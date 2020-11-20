Александер Ґауланд - німецький політик, юрист та публіцист.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " Александер Ґауланд". Александер Ґауланд є одним із засновників німецької політичної партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яка була заснована 2013 року. Засновники АдН вимагали виходи з Єврозони та відмови від євро. Перед тим, як пристати до євроскептиків, Александр Ґауланд був членом Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.