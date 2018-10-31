Александер Гуґ - перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Александр Гуґ є фаховим юристом. Він служив офіцером у Швейцарській армії, в тому числі як регіональний командуючий підрозділу підтримки Швейцарського штабу для ОБСЄ в північній Боснії і Герцеговині. Гуґ працював у місії ОБСЄ в Косово, місії тимчасового міжнародної присутності у Хевроні та місії ЄС з верховенства права в Косово (EULEX). До свого призначення до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ був оловою секції та старшим радником Верховного комісара ОБСЄ з питань національних меншин.