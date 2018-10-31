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Александер Гуґ

Александер Гуґ - перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні.

Александр Гуґ є фаховим юристом. Він служив офіцером у Швейцарській армії, в тому числі як регіональний командуючий підрозділу підтримки Швейцарського штабу для ОБСЄ в північній Боснії і Герцеговині. Гуґ працював у місії ОБСЄ в Косово, місії тимчасового міжнародної присутності у Хевроні та місії ЄС з верховенства права в Косово (EULEX). До свого призначення до Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Гуґ був оловою секції та старшим радником Верховного комісара ОБСЄ з питань національних меншин.

Спостерігачі ОБСЄ: Який мандат, така і місія

Спостерігачі ОБСЄ: Який мандат, така і місія 31.10.2018

Заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александер Гуґ завершує роботу в Україні. На адресу Ґуга і його колег регулярно лунає критика. Чи може місія працювати більш ефективно?
Війну на Донбасі можна зупинити за один день - Александер Гуґ (відео)

Війну на Донбасі можна зупинити за один день - Александер Гуґ (відео) 30.10.2018

Про війну на Сході України та російську присутність на Донбасі заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александер Гуґ розповів в ексклюзивному і останньому інтерв'ю DW на цій посаді.

Александер Гуґ: можна швидко припинити бої на Донбасі (30.10.2018) 30.10.2018

Про війну на Сході України, яку можна зупинити за один день, про російську присутність на Донбасі та про опір українців насиллю - Александер Гуґ, заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в ексклюзивному і останньому на цій посаді інтерв'ю DW.

ОБСЄ: Цього року жертвами конфлікту на Донбасі вже стали 28 дітей

ОБСЄ: Цього року жертвами конфлікту на Донбасі вже стали 28 дітей 12.10.2018

Від початку року на Донбасі загинули чи були поранені 28 дітей та майже 200 цивільних дорослих, повідомили в СММ ОБСЄ. За цей час сторони конфлікту 218 тисяч разів порушували режим припинення вогню.
ОБСЄ: Домовленості про перемир'я на Донбасі мають дуже нетривалий ефект

ОБСЄ: Домовленості про перемир'я на Донбасі мають дуже нетривалий ефект 23.08.2018

За тиждень СММ ОБСЄ зафіксувала понад шість тисяч порушень режиму припинення вогню. Попри домовленості про перемир'я, сторони війни на Донбасі щоразу знову повертаються до загострення конфлікту.

Як російські вантажівки таємно заїжджають на Донбас (13.08.2018) 13.08.2018

Російські вантажівки вночі таємно перетинають непідконтрольну Україні ділянку кордону та заїжджають на окуповану територію. Це зафіксував дрон ОБСЄ.

СММ ОБСЄ: За 7 місяців на Донбасі загинули 29 цивільних, 132 - поранені

СММ ОБСЄ: За 7 місяців на Донбасі загинули 29 цивільних, 132 - поранені 03.08.2018

Александер Гуґ повідомив, що у липні зафіксовано помітно менше порушень режиму тиші порівняно з попереднім роком, однак на лінії розмежування досі розміщується багато одиниць забороненої техніки.
У місії ОБСЄ заявлють про покращення ситуації на Донбасі минулого тижня

У місії ОБСЄ заявлють про покращення ситуації на Донбасі минулого тижня 12.07.2018

Минулого тижня було зафіксовано на 94 відсотки менше фактів застосування заборонених озброєнь, ніж тижнем раніше, зазначив перший заступник голови місії ОБСЄ Александр Гуґ .
Від початку року через бої на Донбасі загинули двоє дітей - ОБСЄ

Від початку року через бої на Донбасі загинули двоє дітей - ОБСЄ 01.06.2018

За п'ять місяців поточного року внаслідок бойових дій на Донбасі загинули щонайменше двоє дітей, ще 10 дістали поранення, повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александер Гуґ.
Александер Гуґ: Ми на початку спіралі насильства на Донбасі

Александер Гуґ: Ми на початку спіралі насильства на Донбасі 24.05.2018

На Донбасі нині найгірший від початку 2018 року період ескалації між сторонами конфлікту. Причина - недотримання мінських угод. Про це в інтерв'ю DW розповів перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александер Гуґ.

Александер Гуґ: До Луганська 9 травня введуть велику кількість військової техніки

Александер Гуґ: До Луганська 9 травня введуть велику кількість військової техніки 13.04.2018

Перший заступник голови СММ ОБСЄ Александер Гуґ повідомив, що проросійські сепаратисти так званої "ЛНР" розмістили багато військової техніки на околицях Луганська і 9 травня мають намір ввести їх до міста.
ОБСЄ заявила про спіраль насильства на сході України

ОБСЄ заявила про "спіраль насильства" на сході України 16.02.2018

Минулого тижня число порушень режиму припинення вогню між проросійськими сепаратистами і українськими військовими зросло на 30 відсотків.
ОБСЄ: Від початку року на Донбасі через бої постраждали 18 цивільних

ОБСЄ: Від початку року на Донбасі через бої постраждали 18 цивільних 15.02.2018

В 2018 році через бойові дії на Сході України постраждали 18 цивільних, повідомив перший заступник голови Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александер Гуґ.
Александер Гуґ: Існує рішення продовжувати бойові дії на Донбасі

Александер Гуґ: Існує рішення продовжувати бойові дії на Донбасі 08.02.2018

Перший заступник голови СММ ОБСЄ Александер Гуґ в інтерв'ю DW розповів, що за 2017 рік ЗСУ та бойовики на Донбасі не лише не скоротили кількість обстрілів, але переносили свої позиції вперед, що лише посилює напруження.
На Донбасі стріляли поблизу патруля спостерігачів ОБСЄ

На Донбасі стріляли поблизу патруля спостерігачів ОБСЄ 03.02.2018

Співробітники СММ ОБСЄ зафіксували обстріли на Донбасі. Патруль повідомляє, що стрілянина і вибухи відбулися під Ясинуватою.
СММ ОБСЄ констатує згортання новорічного перемир'я на Донбасі

СММ ОБСЄ констатує згортання "новорічного перемир'я" на Донбасі 12.01.2018

Після свят обстріли на Донбасі почастішали, заявляють спостерігачі СММ ОБСЄ. "Новорічне перемир'я" завершується так само, як і попередні періоди "тиші" - ескалацією насильства.

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