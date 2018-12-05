Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту (фотогалерея)

Масові акції у Франції не вщухають попри те, що уряд пішов на поступки "жовтим жилетам". Президент задовольнив вимоги мітингарів та взяв на себе "часткову відповідальність" за кризу. Як розвивався протест?
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