Акції до Дня перемоги над нацизмом в Україні відбулися мирно

Під час акцій до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що відбулися у багатьох містах України у четвер, 9 травня, правоохоронці не зафіксували масових заворушень чи значних порушень правопорядку. Загалом, за даними Національної поліції України, в акціях з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні по всій території України взяли участь близько 700 тисяч осіб.
Так, у прес-службі Національної поліції зазначили, що силовики змогли уникнути зіткнень між учасниками різних акцій у Києві. Лише трьох осіб, що використовували заборонену символіку, було затримано та складено адміністративні протоколи. За попередніми підрахунку, у різних масових акціях в українській столиці загалом взяло участь близько чотирьох тисяч осіб.
У Харкові виникло декілька перепалок та сутичок між людьми із портретами загиблих у Другій світовій війні та націоналістами, але вони були локалізовані поліцією. Правоохоронці повідомляють, що у заході біля харківського Меморіалу Слави взяло участь близько 15 тисяч осіб.
У Києві колона учасників акції "Ніхто не забутий, ніщо не забуте" з нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні пройшла від станції метро "Арсенальна" до Парку слави. Участь у ході взяли, зокрема, глава фракції "Опозиційний блок" Вадим Новинський, а також народні депутати Нестор Шуфрич (фракція "Опозиційний блок") і Євген Мураєв (лідер партії "Наші").
Народний депутат Вадим Новинський (у центрі) в оточенні учасників акції у Києві
В Одесі, натомість, у акції "Безсмертний полк" взяло участь близько однієї тисячі людей, повідомили інформаційному агентству "Українські новини" у Одеській міській раді. Поліція затримала одного з учасників акції з так званою георгіївською стрічкою та розглядає питання про притягнення цієї особи до адміністративної відповідальності.
Так само, згідно з даними Дніпровської міської ради, одна тисяча осіб взяла участь у акції "Марш миру" у Дніпрі. Невідомі намагалися облити учасників маршу червоною фарбою, але поліції вдалося цьому запобігти. Частина осіб, що брала участь у акції, прибула до міста автобусами з Кривого Рогу. Дорогою з Кривого Рогу до Дніпра одному з цих автобусів невідомі розбили лобове скло каменем.
За оцінкою кореспондента "Українських новин" у Кривому Розі, у місті участь у "Марші миру" взяло близько 20 тисяч осіб. Тут урочиста хода відбувалася за участі військової техніки, яка була залучена до бойових дій, зокрема танка Т-34.
В Запорізькій області зареєстровано лише один факт використання забороненої символіки. Так, у Мелітополі поліція склала адмінпротокол стосовно жінки із георгіївською стрічкою та плакатом із забороненою символікою.
У Львові ж поліції довелося притягти до адміністративної відповідальності чоловіка, що кинув яйця на гранітний орден Вітчизняної війни, повідомили у прес-службі головного управління Національної поліції у області.
Загалом, у МВС заявили, що за підсумком масових акцій до Дня перемоги над нацизмом було відкрито п'ять кримінальних проваджень та складено 13 протоколів за використання забороненої символіки. При цьому найбільше правопорушень зафіксовано у Дніпропетровській та Миколаївській областях.
За словами радника міністра внутрішніх справ Зоряна Шкіряка, у порівнянні із 2014 роком тенденція використання забороненої символіки "кардинально зменшилася".
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Завершення Другої світової війни: як це було
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Завершення Другої світової війни: як це було
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Завершення Другої світової війни: як це було
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Завершення Другої світової війни: як це було
Новина дня
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Завершення Другої світової війни: як це було
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Завершення Другої світової війни: як це було
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Автор: І.Ондрускова, Ф.Ваґенер, Т.Бондаренко