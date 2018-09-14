Алжир підтвердив готовність приймати своїх громадян, яких депортують з ФРН

Алжир готовий прийняти назад своїх громадян, яким відмовлено у Німеччині в наданні притулку або ж які не мають підстав для подальшого перебування на території ФРН та повинні залишити її. Про це у понеділок, 17 вересня, заявив прем'єр-міністр Алжиру Ахмед Уях'я після зустрічі з німецькою канцлеркою Анґелою Меркель (Angela Merkel).

"Алжир приймає своїх дітей. Ми прийняли б навіть п’ять тисяч", - заявив він, цитує агенція Reuters. Утім, повернення буде можливим, якщо встановлять, що вони дійсно є алжирцями, додав прем'єр країни. "Я сподіваюся, що це відбудеться якомога швидше", - зазначив Уях'я. Цифрова система ідентифікації мала б, на думку Уях'я, прискорити цей процес. За його словами, Алжир хоче якнайшвидше закрити тему близько 3,7 тисячі алжирців, які мають залишити ФРН.

Своєю чергою Анґела Меркель відзначила прогрес у поверненні до Алжиру мігрантів, яким відмовлено в статусі біженця. Водночас вона вказала на важливість створення Німеччиною можливостей для молодих алжирців легально прибути до Німеччини.

За даними ЗМІ, кількість випадків депортації алжирців з Німеччини зросла за останні кілька років удесятеро. Газета Rheinische Post з посиланням на міністерство внутрішніх справ ФРН повідомила, що якщо у 2015 році до Алжиру були видворені 57 людей, яким відмовлено у наданні притулку, то у 2017 році таких було вже 504. У першій половині 2018 року було депортовано 350 алжирців.

У липні уряд Німеччини знову запропонував визнати Алжир "безпечною країною походження". Такий статус має значно спростити та прискорити процедуру обробки заяв на отримання притулку. Утім, попередня спроба визнати Алжир, Марокко та Туніс "безпечними країнами походження" минулого року провалилася в Бундесраті через позицію Зелених, які при владі в кількох землях.

Дивитись відео 01:43 Now live 01:43 хв Поділитись Меркель і біженці: від відкритих дверей до закритих кордонів? (06.07.2018) Відправити Facebook google+ Whatsapp Tumblr Vkontakte Livejournal Мой круг Mail Odnoklassniki Постійне посилання https://p.dw.com/p/30vhc Меркель і біженці: від відкритих дверей до закритих кордонів? (06.07.2018)