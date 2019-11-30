 Албанія отримає більше мільярда євро для відновлення після землетрусу | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.02.2020

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Новини

Албанія отримає більше мільярда євро для відновлення після землетрусу

На відновлення після землетрусу, в якому загинуло понад 50 людей, Албанії буде виділено більше мільярда євро. Прем'єр-міністр Еді Рада заявив, що це набагато більше, ніж очікувалось.

Під час донорської конференції для підтримки Албанії

Під час донорської конференції для підтримки Албанії було зібрано більше мільярда євро

Під час донорської конференції Євросоюзу у понеділок, 17 лютого, була зібрана сума в розмірі 1,15 мільярда євро в якості фінансової підтримки Албанії для ліквідації наслідків потужного землетрусу. "Хороші новини для народу Албанії: ми перевищили наш цільовий показник для відновлення Албанії і досягли 1,15 мільярда євро, включаючи внесок Євросоюзу в розмірі 400 мільйонів євро", - повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). Зокрема, Єврокомісія надала 100 мільйонів євро.

"Це виходить за рамки моїх найсміливіших мрій", - заявив прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, цитує агенція AFP. Раніше він наголосив, що країна опиниться в скрутному становищі, якщо донорська конференція ЄС виділить менше ніж 400 мільйонів євро на відновлення після землетрусу. Він зазначив, що збитки від землетрусу перевищують мільярд євро, підкресливши, що необхідно отримати як мінімум 40 відсотків від цієї суми.

Німеччина виділила на відновлення Албанії 11 мільйонів євро. "Людям в уражених районах потрібні квартири, школи та дитячі садки", - заявив міністр закордонних справ ФРН Гайко Маас (Heiko Maas).

Землетрус магнітудою 6,4 в Албанії стався наприкінці листопада 2019 року. Епіцентр розташовувався між столицею країни Тираною і другим за величиною містом країни Дурресом. В результаті землетрусу загинула 51 людина, близько тисячі людей постраждали і ще 17 тисяч залишилися без даху над головою. Були повністю зруйновані 90 будинків, а 80 тисяч - сильно пошкоджені.

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