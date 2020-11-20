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Александер Ґауланд - німецький політик, юрист та публіцист.
На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " Александер Ґауланд". Александер Ґауланд є одним із засновників німецької політичної партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яка була заснована 2013 року. Засновники АдН вимагали виходи з Єврозони та відмови від євро. Перед тим, як пристати до євроскептиків, Александр Ґауланд був членом Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Скандал довкола правих популістів в Австрії продемонстрував, що вони готові "на все" в обмін на фінансову підтримку з Росії. А як ситуація виглядає із правими популістами з "Альтернативи для Німеччини"? Огляд DW.
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"Альтернатива для Німеччини" - перша права партія, яка може пройти до Бундестагу після Другої світової. Праві - за зняття санкцій з Росії та проти мусульман. Чому - пояснює кандидат у канцлери від АдН Александер Ґауланд.
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