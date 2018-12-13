 Акція проти міграційного пакту ООН у Брюсселі: затримано 70 осіб | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 16.12.2018

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Новини

Акція проти міграційного пакту ООН у Брюсселі: затримано 70 осіб

Після акції протесту проти міграційного пакту ООН у Брюсселі кілька сотень демонстрантів почали жбурляти каміння у будівлю Єврокомісії. У відповідь поліція застосувала силу і затримала майже 70 активістів.

Протестанти почали жбурляти каміння і предмети в будівлю Єврокомісії

Протестанти почали жбурляти каміння і предмети в будівлю Єврокомісії

Поліція у Брюсселі застосувала сльозогінний газ та водомет, щоб припинити насильство після демонстрації проти міграційного пакту ООН у неділю, 16 грудня. До таких заходів правоохоронці вдалися після того, як від 300 до 400 демонстрантів почали жбурляти каміння та інші предмети в будівлю Єврокомісії, повідомляє агенція dpa з посиланням на місцеву агенцію Belga.

Мер Брюсселя Філіп Клоуз заявив, що за пошкодження майна поліція заарештувала 69 людей. Як повідомляється, під вечір неділі ситуація у Брюсселі стабілізувалася.

За даними поліції, в акції протесту взяли близько 5,5 тисячі активістів

За даними поліції, в акції протесту взяли близько 5,5 тисячі активістів

Загалом же в марші, за даними поліції, взяли участь близько 5,5 тисячі осіб. Як зазначає Belga, учасники організованого правими та правоекстремістськими фламандськими групами маршу виступали за пріоритет для "власного народу", закриття кордонів та вимагали відставки прем'єр-міністра Бельгії Шарля Мішеля.

У цей же час прибічники лівих сил організували у Брюсселі альтернативну демонстрацію, яка відбувалася за кілька кілометрів. Акція зібрала близько тисячі учасників і, за словами брюссельського мера, пройшла без інцидентів.

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Уряд новобораного президента Бразилії Жаіра Болсонару "відсторониться" від участі у міграційному акті ООН, повідомив майбутній голова МЗС Бразилії. Країни світу ухвалили пакт 10 грудня у Марракеші. (11.12.2018)

На саміті у Маракеші 10-11 грудня країни ООН схвалили міграційний пакт. Деякі лідери відмовились, завивши, що документ шкодить суверенітету держав. Але чи так це? (10.12.2018)

Нагадаємо, що ініційований ООН "Всесвітній пакт за безпечну, впорядковану і регульовану міграцію" ухвалили 10 грудня під час конференції в Марокко. У ньому закріплені 23 цілі, зокрема координація зусиль держав у порятунку життів мігрантів, забезпечення доступних шляхів регульованої міграції, боротьба проти контрабанди людьми, допомога в інтеграції і усунення дискримінації. Пакт має ще бути ухвалений Генеральною Асамблеєю ООН.

Загалом у майже 18-місячних переговорах щодо пакту брали участь 192 країни світу - США оголосили про свою неучасть ще на цьому етапі. Після завершення перемовин про своє рішення не підписувати документ оголосили, зокрема, Австрія, Латвія, Польща, Угорщина, Чехія, Болгарія, Італія та Словаччина. Окрім цих країн ЄС, пакт ООН також відмовилися підписувати Австралія та Ізраїль.

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