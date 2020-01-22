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Алексіс Ципрас

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Алексіс Ципрас".

Грецький політик Алексіс Ципрас є лідером політичної партії СИРІЗА, яка відстоює ліві позиції. У вересні 2015 року він вдруге очолив уряд Греції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

У Греції вперше обрали жінку на президентську посаду

У Греції вперше обрали жінку на президентську посаду 22.01.2020

Грецький парламент переважною більшістю голосів підтримав кандидатуру юристки Екатеріні Сакелларопулу. Вона почне виконувати президентські обов'язки 13 березня.

Вибори в Греції: нові виклики для нового прем'єра

Вибори в Греції: нові виклики для нового прем'єра 08.07.2019

Після чотирирічної перерви консерватори повертаються до влади в Греції. Кіріакос Міцотакіс пообіцяв країні зниження податків, нові робочі місця та інвестиції.
Новий прем'єр-міністр Греції склав присягу

Новий прем'єр-міністр Греції склав присягу 08.07.2019

Новий прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс пообіцяв співвітчизникам зниження податкового тягаря, створення новин робочих місць та підвищення пенсій.
На виборах у Греції перемогли консерватори

На виборах у Греції перемогли консерватори 08.07.2019

Прем'єр Греції Алексіс Ципрас вже привітав лідера "Нової демократії" Кіріакоса Міцотакіса з перемогою на виборах. Лідер консерваторів, який очолить уряд, пообіцяв громадянам зниження податків і пожвавлення економіки.
Вибори в Греції: консерватори перемагають партію Ципраса

Вибори в Греції: консерватори перемагають партію Ципраса 07.07.2019

За даними екзит-полів, на дострокових парламентських виборах у Греції опозиційні консерватори перемагають правлячу партію СИРІЗА. "Нова демократія" може здобути абсолютну більшість в законодавчому органі.
У Греції проходять дострокові парламентські вибори

У Греції проходять дострокові парламентські вибори 07.07.2019

Значні шанси на перемогу, згідно з соцопитуваннями, має консервативна партія "Нова демократія". Дострокові вибори призначили після поразки СИРІЗИ на виборах до Європарламенту.

У Греції 7 липня відбудуться дострокові парламентські вибори

У Греції 7 липня відбудуться дострокові парламентські вибори 10.06.2019

Прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас попросив президента про розпуск парламенту та проведення дострокових парламентських виборів. Президент країни погодився.
Алексіс Ципрас оголосив позачергові парламентські вибори в Греції

Алексіс Ципрас оголосив позачергові парламентські вибори в Греції 26.05.2019

На тлі невисокої підтримки партії СИРІЗА на виборах до Європарламенту прем'єр-міністр Греції Алексіс Ципрас оголосив проведення позачергових парламентських виборів.
Грецький парламент висловив довіру уряду Алексіса Ципраса

Грецький парламент висловив довіру уряду Алексіса Ципраса 10.05.2019

На підтримку грецького прем'єр-міністра Алексіса Ципраса проголосували 153 депутати парламенту. Уряд планує запровадити нові економічні заходи у країні.
Парламент Греції підтримав вступ Республіки Північна Македонія в НАТО

Парламент Греції підтримав вступ Республіки Північна Македонія в НАТО 09.02.2019

За ратифікацію протоколу про приєднання Північної Македонії до НАТО проголосували 153 грецьких парламентарі. Досі саме суперечка навколо назви балканської країни стояла на заваді вступу Скоп'є до Альянсу.
Туреччина і Греція вирішили порозумітися щодо старих конфліктів

Туреччина і Греція вирішили порозумітися щодо старих конфліктів 06.02.2019

На зустрічі в Анкарі Ердоган і Ципрас обговорили боротьбу з тероризмом, статус Кіпру та видобуток газу в Егейському морі.
Грецький парламент дебатує про нову назву Македонії

Грецький парламент дебатує про нову назву Македонії 25.01.2019

Після довгих дебатів парламент Греції голосуватиме за ратифікацію угоди з Македонією щодо зміни її назви. Опозиція країни виступає проти цього.
В Афінах масова акція протесту проти нової назви Македонії

В Афінах масова акція протесту проти нової назви Македонії 20.01.2019

Тисячі націоналістично налаштованих греків пройдуть вулицями Афін, щоб висловити свою незгоду зі зміною назви сусідньої держави. Поліція посилює заходи безпеки.
Парламент Греції висловив довіру уряду Ципраса

Парламент Греції висловив довіру уряду Ципраса 17.01.2019

На підтримку грецького прем'єр-міністра Алексіса Ципраса висловився 151 депутат. Після вотуму довіри Ципрас хоче ратифікувати угоду про нову назву сусідньої Македонії.
Урядова криза в Греції: Ципрас виносить на голосування питання довіри уряду

Урядова криза в Греції: Ципрас виносить на голосування питання довіри уряду 13.01.2019

Через незгоду з компромісом щодо нової назви Македонії у відставку подав міністр оборони Греції Панос Камменос. Грецький прем'єр Алексіс Ципрас хоче винести на голосування в парламенті питання про довіру уряду.
Прем'єр Македонії Зоран Заєв закликав Афіни підтримати зміну назви його країни

Прем'єр Македонії Зоран Заєв закликав Афіни підтримати зміну назви його країни 12.01.2019

Глава уряду Македонії Зоран Заєв закликав парламент Греції ратифікувати угоду про зміну назви Республіки Македонія на Республіку Північна Македонія. Зміна назви покладе край тривалій суперечці між Скоп'є й Афінами.
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