручним майданчиком для врегулювання суперечок.

Мінську групу ОБСЄ створили 1992 року для мирного врегулювання нагірно-карабаського конфлікту. Туди входять Азербайджан, Вірменія, Білорусь, ФРН, Італія, Швеція, Фінляндія та Туреччина. Групу очолюють Росія, Франція і США.

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Давній конфликт Конфлікт навколо Нагірного Карабаху триває кілька десятиліть. Регіон, більшу частину жителів якого складали вірмени, в радянські часи належав до Азербайджанської РСР. Наприкінці 1980-х провірменські сили за підтримки Єревана взяли Нагірний Карабах під свій контроль. Почався тривалий збройний конфлікт між Вірменією та Азербайджаном.

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Початок воєнних дій 10 грудня 1991 року в самопроголошеній Нагірно-Карабаській республіці пройшов так званий референдум про незалежність. Азербайджанська меншість бойкотувала голосування. Референдум не був визнаний міжнародною спільнотою. Міжнаціональна конфронтація призвела до масштабних воєнних дій за контроль над Нагірним Карабахом і деякими прилеглими територіями.

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Війна та біженці Під час збройного міжетнічного конфлікту між вірменами та азербайджанцями навколо Нагірного Карабаху загинули за деякими даними понад 30 тисяч людей. Сотні тисяч біженців з обох країн були змушені покинути рідні місця.

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Міжнародні посередники у врегулюванні конфлікту Після укладення перемир'я в травні 1994 року врегулюванням конфлікту займається Мінська група ОБСЄ. Її мандат був визначений в тому ж році на Будапештському саміті. До складу групи входять Німеччина, Італія, Швеція, Фінляндія, Туреччина, Білорусь, а також Вірменія та Азербайджан. З 1997 року її співголовами є США, РФ і Франція.

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Спірна територія Дорожній вказівник вірменською мовою (фото 2014 року) розташований на трасі, що веде в місто Степанакерт - столицю самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки. У міста є і друга назва азербайджанською мовою - Ханкенді. Міжнародна спільнота не визнає НКР і розглядає регіон як частину Азербайджану. Вірменія це заперечує.

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Нагадування про війну У Нагірному Карабаху між містами Шуші та Степанакерт (азербайджанською Шуша і Ханкенді), встановлений ось цей пам'ятник: ця бойова машина зараз служить нагадуванням про трагічні події 80-90-х років минулого століття (фото з архіву, 2010 рік).

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Ескалація карабаського конфлікту На початку квітня 2016 року на лінії зіткнення в Нагірному Карабаху відбулася чергова ескалація конфлікту між вірменськими та азербайджанськими підрозділами. Сторони звинуватили одна одну в порушенні перемир'я. Це були найзапекліші зіткнення з 1994 року, за різними даними, з обох сторін загинули десятки осіб.

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Роль і позиція Росії щодо Нагірного Карабаху Особливу роль у цьому конфлікті відіграє Москва. Росія є співголовою Мінської групи ОБСЄ. Вона також постачає озброєння обом сторонам конфлікту. У 1990-х Москва запропонувала розмістити миротворців уздовж лінії зіткнення, однак і Баку, і Єреван відмовилися від цього. Офіційно Путін ще в 2004 році заявляв, що Росія не хоче брати на себе відповідальність і вплутуватися в цей конфлікт.

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Больові точки Нагірного Карабаху У Нагірному Карабаху є кілька місць, які особливо постраждали під час активної фази міжетнічного конфлікту. Масивним обстрілам, зокрема, були піддані міста Степанакерт і Шуші. Їхні назви досі служать символами жорстокого конфлікту.

Нагірний Карабах - порохова бочка Південного Кавказу Нагірний Карабах - "заморожений" конфлікт? Попри те, що перемир'я між вірменською та азербайджанською сторонами було досягнуто майже 25 років тому, воно періодично порушується. Конфлікт навколо Нагірного Карабаху вважається "замороженим", при цьому небезпека його ескалації як і раніше висока. Автор: Наталія Позднякова

