Алкоголь: без нього справи кращі

Три тижні без алкоголю. Три тижні, впродовж яких я почувалася бадьорішою, здоровішою та більш розслабленою. Що саме відбулося в моєму організмі? Враженнями від експерименту над собою ділиться журналістка DW Юлія Верґін.
Вставати о 5.30, після занять спорту так само бадьоро відповідати на запитання бадьорого сина перед тим, як він іде до школи, а я на роботу. Впродовж трьох тижнів такий режим мені давався легше, ніж будь-коли раніше. Випадково це були ті самі три тижні, коли я повністю відмовилася від алкоголю.
Утім, у випадковість не віримо ані я, ані Гельмут Карл Зайц (Helmut Karl Seitz), директор Центру досліджень алкоголю в Гейдельберзі. Професор медицини внутрішніх органів та гастроентерології впевнений, що за три тижні в моєму організмі відбулися суттєві зміни.
Те, що я вистрибую з ліжка раніше за сина, який явно є раннім птахом, може бути пов'язане з тим, що без алкоголю я можу набагато краще спати. "Алкоголь активує катехоламіни, до яких належить і адреналін. Через це вночі людина не може заспокоїтися", - пояснює він.
Без алкоголю - без скарг
Ритм сну нормалізується вже через тиждень, пояснює Зайц. Він то й діло наголошує, що йдеться не про алкозалежних людей, а про тих, хто час від часу, але досить регулярно п'є.
"Ви ж не є хронічним пиякою", - кілька разів каже він до мене. Те, що експерт видається таким переконаним у цьому, настільки тішить мене, що я залишаю його слова без коментаря. Сама я абсолютно впевнена в цьому не була.
Утримуватися мені було абсолютно не важко. Напевно, також і тому що я почувалася так добре. Крім сну, нормалізується також кров'яний тиск, каже Зайц. Алкоголь його підвищує, типові симптоми - запаморочення та головний біль, пояснює лікар.
Крім того, хто відмовляється від алкоголю, може розраховувати на покращене травлення. "У ворсинках тонкого кишківника є білки, які розшифровують їжу. Ці білки відносно швидко відходять", - каже Зайц. А гармонія шлунково-кишкового тракту робить життя приємнішим.
Не варто забувати й про печінку. Для нашого очисного органу відмова від алкоголю - це як відпустка. Адже пиво, вино й горілка роблять печінку жирнішою. Саме по собі ожиріння печінки - ще не дуже трагічно. Але водночас воно є першим кроком на шляху до отвердіння печінка, так званого цирозу.
Моя печінка все життя жила собі спокійно всередині мене. Тож жодних змін для неї відчути я не могла. "Незалежно від того, на якій стадії перебуває печінка, чи вона лише трохи жирнувата, чи вже має місце прогресуюче отвердіння тканин: якщо ви відмовляєтеся від алкоголю, це завжди добре для печінки, завжди. Вона відпочине", - наголошує Зайц.
Життя без алкоголю - теж (не) вихід
Я розповідаю про те, як завершила "постування" після майже трьох тижнів, розпивши зі своїм хлопцем вино, розбавлене мінеральною водою. На моє здивування, відчуття легкого сп'яніння мені здалося радше неприємним, ніж веселим. І про спорт о 5.30 наступного ранку можна було на той момент забути.
"Процеси обміну речовин, які допомагають розкласти алкоголь, у вас уже не запускаються автоматично", - пояснює мені дослідник алкоголю. Метаболізм натренованого пияки знає, що робити, мій обмін речовин, натомість, після алкогольної паузи не міг одразу все пригадати.
Зайц рекомендує мені для моїх винних вечорів, які я хочу започаткувати для себе як мантру, пити достатньо води. Алкоголь дегідрує організм, забезпечення органів кров'ю погіршується, головний біль гарантований.
Крім того, варто дотримуватися рекомендованої дози алкоголю. Утім, я не знала, наскільки вона низька: для чоловіків - не більше чверті літра вина на день. Жінкам можна пити лише половину цієї дози. Це навіть менше склянки! Тож я замислилася над тим, а чи варто взагалі пити. Наступний етап алкогольного постування - вже точно незабаром.