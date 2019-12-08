 Акції на Майдані та Банковій: поліція оцінила кількість учасників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.12.2019

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Новини

Акції на Майдані та Банковій: поліція оцінила кількість учасників

За даними правоохоронців, на недільну акцію на майдані Незалежності вийшли близько восьми тисяч учасників, а акція біля Офісу президента на Банковій зібрала до двох тисяч осіб.

Учасники віче на майдані Незалежності, 8 грудня 2019 року

Учасники віче на майдані Незалежності, 8 грудня 2019 року

Національна поліція України оприлюднила свої оцінки щодо кількості учасників акцій протесту, що відбулися на майдані Незалежності та поблизу Офісу президента України на вулиці Банковій в Києві у неділю, 8 грудня. За оцінками поліції, віче на майдані Незалежності зібрало близько восьми тисяч учасників. У поліції також відзначили, що під час цієї акції "грубих порушень громадського порядку не зафіксовано: на одну людину склали адмінпротокол за дрібне хуліганство".

Акція протесту на вулиці Банковій увечері 8 грудня зібрала близько двох тисяч мітингарів, зазначається на сайті Нацполіції. На момент оприлюднення оцінок поліції акція ще тривала.

"Варта на Банковій": мітингарі монтують сцену та намети

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Тисячі людей вийшли на майдан Незалежності, аби закликати Володимира Зеленського не перетинати на саміті в Парижі окреслені опозицією "червоні лінії". (08.12.2019)

Під час "нормандського" саміту Володимир Зеленський вимагатиме обміну полоненими за принципом "усіх на всіх", виведення з Донбасу незаконних формувань та проведення там місцевих виборів за українським законодавством. (04.12.2019)

У центрі Києва тисячі людей взяли участь в акції "Червоні лінії для Зеленського". Вони зібралися напередодні зустрічі лідерів країн "нормандського формату" в Парижі. (08.12.2019)

Як повідомив кореспондент інформагенції "Інтерфакс-Україна", на акцію протесту "Варта на Банковій" біля будівлі Офісу президента (ОП) за годину після її початку зібралися кілька тисяч учасників. Люди приходять і далі. Судячи з символіки, серед присутніх є представники політичних партій і націоналістичних організацій. Присутні й мітингарі, які тримають державні прапори України, а також протестувальники без будь-якої атрибутики.

За словами учасників, вони вийшли під стіни Офісу президента з вимогою до Володимира Зеленського не допустити здачі національних інтересів України під час зустрічі "нормандської четвірки" 9 грудня. Організатори акції - представники "Руху опору капітуляції" - заявили, що планують ночувати під Офісом президента і перебувати там до закінчення саміту в Парижі.

Учасники акції встановлюють біля будівлі ОП намети і монтують сцену, з якої, за словами організаторів, планується показувати українські фільми, читати лекції і слухати виступи музикантів і співаків. Перед будівлею ОПУ перебувають кілька сотень правоохоронців - співробітників Нацполіції і бійців Нацгвардії. Вони вишикувалися в кілька щільних кордонів, відокремлюючи мітингувальників від будівлі. На початку акції силовики запобігли спробі активістів змонтувати сцену і розібрали конструкцію, проте потім не перешкоджали її повторному зведенню, як і встановленню наметів, повідомляє кореспондент інформагенції "Інтерфакс-Україна".

Дивитись відео 06:55

Донбас в очікуванні "нормандської" зустрічі: надія на мир чи страх капітуляції? (06.12.2019)

Аудіо й відео до теми

Донбас в очікуванні "нормандської" зустрічі: надія на мир чи страх капітуляції? (06.12.2019)  

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Докладно

Акція на Майдані Незалежності

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