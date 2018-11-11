Аліменти в Німеччині: кому і скільки їх платять та що загрожує неплатникам

Орієнтиром у питанні сплати аліментів у Німеччині є так звана "Дюссельдорфська таблиця". Вона з точністю до одного євро визначає суми, з яких доходів та з якого віку дітей треба виплачувати гроші. Наприклад, з 2500 євро на місяць "чистими" на семирічну дитину виплачується 439 євро, а з доходу в п'ять тисяч на новонародженого - 529 євро.

Ця сума зменшується лише у двох випадках. Перший - якщо у платника аліментів є інші утриманці, наприклад, діти від нового шлюбу або нова дружина не працює з поважних причин. Другий випадок - якщо платник має борги.

Аліменти не призводять до злиднів

Звичайно, ніхто не хоче залишити платника аліментів зовсім без грошей. Відповідно, у чоловіка, який їх виплачує (відповідно до статистики, саме колишні чоловіки складають майже 90 відсотків платників), за будь-яких обставин повинно залишатися щонайменше 1100 євро, якщо він працює, і не менше 800 євро - якщо отримує допомогу з безробіття.

Загалом аліменти повинні виплачувати обидва колишні члени подружжя. Однак вважається, що той, з ким живе дитина (найчастіше мати), виплачує їх "натурою", тобто відповідає за житло, їжу, речі, виховання тощо. А вже за фінансову сторону відповідає другий з батьків. Тільки після досягнення повноліття і закінчення школи дитиною обоє батьків вже повинні виплачувати їй гроші пропорційно від своїх доходів.

Водночас у Німеччині аліменти можуть отримувати не тільки діти, але і колишні члени подружжя. Це можливо, якщо заробіток одного з них суттєво менший за доходи іншої сторони. У цьому є своя логіка: як правило, дружина декілька років сиділа з дітьми і не побудувала ту кар'єру, яку могла б. Можливо, з цих причин вона не здобула вищу освіту. Тобто, якщо вона хоча б якийсь час не отримуватиме аліменти після розлучення, то її рівень життя помітно знизиться.

Аліменти дружинам і чоловікам

Зазвичай після розлучення кожен повинен самостійно себе забезпечувати. Однак зазвичай суд (якщо не вдається домовитися і справа доходить до суду) встає на сторону того, хто найбільше втратив у фінансовому плані. До речі, це не обов'язково може бути колишня дружина. У випадках, коли більше заробляють дружини, вони виплачують аліменти колишнім чоловікам.

У Німеччини аліменти платять дітям і колишній дружині або чоловікові

Зазвичай аліменти чоловікові або дружині розраховують так: від доходів колишнього члена подружжя віднімають 1) суму аліментів, які виплачуються дітям, 2) поточні боргові зобов'язання, наприклад, кредитні виплати, 3) невелику суму на різні непередбачувані витрати. Після цього розраховують різницю в доходах у колишнього подружжя. 4/7 цієї різниці залишають чоловікові, інші 3/7 – це аліменти колишній дружині. Водночас їх не треба виплачувати все життя - коли у неї з'явиться новий партнер, або виростуть спільні діти, їй доведеться самостійно себе утримувати.

Не виплачуєш аліменти - три роки в'язниці

Чи є у Німеччині злісні неплатники аліментів? На жаль, є, і чимало. У цьому випадку держава може виплачувати аліменти на дітей протягом певного періоду. Однак якщо з'ясується, що у платника аліментів немає законних підстав їх не платити, то тоді з нього стягують виплачені державою кошти та самі аліменти.

Для виконання рішення суду можуть заарештувати зарплату і видавати на руки лише мінімум, допоки не будуть погашені борги. Крім того, ще можуть накласти й штраф. Злісним неплатникам, які переховуються від органів або обманюють їх, отримуючи зарплату готівкою, загрожує тюремне ув'язнення терміном до трьох років.