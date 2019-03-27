Алжир: президент оголосив про відставку

В Алжирі президент Абдельазіз Бутефліка оголосив у понеділок, 1 квітня, що піде у відставку до завершення строку його повноважень. Глава алжирської держави запевнив, що до того часу "вживатиме заходів" задля гарантування діяльності органів влади "під час перехідного періоду".

Напередодні сотні тисяч людей вийшли на акції протесту в столиці та інших містах Алжиру з вимогою відставки Бутефліки. Проведені 29 березня масові акції стали наймасовішими від початку протестів шість тижнів тому, передає агентство новин Reuters. Днями на підтримку вимог протестуючих в Алжирі висловилися представники керівництва армії, а також впливова партія "Національне демократичне об'єднання", що входить до правлячої коаліції. Протести підтримала й найбільша профспілка Алжиру UGTA.

Протести в Алжирі

Після перших масових протестів Бутефліка погодився не брати участь у наступних виборах, які мали бути проведені у квітні цього року. Але водночас він також вирішив відкласти на невизначений термін чергові президентські вибори, що викликало нові протести невдоволених громадян країни.

Президент Бутефліка очолює Алжир 20 років - він чотири рази обирався президентом країни. 82-річний політик прикутий до інвалідного візка, відколи пережив інсульт у 2013-му. Після того Бутефліка рідко з'являється на публіці.

Багато алжирців вважають, що поганий стан здоров'я не дозволяє президенту керувати країною. Критики називають Бутефліку маріонеткою в руках військових, сімейних кланів і впливових представників великого бізнесу.