 Акції ″жовтих жилетів″ у Франції: хроніка протесту (фотогалерея) | Політичні новини з Європи: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 11.12.2018

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Європа

Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту (фотогалерея)

Масові акції у Франції не вщухають попри те, що уряд пішов на поступки "жовтим жилетам". Президент задовольнив вимоги мітингарів та взяв на себе "часткову відповідальність" за кризу. Як розвивався протест?

  • Учасники акції жовтих жилетів

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Коли все почалося?

    Акції "жовтих жилетів" тривають вже понад чотири тижні: 17 листопада в протестах взяло участь не менше 300 тисяч осіб. Вони відбуваються регулярно по суботах. Заворушення під час цих акцій стали найбільшими за останні десятиліття. Уряд мобілізував майже 90 тисяч поліцейських для забезпечення правопорядку.

  • Автомобільна заправка у Франції

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Чого вимагають демонстранти?

    Спочатку "жовті жилети" виступали проти зростання цін на бензин. Потім до їхніх вимог додалися зменшення податкового тягаря в цілому і підвищення заробітної плати, особливо мінімальної. За рік бензин у Франції подорожчав на 15 відсотків, дизельне паливо - на 23 відсотки. Податок на пальне мав на меті стимулювати французів більше користуватися громадським транспортом і купувати електромобілі.

  • Учасники акції жовтих жилетів

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Більшість французів підтримують протести

    Опитування французьких телеканалів показують, що 72 відсотки французів підтримують вимоги "жовтих жилетів". Водночас 85 відсотків респондентів висловилися проти застосування насильства.

  • Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Уряд пішов на поступки "жовтим жилетам"

    6 грудня уряд Франції відмовився від підвищення податків на автомобільне паливо. План бюджету на 2019 рік уже не передбачає цього кроку, оголосив прем'єр-міністр країни Едуар Філіпп. За його словами, до кінця зимового сезону також не будуть підвищуватися тарифи на газ і електроенергію. "Жодні податки не виправдовують те, що під загрозою опинилася єдність нації", - додав Філіп.

  • Президент Франції Еммануель Макрон

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Поступки уряду не спинили протестів

    Після того, як уряд запровадив мораторій на підвищення податків на паливо, мітингарі стали протестувати в цілому проти реформ уряду й президента країни Еммануеля Макрона. Мітингувальників влаштує тільки відставка уряду, заявив представник демонстрантів Крістоф Шаленсон.

  • Учасники протестів під час акції жовтих жилетів

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Акції не вщухають

    8 грудня у Франції поновилися масові акції протестів "жовтих жилетів". Під час безладів було затримано більше 1700 осіб, понад 100 поранені, серед них - 17 поліцейських. По всій країні протестували 136 тисяч осіб. "Жовті жилети" встрявали в сутички з поліцією й підпалювали автомобілі. Правоохоронці застосували бронетехніку, сльозогінний газ та водомети.

  • Протест жовтих жилетів у Брюсселі

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Протести "жовтих жилетів" перекинулися на Брюссель

    Приклад протестів французьких "жовтих жилетів" надихнув до виступів і невдоволених громадян у сусідніх із Францією країнах. 8 грудня схожі акції протесту відбулися й у столиці Бельгії Брюсселі. Бельгійська поліція заарештувала з метою перестороги 70 учасників протестної акції.

  • Президент Франції Еммануель Макрон

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Макрон узяв на себе "часткову відповідальність" за кризу

    10 грудня президент Франції Еммануель Макрон у відповідь на масові протести пообіцяв підвищити з 2019 року мінімальну місячну зарплату на 100 євро й полегшити податкове навантаження на працівників і пенсіонерів. Він також оголосив плани не оподатковувати й не стягувати соціальні відрахування з доходів за понаднормову працю. Макрон узяв на себе "часткову відповідальність" за нинішню кризу.

  • Учасники акції жовтих жилетів у Франції

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Жорстокість і вандалізм

    Мітинги супроводжуються вандалізмом і проявами жорстокості. Травми отримали кількасот осіб, двоє загинули. Зафіксовано випадки мародерства. З міркувань безпеки багато музеїв та Ейфелева вежа досі зачинені. Пошкодження дістав і Український культурний центр у Парижі. У Франції перевіряють роль Росії у протестах. Речник Кремля заявляє, що Москва не втручається у внутрішні справи інших держав.

  • Скульптура на Тріумфальній арці, пошкоджена під час протестів жовтих жилетів

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Понівечена Тріумфальна арка

    1 грудня у час протестів у Парижі зазнала серйозних пошкоджень Тріумфальна арка. Групі вандалів вдалося продертися в музейні приміщення, де вони "обезголовили" мармурову статую Наполеона, розтрощили вщент гіпсову скульптуру 1930-х років і розмалювали інтер'єри графіті. Перепало і статуї Маріанни - символа Франції.

