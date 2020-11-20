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Александер Ґауланд

Александер Ґауланд - німецький політик, юрист та публіцист.

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту " Александер Ґауланд". Александер Ґауланд є одним із засновників німецької політичної партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН), яка була заснована 2013 року. Засновники АдН вимагали виходи з Єврозони та відмови від євро. Перед тим, як пристати до євроскептиків, Александр Ґауланд був членом Християнсько-демократичного союзу (ХДС). Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Правопопулісти з АдН вибачаються за інциденти в Бундестазі

Правопопулісти з АдН вибачаються за інциденти в Бундестазі 20.11.2020

Запрошені депутатами правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" до Бундестагу 18 листопада гості поводилися нецивілізовано, визнали в партії.

Бундестаг зняв імунітет з голови фракції Альтернатива для Німеччини

Бундестаг зняв імунітет з голови фракції "Альтернатива для Німеччини" 30.01.2020

У Бундестазі проголосували за зняття імунітету зі співголови фракції "Альтернатива для Німеччини" в Бундестазі Александера Ґауланда. Прокуратура підозрює його в ухилянні від сплати податків.
Німецькі правопопулісти обрали партійних лідерів

Німецькі правопопулісти обрали партійних лідерів 30.11.2019

На з'їзді правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" переобрали співголову Йорґа Мойтена. Іншим співголовою політичної сили обрано 44-річного Тіно Крупаллу.
Кремлівська Альтернатива для Німеччини? Зв'язки німецьких правих із Росією

Кремлівська "Альтернатива для Німеччини"? Зв'язки німецьких правих із Росією 22.05.2019

Скандал довкола правих популістів в Австрії продемонстрував, що вони готові "на все" в обмін на фінансову підтримку з Росії. А як ситуація виглядає із правими популістами з "Альтернативи для Німеччини"? Огляд DW.
У ФРН глава спецслужби виправдовується за зустрічі з правими популістами

У ФРН глава спецслужби виправдовується за зустрічі з правими популістами 12.08.2018

Зустрічі глави спецслужби Німеччини Ганса-Ґеорґа Маасена з лідерами правих популістів з "Альтернативи для Німеччини" викликали критику в Бундестазі.
Лідер АдН Ґауланд опинився під шквалом критики за слова про минуле Німеччини

Лідер АдН Ґауланд опинився під шквалом критики за слова про минуле Німеччини 02.06.2018

Нові висловлювання голови правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Александера Ґауланда щодо минулого країни спричинили хвилю критики з боку провідних політиків ФРН.
Німецькі праві популісти обрали партійне керівництво

Німецькі праві популісти обрали партійне керівництво 02.12.2017

Чинного голову партії "Альтернатива для Німеччини" Йорґа Мойтена переобрано іще на два роки. Другим співголовою партії обрали лідера фракції АдН у Бундестазі Александера Ґауланда.

Співголова Альтернативи для Німеччини оголосила про вихід з партії

Співголова "Альтернативи для Німеччини" оголосила про вихід з партії 26.09.2017

Співголова правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" Фрауке Петрі не конкретизувала, коли саме вона вийде зі складу цієї політичної сили.

"Альтернатива для Німеччини": що це за партія? (25.09.2017) 25.09.2017

Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" вперше пройшла до Бундестагу, посівши третє місце. Німецький політикум шокований, адже партія робить відверто ксенофобські заяви і виступає за безумовне скасування санкцій проти Росії. Чим ще "прославилася" АдН?
Розкол серед німецьких правопопулістів: Петрі не увійде до фракції АдН

Розкол серед німецьких правопопулістів: Петрі не увійде до фракції АдН 25.09.2017

Співочільниця "Альтернативи для Німеччини" Фрауке Петрі виграла вибори в одномандатному окрузі. Вона вирішила не входити до складу фракції власної партії в Бундестазі.
Праві популісти в Бундестазі хочуть переслідувати Меркель

Праві популісти в Бундестазі хочуть переслідувати Меркель 24.09.2017

Правопопулістська "Альтернатива для Німеччини" уперше проходить до Бундестагу. Основні факти про антимігрантську та контраверсійну партію, яка посіла на нинішніх виборах до німецького парламенту третє місце.

Що треба знати про вибори в Німеччині

Що треба знати про вибори в Німеччині 24.09.2017

24 вересня у Німеччині обирають парламент. DW розповідає, які наслідки вибори матимуть для України, а також нагадує, які партії балотуються, як обирають депутатів, а також які можливі варіанти коаліції.

#НімеччинаВибирає: АдН вважає санкції проти Росії марними (16.08.2017) 16.08.2017

"Альтернатива для Німеччини" - перша права партія, яка може пройти до Бундестагу після Другої світової. Праві - за зняття санкцій з Росії та проти мусульман. Чому - пояснює кандидат у канцлери від АдН Александер Ґауланд.

Лідер німецьких правопопулістів: Росія ніколи не поверне Крим

Лідер німецьких правопопулістів: Росія ніколи не поверне Крим 16.08.2017

Александер Ґауланд, який очолює список партії "Альтернатива для Німеччини" на виборах до Бундестагу, переконаний, що запроваджені проти Росії санкції не допоможуть повернути Крим Україні.
Альтернатива для Німеччини йде на вибори з другом Кремля і маловідомою неолібералкою

"Альтернатива для Німеччини" йде на вибори з другом Кремля і маловідомою неолібералкою 25.04.2017

Через гострі розбіжності в "Альтернативі для Німеччини" її найбільш відомий політик Фрауке Петрі не стала головним кандидатом партії на виборах до Бундестагу.

У Німеччині розгорівся скандал після расистської заяви АдН на адресу футболіста Боатенґа

У Німеччині розгорівся скандал після "расистської" заяви АдН на адресу футболіста Боатенґа 29.05.2016

Заступник голови АдН заявив, що люди вважають темношкірого гравця національної збірної Жерома Боатенґа хорошим футболістом, але не хотіли б жити з ним по сусідству. Заява спричинила жорстку критику в ФРН.