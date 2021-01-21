 Албанія висилає дипломата РФ через порушення антикоронавірусних правил | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.01.2021

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Албанія висилає дипломата РФ через порушення антикоронавірусних правил

Російський дипломат багаторазово порушував правила для стримування пандемії COVID-19, заявили в албанському МЗС. Йому наказано покинути країну протягом 72 годин.

Столиця Албанії Тірана

Столиця Албанії Тірана

Влада Албанії у четвер, 21 січня, оголосила персоною нон грата російського дипломата Олексія Кривошеєва через порушення обмежень, запроваджених для боротьби з пандемією COVID-19. Йому наказано залишити країну протягом 72 годин, повідомили у міністерстві закордонних справ Албанії.

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"Тривалі порушення правил безпеки під час пандемії вже більше не можна виправдовувати і терпіти. (...) Ми сподіваємося, що таке рішення буде правильним чином сприйнято російською стороною як необхідний захід щодо захисту здоров'я та безпеки (жителів Албанії. - Ред.)", - йдеться в заяві відомства.

За даними албанської влади, інформація про порушення Кривошеєвим коронавірусних обмежень надходила з 20 квітня.

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У посольстві Росії вважають звинувачення необґрунтованими

У МЗС не уточнили, як саме дипломат порушив чинні в Албанії заходи для стримування поширення коронавірусу. При цьому албанська влада запевнила Росію у дружніх почуттях і готовності до постійного поліпшення відносин між країнами.

У свою чергу, посольство Росії в Тирані підтвердило отримання ноти. Звинувачення на адресу Кривошеєва там вважають необґрунтованими, повідомила агенція "РИА Новости".

У російському МЗС пообіцяли відповісти на висилку дипломата за принципом взаємності. "Це явна провокація, спрямована на погіршення російсько-албанських відносин і, звичайно, цей недружній крок не залишиться без відповіді. Один з головних принципів в дипломатії - взаємність, його ніхто не скасовував", - сказав заступник голови відомства Олександр Грушко у коментарі агенції.

В Албанії з початку пандемії виявили близько 70 тисяч випадків зараження коронавірусом, померли близько 1,3 тисячі пацієнтів, одужали 42,4 тисячі осіб. У країні проживають 2,87 мільйона ​людей.

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