  • Безлади у Франції під час протестів жовтих жилетів

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Втрати для бізнесу

    Багато підприємств роздрібної торгівлі й готелі нарікають на збитки через зниження кількості туристів. Власники магазинів і ресторанів, що опинилися в районах проведення акцій, заявили про скорочення продажів на 20-70 відсотків. Найбільше постраждали магазини на Єлисейських полях, деякі з яких розграбували.

    Автор: Микита Баталов, Валерій Сааков


  • Учасники акції жовтих жилетів

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Коли все почалося?

    Акції "жовтих жилетів" тривають вже понад чотири тижні: 17 листопада в протестах взяло участь не менше 300 тисяч осіб. Вони відбуваються регулярно по суботах. Заворушення під час цих акцій стали найбільшими за останні десятиліття. Уряд мобілізував майже 90 тисяч поліцейських для забезпечення правопорядку.

  • Автомобільна заправка у Франції

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Чого вимагають демонстранти?

    Спочатку "жовті жилети" виступали проти зростання цін на бензин. Потім до їхніх вимог додалися зменшення податкового тягаря в цілому і підвищення заробітної плати, особливо мінімальної. За рік бензин у Франції подорожчав на 15 відсотків, дизельне паливо - на 23 відсотки. Податок на пальне мав на меті стимулювати французів більше користуватися громадським транспортом і купувати електромобілі.

  • Учасники акції жовтих жилетів

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Більшість французів підтримують протести

    Опитування французьких телеканалів показують, що 72 відсотки французів підтримують вимоги "жовтих жилетів". Водночас 85 відсотків респондентів висловилися проти застосування насильства.

  • Прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Уряд пішов на поступки "жовтим жилетам"

    6 грудня уряд Франції відмовився від підвищення податків на автомобільне паливо. План бюджету на 2019 рік уже не передбачає цього кроку, оголосив прем'єр-міністр країни Едуар Філіпп. За його словами, до кінця зимового сезону також не будуть підвищуватися тарифи на газ і електроенергію. "Жодні податки не виправдовують те, що під загрозою опинилася єдність нації", - додав Філіп.

  • Президент Франції Еммануель Макрон

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Поступки уряду не спинили протестів

    Після того, як уряд запровадив мораторій на підвищення податків на паливо, мітингарі стали протестувати в цілому проти реформ уряду й президента країни Еммануеля Макрона. Мітингувальників влаштує тільки відставка уряду, заявив представник демонстрантів Крістоф Шаленсон.

  • Учасники протестів під час акції жовтих жилетів

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Акції не вщухають

    8 грудня у Франції поновилися масові акції протестів "жовтих жилетів". Під час безладів було затримано більше 1700 осіб, понад 100 поранені, серед них - 17 поліцейських. По всій країні протестували 136 тисяч осіб. "Жовті жилети" встрявали в сутички з поліцією й підпалювали автомобілі. Правоохоронці застосували бронетехніку, сльозогінний газ та водомети.

  • Протест жовтих жилетів у Брюсселі

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Протести "жовтих жилетів" перекинулися на Брюссель

    Приклад протестів французьких "жовтих жилетів" надихнув до виступів і невдоволених громадян у сусідніх із Францією країнах. 8 грудня схожі акції протесту відбулися й у столиці Бельгії Брюсселі. Бельгійська поліція заарештувала з метою перестороги 70 учасників протестної акції.

  • Президент Франції Еммануель Макрон

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Макрон узяв на себе "часткову відповідальність" за кризу

    10 грудня президент Франції Еммануель Макрон у відповідь на масові протести пообіцяв підвищити з 2019 року мінімальну місячну зарплату на 100 євро й полегшити податкове навантаження на працівників і пенсіонерів. Він також оголосив плани не оподатковувати й не стягувати соціальні відрахування з доходів за понаднормову працю. Макрон узяв на себе "часткову відповідальність" за нинішню кризу.

  • Учасники акції жовтих жилетів у Франції

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Жорстокість і вандалізм

    Мітинги супроводжуються вандалізмом і проявами жорстокості. Травми отримали кількасот осіб, двоє загинули. Зафіксовано випадки мародерства. З міркувань безпеки багато музеїв та Ейфелева вежа досі зачинені. Пошкодження дістав і Український культурний центр у Парижі. У Франції перевіряють роль Росії у протестах. Речник Кремля заявляє, що Москва не втручається у внутрішні справи інших держав.

