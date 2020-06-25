 Акціонери Lufthansa схвалили участь держави в обмін на 9 мільярдів євро | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.06.2020

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Новини

Акціонери Lufthansa схвалили участь держави в обмін на 9 мільярдів євро

Акціонери німецького авіаперевізника Lufthansa погодили надання пакету допомоги компанії. Він передбачає тимчасову участь держави в капіталі Lufthansa.

На позачергових зборах акціонери Lufthansa погодилися на держдопомогу компанії

На позачергових зборах акціонери Lufthansa погодилися на держдопомогу компанії

Акціонери німецької авіакомпанії Lufthansa дали "зелене світло" багатомільярдному пакету державної допомоги та участі держави в капіталі перевізника. Акціонери на позачергових зборах, які проводилися онлайн у четвер, 25 червня, більшістю у 98 відсотків підтримали відповідне рішення, повідомили в компанії. Участь у зборах взяли власники 39,3 відсотка голосів. Голова правління авіаперевізника Карстен Шпор (Carsten Spohr) привітав рішення акціонерів, зазначивши, що воно дає підприємству "перспективу на майбутнє".

На початку зборів керівництво Lufthansa посилило тиск на акціонерів, аби ті схвалили пакет допомоги. Голова наглядової ради Карл-Лювіґ Кляй (Karl-Ludwig Kley) зазначив, що у компанії "більше немає грошей" і без державної підтримки вона у найближчі дні змушена буде подати на банкрутство. Великий акціонер Гайнц Германн Тіле (Heinz Hermann Thiele) відмовився від ідеї блокувати пакет держдопомоги. Раніше він критично висловлювався щодо, на його думку, надмірного впливу держави на компанію в майбутньому. З огляду на невисоку частку акціонерів, що взяли участь у зборах, Тіле з пакетом акцій щонайменше 15,5 відсотка міг заблокувати рішення, яке мали підтримати щонайменше дві третини акціонерів.

Читайте також: Lufthansa пропонуватиме пасажирам тест на коронавірус

У силу спричиненої коронавірусної інфекцією кризи та обмеження авіаперельотів Lufthansa, як і інші авіаперевізники, опинилися у вкрай скрутному становищі. Компанія змушена була просити про державну підтримку. Уряд Німеччини та керівництво компанії погодило пакет допомоги обсягом у дев'ять мільярдів євро. Домовленість передбачає тимчасову участь держави у капіталі компанії в розмірі 20 відсотків. Її може бути доведено до 25 відсотків, аби запобігти можливому поглинанню авіаперевізника.

Раніше цього дня Єврокомісія схвалила надання державою пакета допомоги авіакомпанії. В якості умови такого схвалення Єврокомісія домоглася відмови від Lufthansa на користь конкурентів від 24 часових слотів в аеропортах Франкфурта-на-Майні та Мюнхена, які є базовими для авіаперевізника. Попри це, ірландський лоукостRyanair пообіцяв, що оскаржить надання допомоги Lufthansa.

  • літаки Lufthansa в аеропорту Франкфурта

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Допомога - так, втручання - ні!

    Німецька держава підтримала Lufthansa дев'ятьма мільярдами євро. Натомість перейняла 20 відсотків її акцій з можливістю збільшити частку до 25 відсотків плюс одна акція. Таким чином, у разі спроб поглинання компанії кимось із конкурентів, мають бути убезпечені тисячі робочих місць. Міністр економіки ФРН Петер Альтмаєр (Peter Altmaier) запевнив, що втручання в рішення менеджменту компанії не буде.

  • літак Czech Airlines

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Smartwings хоче "розумної" домовленості

    Чехія хоче розширити свій вплив на Smartwings, материнську компанію Czech Airlines. Міністр промисловості Карел Гавлічек навіть заговорив про повне поглинання концерну державою. Однак менеджери компаній кажуть, що в цьому ніхто не зацікавлений. Вони воліють краще отримати гарантований кредит від держави, щоб компанія могла пережити кризу.

  • літак Airline TAP

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    TAP: кредит чи поглинання?

    Напівдержавна португальська авіакомпанія TAP домагається отримання державного кредиту, щоб утриматися на плаву. Прем'єр-міністр країни Антоніо Коста говорить навіть про можливість повної націоналізації. Наразі державі належить лише половина акцій, 45 відсотками володіє бразильсько-американський підприємець Девід Нелеман. Решта п'ять відсотків належать співробітникам.

  • літак Norwegian Air

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Вижити без допомоги? У жодному разі, Norwegian!

    Лоукостер Norwegian тримається у повітрі лише завдяки державній допомозі. Після реструктуризації компанія отримала згоду на кредит від уряду в Осло. Лізингова компанія літаків AerCap обміняла лізингові контракти на акції і тепер володіє 15,9 відсотка Norwegian. Ще 12,67 відсотка акцій належить BOC Aviation, яка контролюється Банком Китаю.

  • літак Singapore Airlines

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Перші збитки за 48 років

    Уперше за свою 48-річну історію цього місяця Singapore Airlines мусила вперше заявити про втрати: більшість літаків авіакомпанії під час пандемії коронавірусу залишаються на землі. Авіакомпанія більш ніж наполовину належить державі - державна холдингова компанія Temasek контролює понад 50 відсотків акцій. Уряд країни надає великого значення тому, що не втручається у рішення менеджменту компанії.

  • літак Emirates Airline

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Golf Airlines: державна допомога як принцип бізнесу

    Emirates, Qatar Airways та Etihad Airways, державні авіакомпанії з регіону Перської затоки, вже давно є предметом критики з погляду конкуренції. Мовляв, через необмежену державну підтримку вони можуть мати несправедливу конкурентну перевагу і витіснити інші компанії. Перед пандемією ці три компанії демонстрували випереджаюче зростання.

  • стюардеси аерофлоту

    Криза авіаперевезень: коли держава бере в свої руки штурвал

    Державний контроль - не новинка для "Аерофлоту"

    Холдинг "Аерофлот", до якого входять компанії "Аерофлот" та дочірні "Росія" і "Победа", є ще одним прикладом: 51,2 відсотка акцій належить російській державі. В світі нараховується близько 150 авіакомпанії, які перебувають у власності своїх держав. Такі дані наводить "Вікіпедія". Таким чином державні авіаперевізники - у меншості. Адже загалом існує близько п'яти тисяч авіакомпаній.

    Автор: Гарді Ґраупнер, Наталія Мехед


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