Акція проти міграційного пакту ООН у Брюсселі: затримано 70 осіб

Поліція у Брюсселі застосувала сльозогінний газ та водомет, щоб припинити насильство після демонстрації проти міграційного пакту ООН у неділю, 16 грудня. До таких заходів правоохоронці вдалися після того, як від 300 до 400 демонстрантів почали жбурляти каміння та інші предмети в будівлю Єврокомісії, повідомляє агенція dpa з посиланням на місцеву агенцію Belga.

Мер Брюсселя Філіп Клоуз заявив, що за пошкодження майна поліція заарештувала 69 людей. Як повідомляється, під вечір неділі ситуація у Брюсселі стабілізувалася.

За даними поліції, в акції протесту взяли близько 5,5 тисячі активістів

Загалом же в марші, за даними поліції, взяли участь близько 5,5 тисячі осіб. Як зазначає Belga, учасники організованого правими та правоекстремістськими фламандськими групами маршу виступали за пріоритет для "власного народу", закриття кордонів та вимагали відставки прем'єр-міністра Бельгії Шарля Мішеля.

У цей же час прибічники лівих сил організували у Брюсселі альтернативну демонстрацію, яка відбувалася за кілька кілометрів. Акція зібрала близько тисячі учасників і, за словами брюссельського мера, пройшла без інцидентів.

Нагадаємо, що ініційований ООН "Всесвітній пакт за безпечну, впорядковану і регульовану міграцію" ухвалили 10 грудня під час конференції в Марокко. У ньому закріплені 23 цілі, зокрема координація зусиль держав у порятунку життів мігрантів, забезпечення доступних шляхів регульованої міграції, боротьба проти контрабанди людьми, допомога в інтеграції і усунення дискримінації. Пакт має ще бути ухвалений Генеральною Асамблеєю ООН.

Загалом у майже 18-місячних переговорах щодо пакту брали участь 192 країни світу - США оголосили про свою неучасть ще на цьому етапі. Після завершення перемовин про своє рішення не підписувати документ оголосили, зокрема, Австрія, Латвія, Польща, Угорщина, Чехія, Болгарія, Італія та Словаччина. Окрім цих країн ЄС, пакт ООН також відмовилися підписувати Австралія та Ізраїль.