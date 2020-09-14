Акція протесту в Мінську: бронетехніка в центрі міста та закриті станції метро

До центру Мінська задовго до початку несанкціонованого "Маршу справедливості" в неділю, 20 вересня, стали стягувати автозаки та техніку внутрішніх військ. Підходи до площі Незалежності ще до обіду було перекрито металевими огорожами, стягнуто співробітників міліції, зокрема бійців ОМОНу зі щитами і кийками.

Крім того, люди у військовій формі перекрили Жовтневу площу. Як передає кореспондент DW, частина військових, котрі оточили площу перед Палацом республіки, озброєна автоматами Калашникова, чого на попередніх акціях не спостерігалося.

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Також проспектом Переможців у бік Палацу незалежності - резиденції Олександра Лукашенка - проїхала колона з десяти бронетранспортерів. У район площі Державного прапора та Палацу незалежності прибули колона міліцейської спецтехніки та вантажівка внутрішніх військ. Згодом туди ж підтяглася колона спецтехніки - чотири автомобілі "Заслін" для зведення укріплень, автомобілі з колючим дротом і водомет. Інші центральні проспекти і вулиці міста поки відкриті для руху автотранспорту.

Як повідомляє інформагенція "Інтерфакс", проспект Переможців перекритий від стели "Мінськ - місто-герой" у бік Палацу незалежності. Перекрито також проспект Пушкіна від вулиці Ольшевського в бік проспекту Переможців.

Закрито шість станцій метро

Крім того, в Мінську закрито на вхід і вихід шість станцій метро, повідомили в мінському метрополітені.

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Як передає кореспондент "Інтерфаксу", протестувальники стали збиратися на проспекті Незалежності невеликими групами і розтягуватися уздовж всього проспекту. Загалом, за оцінкою спостерігачів, на відрізку проспекту Незалежності від станції метро "Неміга" до торговельного центру "Галерея" перебувало близько тисячі осіб. Міліція почала затримувати людей.

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Раніше в МВС Білорусі повідомили, що під час протестів у суботу в країні затримали 430 осіб, з них 415 в Мінську. За даними МВС, на ранок неділі 385 з них були відпущені.

Нагадаємо, з 9 серпня у Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента. На них переможцем оголошений Олександр Лукашенко, який обіймає посаду президента країни з 1994 року. Опозиція не визнала оголошених владою результатів виборів, вважає їх сфальсифікованими.

Найчисленніші акції відбуваються на вихідних. Приміром, минулої неділі, 13 вересня, на вулиці Мінські вийшли, за оцінками, близько 150 тисяч демонстрантів.