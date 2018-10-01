Акції прихильників незалежності Каталонії переросли у сутички з поліцією

У першу річницю проведення референдуму про незалежність Каталонії в понеділок, 1 жовтня, в Барселоні відбулися масові акції протесту. Протягом дня на вулиці міста вийшло близько 180 тисяч прихильників незалежності регіону. Вони, зокрема, тримали банери із написами "1 жовтня, не забудемо, не пробачимо", а також вимагали від Мадрида звільнити політичних в'язнів. Увечері демонстрації переросли в заворушення: почалися зіткнення між радикальними прихильниками незалежності та співробітниками поліції.

Тоді ж демонстранти почали штурмувати загородження навколо регіонального парламенту в Барселоні. Учасники акції, деякі з яких приховували свої обличчя, також кидали каміння в поліцейських. Раніше в цей день мітингарі перекрили головні автодороги та залізницю в Каталонії. Але, за даними поліції, це не призвело до значних порушень у роботі транспорту в регіоні.

Нагадаємо, що рівно рік тому в Барселоні відбулися зіткнення між поліцейськими і виборцями, які брали участь в несанкціонованому референдумі про незалежність Каталонії. Згідно з опитуваннями, населення Каталонії, як і раніше, залишається розділеним приблизно порівну між прихильниками і противниками відокремлення від Іспанії. 1 жовтня 2017 року майже 90 відсотків учасників референдуму висловилися за відділення Каталонії від Іспанії. Однак активність виборців склала тоді лише 42 відсотки.