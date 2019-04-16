Аласанія: Дебати мають відбутись 19 квітня в студії Суспільного

Дебати між кандидатами в президенти України Петром Порошенком та Володимиром Зеленським відбудуться 19 квітня в студії "Суспільного телебачення", заявив голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України (НСТУ) Зураб Аласанія. "Суспільне продовжує дотримуватись закону і здорового глузду: змістовні дебати мають відбутись в студії НСТУ 19 квітня в часовому проміжку від 20:00 до 21:00 (якщо інше не буде вирішено Центральною виборчою комісією)", - написав він на своїй сторінці у Facebook.

За словами Аласанії, перед цим на стадіоні "Олімпійський" відбудеться "барвистне шоу" за участі двох кандидатів в президенти, яке не є дебатами.

Голова правління НСТУ також повідомив, що штаби двох кандидатів домовилися про те, що висвітлення події на "Олімпійському" має транслюватися в єдиному вигляді. "Сьогодні штаби зійшлися на думці, що картинка все ж має бути одна для всіх, а за фахівцями по ключових позиціях: режисер ефіру та оператор-постановник - вони мають звернутися до Суспільного мовника, якому довіряють обидва штаби, і який гарантує рівність доступу та збалансоване висвітлення події", - зазначив Аласанія.

Як повідомлялось, раніше у штабі Порошенка відгукнулись на пропозицію опонентів про проведення передвиборних дебатів на НСК "Олімпійський" 19 квітня. Штаб Порошенка однак визначив час дебатів з 16-ї до 18-ї години, щоб потім взяти участь у дебатах у студії Суспільного телебачення. На це у штабі Зеленського відповіли, що у запропонований для стадіону час "ще не завершиться робочий день, тому не всі бажаючі зможуть дістатись стадіону", тож запропонували розпочати там дебати о 19:00.

Нагадаємо, що за результатами першого туру виборів глави держави Зеленського підтримали 30,2 відсотка виборців, Порошенка - 15,95 відсотка. Другий тур президентських виборів відбудеться в Україні 21 квітня.