Акцію протесту в Москві продовжили несанкціонованими "гуляннями"

У Москві в суботу, 10 серпня, після завершення узгодженої з владою акції "Повернемо собі право на вибори", в якій взяли участь близько 50 тисяч людей, почалася неузгоджена демонстрація у вигляді "гулянь" центром російської столиці.

До неї закликали одразу кілька російських політиків. Зокрема Борис Золотаревський, начальник штабу політика Івана Жданова, запропонував прогулятися в бік адміністрації президента Росії Володимира Путіна.

"Ми наполягаємо, що у москвичів є право вільно гуляти своїм містом, а не лише окремо взятим огородженим проспектом під наглядом поліції, котра їх б'є", - йдеться на сторінці акції у Facebook, створеній командою опозиційного політика Олексія Навального.

На акцію протесту в центрі Москви вийшли близько 50 тисяч людей

Своєю чергою, Слідчий комітет РФ застеріг від "участі у так званих "мирних прогулянках", пригрозивши "правовими наслідками - аж до кримінальної відповідальності" за такі "несанкціоновані заходи".

Тим часом центром Москви у напрямку до адміністрації президента РФ йдуть близько 500 людей, повідомила агенція Reuters. Мітингарі скандують "Допускай!". Йдеться про вимогу допустити незалежних кандидатів на вибори до міської думи Москви.

Вхід в адміністрацію президента Росії оточений поліцією, поблизу стоять автозаки. У центрі Москви через заклики до непогодженої владою акції протесту посилили заходи безпеки. Росгвардія перекрила прохід на Бульварному кільці, повідомляє агенція "Інтерфакс".

Силовики під час акції протесту

Силовики продовжують затримання окремих демонстрантів. Як повідомив правозахисний проєкт "ОВД-Інфо", загалом під час акцій протесту в Москві, Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону та Брянську затримано вже 162 людини. Спершу затримання були переважно у Санкт-Петербурзі (загалом 78), але під час "гулянь" їхня кількість почала стрімко зростати й у Москві (уже 71). "ОВД-Інфо" та видання "Медуза" повідомили, що мітингарів почали бити.

Учасники акції протесту

Нагадаємо, у Москві 27 липня та 3 серпня люди протестували проти недопуску незалежних кандидатів на виборах до міської думи російської столиці. На відео у соцмережах зафільмоване масове застосування сили російськими поліцейськими. Вони також затримували учасників акції, які перебували у магазині, кафе та метро. Серед затриманих є неповнолітні. Загалом на попередніх двох акціях протесту було майже 2400 затримань. Вибори до міської думи Москви заплановані на 8 вересня.