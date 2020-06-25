Акціонери Lufthansa схвалили участь держави в обмін на 9 мільярдів євро

Акціонери німецької авіакомпанії Lufthansa дали "зелене світло" багатомільярдному пакету державної допомоги та участі держави в капіталі перевізника. Акціонери на позачергових зборах, які проводилися онлайн у четвер, 25 червня, більшістю у 98 відсотків підтримали відповідне рішення, повідомили в компанії. Участь у зборах взяли власники 39,3 відсотка голосів. Голова правління авіаперевізника Карстен Шпор (Carsten Spohr) привітав рішення акціонерів, зазначивши, що воно дає підприємству "перспективу на майбутнє".

На початку зборів керівництво Lufthansa посилило тиск на акціонерів, аби ті схвалили пакет допомоги. Голова наглядової ради Карл-Лювіґ Кляй (Karl-Ludwig Kley) зазначив, що у компанії "більше немає грошей" і без державної підтримки вона у найближчі дні змушена буде подати на банкрутство. Великий акціонер Гайнц Германн Тіле (Heinz Hermann Thiele) відмовився від ідеї блокувати пакет держдопомоги. Раніше він критично висловлювався щодо, на його думку, надмірного впливу держави на компанію в майбутньому. З огляду на невисоку частку акціонерів, що взяли участь у зборах, Тіле з пакетом акцій щонайменше 15,5 відсотка міг заблокувати рішення, яке мали підтримати щонайменше дві третини акціонерів.

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У силу спричиненої коронавірусної інфекцією кризи та обмеження авіаперельотів Lufthansa, як і інші авіаперевізники, опинилися у вкрай скрутному становищі. Компанія змушена була просити про державну підтримку. Уряд Німеччини та керівництво компанії погодило пакет допомоги обсягом у дев'ять мільярдів євро. Домовленість передбачає тимчасову участь держави у капіталі компанії в розмірі 20 відсотків. Її може бути доведено до 25 відсотків, аби запобігти можливому поглинанню авіаперевізника.

Раніше цього дня Єврокомісія схвалила надання державою пакета допомоги авіакомпанії. В якості умови такого схвалення Єврокомісія домоглася відмови від Lufthansa на користь конкурентів від 24 часових слотів в аеропортах Франкфурта-на-Майні та Мюнхена, які є базовими для авіаперевізника. Попри це, ірландський лоукостRyanair пообіцяв, що оскаржить надання допомоги Lufthansa.