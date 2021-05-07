 Активісти на Кубі повідомляють про тисячі затриманих протестувальників | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2021

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Новини

Активісти на Кубі повідомляють про тисячі затриманих протестувальників

За підрахунками кубинських активістів, поліція затримала вже понад п'ять тисяч осіб у зв'язку з протестами в країні. Німеччина і США закликають звільнити мирних демонстрантів.

Затримання одного з учасників протестів на Кубі

Затримання одного з учасників протестів на Кубі, 11 липня 2021 року

На Кубі тривають затримання учасників масових протестів проти уряду країни - перших за кілька десятиліть. Всього затримано вже понад п'ять тисяч осіб, повідомив у середу, 14 липня, місцевий інтернет-портал 14ymedio.com, що зібрав дані з різних джерел.

Серед затриманих - понад 120 активістів і журналістів. У соцмережах з'являються відеокадри вторгнення поліцейських до помешкань людей і жорстких затримань із застосуванням зброї. Кубинська влада підтвердила смерть одного демонстранта, заявивши, що він намагався напасти на поліцейську дільницю. При цьому журналісти та очевидці в соцмережах пишуть про набагато більшу кількість загиблих і постраждалих унаслідок зіткнень з силами правопорядку.

Незабаром після початку протестів 11 липня в країні почали блокувати інтернет. Відтоді в соцмережах з'являлися повідомлення про окремі дрібніші акції. За даними агентства AFP, 14 липня в жителів Куби знову з'явився доступ до інтернету.

У США та Німеччині закликають звільнити затриманих на Кубі

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) закликав владу Куби звільнити всіх затриманих за мирний протест громадян. "Ми закликаємо кубинський уряд відмовитися від насильства і шукати діалогу", - написав глава МЗС ФРН у Twitter в середу, 14 липня.

Того ж дня представниця Білого дому Джен Дженніфер Псакі зазначила, що в США теж стежать за розвитком подій на Кубі. "Без сумніву протести, що відбулися у вихідні, мають значення. Це наймасштабніші за багато років протести, які ми бачили на Кубі, ми будемо стежити за розвитком подій, після чого підготуємо відповідну відповідь", - сказала вона на брифінгу у Вашингтоні.

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Одночасно представник Держдепу США Нед Прайс розкритикував обмеження роботи мобільного інтернету в кубинських містах. "Ми засуджуємо часткову або повну блокаду інтернету з боку влади, ми закликаємо кубинських керівників продемонструвати повагу до голосу народу", - підкреслив він. Прайс також закликав керівництво Куби звільнити затриманих.

Кубинці протестують через економічні проблеми й утиски

11 липня на вулиці кубинських міст вийшли тисячі людей, протестуючи проти економічних проблем і відсутності свобод. Однією з причин протестів стала нестача лікарських засобів і продовольства. Економічні труднощі Куби пов'язані як з санкціями США проти Гавани, так і з пандемією коронавірусної інфекції, що вдарила по туризму - однієї з головних статей доходу економіки країни. Влада Куби звинувачує Сполучені Штати в спробі спровокувати протести.

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  • Протести на Кубі

    Протести на Кубі: "Геть диктатуру!"

    Кубинці вимагають змін

    У багатьох містах Куби відбулися масові протести проти соціалістичного уряду, який в умовах однопартійної системи, править країною. За повідомленнями ЗМІ, учасники акцій скандують "Геть диктатуру!" та "Ми хочемо свободи".

  • Протести на Кубі

    Протести на Кубі: "Геть диктатуру!"

    Масові акції протесту - рідкісне явище на Кубі

    Побачити протестувальників на вулицях кубинської столиці Гавани, як це було минулими вихідними, можна дуже нечасто, адже зазвичай влада жорстко реагує на будь-який вияв масового невдоволення. Нещодавно, наприклад, було заарештовано митців та інтелектуалів, які критикували декрет, що посилював контроль держави за публічними виступами. Це призвело до появи руху, що вимагав демократизації системи.

  • Протести на Кубі

    Протести на Кубі: "Геть диктатуру!"

    Багато поліції та затримань

    До Гавани та інших міст було стягнуто багато військових та поліції. Поліцейські застосовували сльозогінний газ проти учасників демонстрації. Щонайменше десятеро осіб, як і чоловіка на фотографії, було затримано. Журналісти також зафіксували, як правоохоронці били демонстрантів пластиковими кийками.

  • Президент Куби Мігель Діас-Канель виступає перед журналістами

    Протести на Кубі: "Геть диктатуру!"

    Попередження від президента Діаса-Канеля

    У місті Сан-Антоніо-де-лос-Баньос у близько 30 кілометрах від Гавани на вулицях зібралися тисячі переважно молодих людей. Президент Мігель Діас-Канель у супроводі партійних функціонерів вирішив розвідати обстановку. Перед об'єктивами камер він закликав прибічників уряду виступити проти антиурядових протестів: "Якщо вони хочуть розпочати революцію, їм доведеться переступити через наші трупи".

  • Розтрощений автомобіль поліції на вулиці Гавани, столиці Куби

    Протести на Кубі: "Геть диктатуру!"

    Коли гнів виплескується назовні

    По всій країні минулими вихідними, згідно з даними сайту Inventario, відбулося близько 40 спонтанних протестів - навіть попри те, що доступ до інтернету у неділю здебільшого було відрізано. Гнів демонстрантів вилився, зокрема, у кидання каміння в правоохоронців та трощення поліцейських автомобілів.

  • Протести на вулицях столиці Куби Гавани

    Протести на Кубі: "Геть диктатуру!"

    Економіка в руїні, люди у розпачі

    Головною причиною масових протестів є важка економічна криза, у якій Куба перебуває вже роками, і яка ще більш посилилася через більш жорсткі санкції США та пандемію COVID-19. Перебої з електропостачанням та пусті полиці супермаркетів і аптек - норма життя. При цьому ізольований від світу острів зараз переживає рекордні показники інфікування коронавірусом.

    Автор: Інес Айзеле


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На Кубі стартує масштабна валютна реформа

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