Алкоголь: без нього справи кращі

Вставати о 5.30, після занять спорту так само бадьоро відповідати на запитання бадьорого сина перед тим, як він іде до школи, а я на роботу. Впродовж трьох тижнів такий режим мені давався легше, ніж будь-коли раніше. Випадково це були ті самі три тижні, коли я повністю відмовилася від алкоголю.

Утім, у випадковість не віримо ані я, ані Гельмут Карл Зайц (Helmut Karl Seitz), директор Центру досліджень алкоголю в Гейдельберзі. Професор медицини внутрішніх органів та гастроентерології впевнений, що за три тижні в моєму організмі відбулися суттєві зміни.

Те, що я вистрибую з ліжка раніше за сина, який явно є раннім птахом, може бути пов'язане з тим, що без алкоголю я можу набагато краще спати. "Алкоголь активує катехоламіни, до яких належить і адреналін. Через це вночі людина не може заспокоїтися", - пояснює він.

Без алкоголю - без скарг

Ритм сну нормалізується вже через тиждень, пояснює Зайц. Він то й діло наголошує, що йдеться не про алкозалежних людей, а про тих, хто час від часу, але досить регулярно п'є.

"Ви ж не є хронічним пиякою", - кілька разів каже він до мене. Те, що експерт видається таким переконаним у цьому, настільки тішить мене, що я залишаю його слова без коментаря. Сама я абсолютно впевнена в цьому не була.

Утримуватися мені було абсолютно не важко. Напевно, також і тому що я почувалася так добре. Крім сну, нормалізується також кров'яний тиск, каже Зайц. Алкоголь його підвищує, типові симптоми - запаморочення та головний біль, пояснює лікар.

У того, хто відмовляється від алкоголю, зазвичай покращується травлення

Крім того, хто відмовляється від алкоголю, може розраховувати на покращене травлення. "У ворсинках тонкого кишківника є білки, які розшифровують їжу. Ці білки відносно швидко відходять", - каже Зайц. А гармонія шлунково-кишкового тракту робить життя приємнішим.

Не варто забувати й про печінку. Для нашого очисного органу відмова від алкоголю - це як відпустка. Адже пиво, вино й горілка роблять печінку жирнішою. Саме по собі ожиріння печінки - ще не дуже трагічно. Але водночас воно є першим кроком на шляху до отвердіння печінка, так званого цирозу.

Моя печінка все життя жила собі спокійно всередині мене. Тож жодних змін для неї відчути я не могла. "Незалежно від того, на якій стадії перебуває печінка, чи вона лише трохи жирнувата, чи вже має місце прогресуюче отвердіння тканин: якщо ви відмовляєтеся від алкоголю, це завжди добре для печінки, завжди. Вона відпочине", - наголошує Зайц.

Життя без алкоголю - теж (не) вихід

Я розповідаю про те, як завершила "постування" після майже трьох тижнів, розпивши зі своїм хлопцем вино, розбавлене мінеральною водою. На моє здивування, відчуття легкого сп'яніння мені здалося радше неприємним, ніж веселим. І про спорт о 5.30 наступного ранку можна було на той момент забути.

"Процеси обміну речовин, які допомагають розкласти алкоголь, у вас уже не запускаються автоматично", - пояснює мені дослідник алкоголю. Метаболізм натренованого пияки знає, що робити, мій обмін речовин, натомість, після алкогольної паузи не міг одразу все пригадати.

Зайц рекомендує мені для моїх винних вечорів, які я хочу започаткувати для себе як мантру, пити достатньо води. Алкоголь дегідрує організм, забезпечення органів кров'ю погіршується, головний біль гарантований.

Крім того, варто дотримуватися рекомендованої дози алкоголю. Утім, я не знала, наскільки вона низька: для чоловіків - не більше чверті літра вина на день. Жінкам можна пити лише половину цієї дози. Це навіть менше склянки! Тож я замислилася над тим, а чи варто взагалі пити. Наступний етап алкогольного постування - вже точно незабаром.

Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво "Стандарт чистоти пива" вже неактуальний Навіть пиво у Німеччині варять за правилами. 500-річний "стандарт чистоти пива" вимагає, щоб справжній напій варили лише з води, солоду та дріжджів. Подейкують, що він діє досі. Але це неправда. ЄС скасував "закон" у 1987 році. Утім, значна частина броварень досі дотримуються традиційної рецептури.

Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво Дизайнерське пиво - в моді Хоч "стандарту чистоти пива" вже давно необов’язково дотримуватися, маленькі та незалежні "крафтові" пивоварні з недавніх пір - у тренді. Особливо у Берліні. Значна кількість нових пивоварів приїхали з-за кордону. Портал Mixology.eu обрав таких фаворитів з-поміж "пивних" стартапів: Schoppe Bräu, Heidenpeters, Ale Mania, BrauKunstKeller, Crew Republic.

Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво Німці - не рекордсмени у споживанні пива Німеччина виробляє третину з 15 тисяч пивних сортів, які існують у світі. На її території розташовано 1,5 тисячі броварень. Але у споживанні країна "не тягне" на золоту медаль. Одна людина у Німеччині за рік в середньому випиває 110 літрів (приблизно від 300 до 320 пляшок пива). Чехи споживають більше - від 140 до 150 літрів. Все ж таки саме тут народився відомий сорт Pilsner.

Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво Купуєш пиво? Роззуй очі! "Келих пива, будь ласка!". Зазвичай у відповідь на цю фразу, офіціант просто запропонує вам скуштувати регіональний сорт. Іноді навіть не перепитає, якому саме пиві ви надаєте перевагу. В Мюнхені гість отримує пшеничне пиво, тобто "світле", у Кельні - сорт Kölsch, а у Гамбурзі - Astra. Тому, хто у Кельні попросить келих "темного" з сусіднього Дюссельдорфа, не позаздриш.

Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво Правильний келих Кожному пиву пасує свій келих. Кельнське Kölsch, наприклад, подають у струнких склянках по 0,2 літри. А от сорт Hefeweizen наливають у великі, півлітрові келихи або традиційні кухлі. Склянка для "світлого" Pils схожа на винний бокал з пивним животиком.

Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво Оманливі відсотки Вміст алкоголю у більшості сортів німецького пива - близько 5 відсотків. Але у Баварії слід бути обережним! Тут у деяких сортах пива - до 6 відсотків. Ще й наливають його у літровий кухоль. Келих "світлого" баварці випивають і на сніданок. Тож: будьмо!

Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво Все в перемішку У країні, де народився "стандарт чистоти пива", усі мали б любити цей напій без домішків. Але навіть тут пиво подекуди п'ють не в чистому вигляді. "Пивні суміші" називаються по-різному. Лимонад з пивом ви отримаєте, попросивши келих "Радлера". Пиво з кока-колою називають "брудним", зважаючи на характерний колір напою.

Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво Різнобарвне пиво Німці неохоче додають до пива сиропи з різними смаками, як це полюбляють у Польщі. Виняток становить, звичайно ж, Берлін. Берлінського "світлого" можна скуштувати зі смаком малини або спеціального сиропу з трав. Виходить рожевий чи зелений напій у круглому пласкому келисі.

Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво Пити дозволено! В деяких країнах у громадських місцях пиво можна пити, сховавши пляшку у паперовий мішок. Але у Німеччині спиртні напої розпивати на вулиці не забороняється. Лише подекуди у громадському транспорті, наприклад, у Кельні або Берліні, піднімати келихи заборонено.

Десять "тверезих" фактів про німецьке пиво Тільки не до смітника! Німеччина дбає про екологію, а тому німці серйозно ставляться до утилізації сміття. Більшу частину пляшок з-під пива можна здати. За пластикові повертають 25 центів, за скляні - 8 центів. Зрозуміло, що спочатку є сенс спустошити кілька пляшок, перш ніж повертати їх у магазин. Автор: Кейт Мюзер, Наталія Соколовська

