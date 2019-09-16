Александер фон Гумбольдт: найдопитливіший німець

Цьогоріч у Німеччині дуже широко відзначають 250-річчя з дня народження Александера фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt) - відомого німецького вченого й мандрівника. Що про нього треба знати?

Вчений-суперзірка

Ще за життя Александер фон Гумбольдт став найвідомішим ученим свого часу. Більш того: сучасники називали його найвідомішою людиною після Наполеона. Географ, натураліст, він заснував фізичну географію, ландшафтознавство, екологічну географію рослин і залишив свій слід в низці інших наукових дисциплін - від ботаніки та зоології до гірничої справи, економіки та сільського господарства.

Александер фон Гумбольдт у 1805 році

Гумбольдт був членом багатьох академій наук. Можливості приватної розмови з ним шукали дослідники з різних куточків світу, а в Берліні серед знаті вважалося модним потрапити на одну з його лекцій. Гумбольдт був чудовим оповідачем і генієм маркетингу. Він, наприклад, ретельно документував побачене ним під час подорожей. Свої спостереження Гумбольдт використовував не лише в наукових працях, але й писав короткі газетні замітки про свої пригоди з мальовничим описом деталей. Таким чином він розбуркував інтерес до науки у масового читача.

Другий Колумб

Александер народився в знатній багатій родині 14 вересня 1769 року. Як і його старший брат Вільгельм, Александер отримав різнобічну освіту. Але якщо Вільельм був більш схильним до мов і пізніше став відомим лінгвістом, то Александера цікавило природознавство. Уже в студентські роки він проявляв неабиякий інтерес до подорожей і прагнув перевірити на практиці теоретичні знання.

Отримавши дозвіл іспанського короля, науковець у 1799 році відправився в подорож країнами Центральної та Південної Америки, куди іспанська влада іноземців не пускала. Упродовж п'яти років Гумбольдт подолав понад тисячу кілометрів - пішки, верхи і в пирозі. Він переніс нелегкі випробування й кілька разів опинявся за крок до смерті. Багато чого він перевіряв на собі - наприклад, удар електричного вугра або дію отрути кураре. Без професійного спорядження Гумбольдт піднявся на вулкан Чимборасо. Повернувшись до Європи, він виклав усе це на папері. Вийшло 30 томів. Після Колумба його називають другим відкривачем Америки.

Це була його найбільша, але не остання подорож. 1829 року на запрошення з Санкт-Петербурга Александер фон Гумбольдт вирушив в експедицію в азіатську частину Росії, пройшовши аж до берегів Каспійського моря та кордону з Китаєм. Під час цієї подорожі він уже не був вільним науковцем, а отримував гроші з царської казни. Зворотнім боком медалі стало те, що за прусським ученим постійно стежили.

Брати Гумбольдти, Ґете й Шиллер

Екопророк

Александер фон Гумбольдт першим звернув увагу на те, що в природі все взаємопов'язано. Він серйозно досліджував природні явища, шукав їм наукове пояснення і, як ми бачимо сьогодні, робив пророчі висновки. Він захоплювався природою і підкреслював її вразливість. Спостерігаючи, як іспанські колонізатори використовували природні ресурси в своїх економічних інтересах, він говорив про безчинство, яке порушує встановлений в природі порядок. В контексті палаючих амазонських дощових лісів або лісів Сибіру його припущення актуальні, як ніколи.

Вказуючи на руйнівні наслідки втручання людини, Гумбольдт став провісником екологічного мислення і таким чином піонером руху на захист екології.

Зв'язки в науці

В епоху Александера фон Гумбольдта не було соцмереж і "Вікіпедії". Він знав кілька мов і до кінця свого життя вів активну переписку з ученими, філософами й політиками з різних країн, ділився своїми знаннями й брав участь в організації багатьох наукових проектів.

Його рукою написано приблизно 50 тисяч листів. Сильним світу цього він нагадував про те, що наука потребує фінансової підтримки, і, користуючись своїм впливом, допомагав молодим науковцям. Сьогодні в Німеччині підтримкою молодих талантів в науці та створенням широкої мережі контактів між ними займаєтьсястипендійний фонд, названий на честь цього великого натураліста, - Alexander von Humboldt Stiftung.

Університет, пінгвіни й місячне море

Берлінський палац Тегель, де жила родина Гумбольдтів, існує і донині. Більш того: в ньому живуть прямі нащадки Гумбольдтів. У будівлі збережені історичні меблі, тому цей палац є ще й музеєм. Зазирнути до нього стороннім можна в межах екскурсіі. В палацовому парку розташований родинний склеп, в якому свій останній притулок знайшли також Александер і Вільгельм Гумбольдти.

Пінгвіни Гумбольдта

Ім'я Гумбольдтів увічнено в назві берлінського університету - Humboldt-Universität zu Berlin, в створенні якого брати також брали участь. Сьогодні це один з кращих вишів Німеччини.

На честь натураліста Александера фон Гумбольдта названо низку неживих і живих об'єктів. Зокрема, пінгвіни в Перу, яких вчений виявив під час своєї експедиції в Америку, більше десятка рослин, наприклад, лілія в Каліфорнії, рідкісний мінерал гумбольдтін, течія в Тихому океані, льодовик в Гренландії, гора в Свердловській області у Росії та навіть море на Місяці й астероїд.