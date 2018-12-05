Акції "жовтих жилетів" у Франції: хроніка протесту (фотогалерея)

Від Наполеона до Макрона: коли жінка старша за чоловіка

Нена та Філіпп Пальм

Нена старша за Філіппа Пальма на 12 років. Разом вони уже 23 роки - але поки що неодружені. Виконавиця популярної в Німеччині пісні "99 повітряних кульок" ніколи не приховувала того, що вона - людина сімейна. І більш за все вона любить проводити час зі своїм коханим, музикантом та продюсером, а також їхніми п'ятьма дітьми та онуками.