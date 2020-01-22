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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Алексіс Ципрас".
Грецький політик Алексіс Ципрас є лідером політичної партії СИРІЗА, яка відстоює ліві позиції. У вересні 2015 року він вдруге очолив уряд Греції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Глава уряду Македонії Зоран Заєв закликав парламент Греції ратифікувати угоду про зміну назви Республіки Македонія на Республіку Північна Македонія. Зміна назви покладе край тривалій суперечці між Скоп'є й Афінами.