  • Скульптура на Тріумфальній арці, пошкоджена під час протестів жовтих жилетів

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Понівечена Тріумфальна арка

    1 грудня у час протестів у Парижі зазнала серйозних пошкоджень Тріумфальна арка. Групі вандалів вдалося продертися в музейні приміщення, де вони "обезголовили" мармурову статую Наполеона, розтрощили вщент гіпсову скульптуру 1930-х років і розмалювали інтер'єри графіті. Перепало і статуї Маріанни - символа Франції.

  • Безлади у Франції під час протестів жовтих жилетів

    Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту

    Втрати для бізнесу

    Багато підприємств роздрібної торгівлі й готелі нарікають на збитки через зниження кількості туристів. Власники магазинів і ресторанів, що опинилися в районах проведення акцій, заявили про скорочення продажів на 20-70 відсотків. Найбільше постраждали магазини на Єлисейських полях, деякі з яких розграбували.

    Автор: Микита Баталов, Валерій Сааков


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    Автор: Ксенія Польська, Михайло Бушуєв


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    Автор: Мартін Муно


  • Анґела Меркель прийняла Еммануеля Макрона в Берліні

    Фоторепортаж: Як Меркель і німці приймали Макрона в Берліні

    Одразу в Берлін

    Канцлерка Німеччини Анґела Меркель не приховувала радості, приймаючи в Берліні саме Еммануеля Макрона як президента Франції. Подібним чином раніше, ще під час передвиборчої кампанії, Макрон не приховував, що є поборником тісної дружби між Берліном і Парижем. Не дивно, що їхня зустріч не примусила на себе довго чекати: вони зустрілись уже наступного дня після інавгурації Макрона.

  • Меркель прийняла Макрона з військовими почестями

    Фоторепортаж: Як Меркель і німці приймали Макрона в Берліні

    Символічний візит

    Макрона в Берліні зустріли з військовими почестями. Столиця Німеччини є традиційним місцем призначення першого закордонного візиту глав французької держави. Поїздка в Берлін символізує важливе значення співпраці між двома державами.

  • Прихильники ініціативи Pulse of Europe вітають Макрона в Берліні

    Фоторепортаж: Як Меркель і німці приймали Макрона в Берліні

    Великі очікування

    Кілька сотень прихильників проєвропейської ініціативи Pulse of Europe зібралися навпроти Відомства федеральної канцлерки Німеччини, аби привітати Еммануеля Макрона. "Європо, тепер починається!", - скандували активісти, висловлюючи надію на те, що Меркель та Макрону вдасться надати нового імпульсу Євросоюзу.

  • Vive la France!

    Фоторепортаж: Як Меркель і німці приймали Макрона в Берліні

    Vive la France!

    У момент, коли Меркель зустрічає Макрона, люди, котрі зібралися перед парканом відомства канцлерки, починають аплодувати та вигукувати "Браво!". Утім, майже одразу вони знову замовкають: починає звучати гімн Франції - "Марсельєза". Дехто підспівує, а один молодий чоловік на останніх тактах вигукує "Хай живе Франція!" (Vive la France!).

  • Дорожня карта для ЄС

    Фоторепортаж: Як Меркель і німці приймали Макрона в Берліні

    Дорожня карта для ЄС

    Меркель і Макрон пообіцяли спільно розробити дорожню карту реформування Європейського Союзу. При цьому вони висловили готовність до внесення змін у договори ЄС. Цілі: поглибити інтеграцію в рамках Єврозони та зробити її більш стійкою до криз. Також має знизитися забюрократизованість Євросоюзу. А посилення спільної оборонної та зовнішньої політик має зробити ЄС "більш видимим для людей".

  • Рішучість Макрона та розсудливість Меркель

    Фоторепортаж: Як Меркель і німці приймали Макрона в Берліні

    Рішучість Макрона та розсудливість Меркель

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  • Філіпп Етьєнн

    Фоторепортаж: Як Меркель і німці приймали Макрона в Берліні

    Символічне призначення

    Планувалося, що нинішній посол Франції в Німеччині Філіпп Етьєнн не залишиться на своїй посаді довго. Утім, замість продовження дипломатичної роботи за кордоном, його шлях тепер лежить до Парижа. Макрон хоче бачити досвідченого дипломата та знавця Німеччини своїм радником у Єлисейському палаці.

  • Макрон і Меркель наголошували на близькості відносин між країнами

    Фоторепортаж: Як Меркель і німці приймали Макрона в Берліні

    Тільки разом!

    Обидва лідери не втомлювалися наголошувати близькість відносин між Берліном і Парижем та просто приреченість до тісної співпраці. "Інтереси Німеччини найтіснішим чином пов'язані з інтересами Франції", - говорила Меркель під час прес-конференції. "Я думаю, що успіх обох наших країн тісно переплетений один з одним", - погоджувався Макрон.

    Автор: Юрій Шейко, Марсель Фюрстенау


DW.COM

Після масових протестів Макрон обіцяє поступки "жовтим жилетам"

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