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Грецький політик Алексіс Ципрас є лідером політичної партії СИРІЗА, яка відстоює ліві позиції. У вересні 2015 року він вдруге очолив уряд Греції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.