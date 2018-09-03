 Акції та валюта в Аргентині впали на третину на тлі результатів праймеріз | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.08.2019

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Акції та валюта в Аргентині впали на третину на тлі результатів праймеріз

Акції аргентинських компаній та вартість песо впали до найнижчого за 18 років рівня після того, як чинний президент країни Маурісіо Макрі програв попередні вибори глави держави.

Перемогу на попередніх президентських виборах здобуває Альберто Фернандес

Перемогу на попередніх президентських виборах здобуває Альберто Фернандес

Фондовий ринок Аргентини та її національна валюта у понеділок, 12 серпня, впали до рекордно низького за десятиліття рівня після того, як чинний глава держави Маурісіо Макрі програв попередні президентські вибори. За результатами обробки бюлетенів з майже 90 відсотків дільниць, він отримав лише 32 відсотки голосів виборців, повідомила агенція AP. Перемагає на праймеріз кандидат-популіст Альберто Фернандес, якого підтримали 47 відсотків тих, хто проголосував.

Після оголошення результатів виборів провідний аргентинський фондовий індекс Merval упав на 31 відсоток, повідомляє агенція Reuters. Близько третини аргентинських компаній, акції яких торгуються на біржах в США, втратили половину своєї вартості.

Аргентинський песо на початку дня подешевшав на 30 відсотків та опустився до 65 песо за долар США. Однак пізніше у ситуацію втрутився Центральний банк країни, який продав 50 мільйонів доларів, повідомляє AFP. Згодом національна валюта відновила позиції до 55 песо за долар. Це стало найбільшим падінням фондового ринку та національної валюти з часів економічної кризи та дефолту 2001 року.

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Попередні президентські вибори передували загальнонаціональному голосуванню, яке відбудеться 27 жовтня. "У нас були невдалі вибори, і це зобов'язує нас подвоїти наші зусилля, щоб у жовтні ми продовжили зміни", - заявив Макрі. Для того, щоб виграти вибори, один з кандидатів має отримати підтримку 45 відсотків виборців, або ж не менше 40 відсотків з розривом у щонайменше 10 відсотків з найближчим конкурентом. Якщо жоден з кандидатів не отримає такого результату, другий тур голосування відбудеться у листопаді.

Лідер праймеріз Фернандес заявив, що реакція ринків була результатом невдач Макрі в економіці. "Ринки погано реагують, коли розуміють, що їх обдурили. Ми живемо у фіктивній економіці. А уряд не дає відповіді", - заявив він. У своїй передвиборчій кампанії Фернандес обіцяв змінити умови отримання позики від Міжнародного валютного фонду на 57 мільярдів доларів. Аргентинська економіка зараз перебуває у рецесії. Минулого року рівень інфляції сягнув 50 відсотків.

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