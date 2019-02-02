Альянс за вільну торгівлю: ФРН та Японія посилюють економічні зв'язки

Канцлерка Німеччини Анґела Меркель (Angela Merkel) та прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе у понеділок, 4 лютого, заявили про наміри посилити економічне співробітництво між державами. а також оголосили про спільні зусилля з відстоювання принципів вільної торгівлі у світі.

Під час зустрічі в Токіо обидві сторони зазначили, що високо оцінюють угоду про створення зони вільної торгівлі (ЗВТ) між Європейським Союзом та Японією, яка набула чинності 1 лютого. Зокрема Меркель заявила, що угода є "важливим посланням світу в цей час". "Ми дуже це цінуємо і хочемо наповнити її життям", - зазначила канцлерка ФРН, цитує агенція dpa. Вона додала, що угода посилить німецько-японські економічні та наукові відносини. Зараз вже близько 450 німецьких підприємств працюють у Японії і, за словами Меркель, їх може стати ще більше.

Своєю чергою Сіндзо Абе зауважив, що протекціонізм поширюється по всьому світу. За його словами, зустріч лідерів двох країн одразу після набуття чинності угоди про ЗВТ є "потужним меседжем за зміцнення наших двосторонніх економічних відносин та просування вільної торгівлі". "Роль Німеччини продовжує зростати у світі", - додав він.

Угода про ЗВТ між ЄС та Японією передбачає скасування мит та інших торговельних бар'єрів, створюється найбільша у світі ЗВТ, яка об'єднає ринки з 635-мільйонним населенням. За задумом ініціаторів, новостворена зона вільної торгівлі покликана пожвавити економічне зростання як в ЄС, так і в Японії.

Очікується, що завдяки ЗВТ європейські компанії зможуть щороку заощадити близько одного мільярда євро лише внаслідок скасування ввізних мит. Утім, від зони вільної торгівлі між європейцями та японцями виграють не лише компанії, а й споживачі, наголосив голова Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер.

Японія та Німеччина є відповідно третьою та четвертою за обсягами економіками світу.