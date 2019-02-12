 Активістка проти єврокомісара: словаки у другому турі обирають президента | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.03.2019

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Новини

Активістка проти єврокомісара: словаки у другому турі обирають президента

Громадська активістка і адвокатка Зузана Чапутова впевнено перемогла в першому турі виборів і залишається фавориткою у другому турі. Її суперник - єврокомісар Марош Шефчович.

Рекламний постер Зузани Чапутової під час президентської кампанії у Словаччині

Рекламний постер Зузани Чапутової під час президентської кампанії у Словаччині

У Словаччині зранку у суботу, 30 березня, розпочалося голосування в другому турі президентських виборів. За крісло глави держави борються соціально-ліберальна громадська активістка й адвокатка Зузана Чапутова та безпартійний єврокомісар Марош Шефчович, якого підтримує популістська правляча партія SMER.

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Зузана Чапутова, яка брала участь в антикорупційних протестах, і заступник голови Єврокомісії Марош Шефчович вийшли до другого туру президентських виборів. Підраховано вже 98,7 відсотка голосів. (17.03.2019)

Учасники акцій у десятках словацьких міст вимагають результатів розслідування вбивства Яна Куціяка. Журналіст розслідував зв'язки влади Словаччини з італійськими підприємцями, пов'язаними з мафією. (22.02.2019)

У першому турі, який відбувся 16 березня, Чапутова впевнено посіла перше місце із понад 40 відсотками голосів. За Шефчовича, який фінішував другим, проголосували майже 19 відсотків виборців.

Згідно з опитуваннями, проведеними напередодні другого туру виборів, 45-річна адвокатка та новачок у політиці Зузана Чапутова суттєво випереджає свого конкурента, маючи підтримку понад 60 відсотків громадян. За Мароша Шефчовича, натомість, готові віддати голоси дещо менше 40 відсотків словаків.

Чапутова може стати першою жінкою-президентом за всю історію Словаччини. Утім, президент Словаччини виконує переважно представницькі функції.

Голосування триватиме до 22 години за місцевим часом. Результати виборів очікуються наступного дня, 31 березня. Право голосу в Словаччині мають понад чотири мільйони виборців. Явка у першому турі становила 49 відсотків. Очікується, що у другому турі вона буде ще нижчою.

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