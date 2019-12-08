Акції на Майдані та Банковій: поліція оцінила кількість учасників

За даними правоохоронців, на недільну акцію на майдані Незалежності вийшли близько восьми тисяч учасників, а акція біля Офісу президента на Банковій зібрала до двох тисяч осіб.
Національна поліція України оприлюднила свої оцінки щодо кількості учасників акцій протесту, що відбулися на майдані Незалежності та поблизу Офісу президента України на вулиці Банковій в Києві у неділю, 8 грудня. За оцінками поліції, віче на майдані Незалежності зібрало близько восьми тисяч учасників. У поліції також відзначили, що під час цієї акції "грубих порушень громадського порядку не зафіксовано: на одну людину склали адмінпротокол за дрібне хуліганство".
Акція протесту на вулиці Банковій увечері 8 грудня зібрала близько двох тисяч мітингарів, зазначається на сайті Нацполіції. На момент оприлюднення оцінок поліції акція ще тривала.
"Варта на Банковій": мітингарі монтують сцену та намети
Як повідомив кореспондент інформагенції "Інтерфакс-Україна", на акцію протесту "Варта на Банковій" біля будівлі Офісу президента (ОП) за годину після її початку зібралися кілька тисяч учасників. Люди приходять і далі. Судячи з символіки, серед присутніх є представники політичних партій і націоналістичних організацій. Присутні й мітингарі, які тримають державні прапори України, а також протестувальники без будь-якої атрибутики.
За словами учасників, вони вийшли під стіни Офісу президента з вимогою до Володимира Зеленського не допустити здачі національних інтересів України під час зустрічі "нормандської четвірки" 9 грудня. Організатори акції - представники "Руху опору капітуляції" - заявили, що планують ночувати під Офісом президента і перебувати там до закінчення саміту в Парижі.
Учасники акції встановлюють біля будівлі ОП намети і монтують сцену, з якої, за словами організаторів, планується показувати українські фільми, читати лекції і слухати виступи музикантів і співаків. Перед будівлею ОПУ перебувають кілька сотень правоохоронців - співробітників Нацполіції і бійців Нацгвардії. Вони вишикувалися в кілька щільних кордонів, відокремлюючи мітингувальників від будівлі. На початку акції силовики запобігли спробі активістів змонтувати сцену і розібрали конструкцію, проте потім не перешкоджали її повторному зведенню, як і встановленню наметів, повідомляє кореспондент інформагенції "Інтерфакс-Україна".