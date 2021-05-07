Активісти на Кубі повідомляють про тисячі затриманих протестувальників

На Кубі тривають затримання учасників масових протестів проти уряду країни - перших за кілька десятиліть. Всього затримано вже понад п'ять тисяч осіб, повідомив у середу, 14 липня, місцевий інтернет-портал 14ymedio.com, що зібрав дані з різних джерел.

Серед затриманих - понад 120 активістів і журналістів. У соцмережах з'являються відеокадри вторгнення поліцейських до помешкань людей і жорстких затримань із застосуванням зброї. Кубинська влада підтвердила смерть одного демонстранта, заявивши, що він намагався напасти на поліцейську дільницю. При цьому журналісти та очевидці в соцмережах пишуть про набагато більшу кількість загиблих і постраждалих унаслідок зіткнень з силами правопорядку.

Незабаром після початку протестів 11 липня в країні почали блокувати інтернет. Відтоді в соцмережах з'являлися повідомлення про окремі дрібніші акції. За даними агентства AFP, 14 липня в жителів Куби знову з'явився доступ до інтернету.

У США та Німеччині закликають звільнити затриманих на Кубі

Міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас (Heiko Maas) закликав владу Куби звільнити всіх затриманих за мирний протест громадян. "Ми закликаємо кубинський уряд відмовитися від насильства і шукати діалогу", - написав глава МЗС ФРН у Twitter в середу, 14 липня.

Того ж дня представниця Білого дому Джен Дженніфер Псакі зазначила, що в США теж стежать за розвитком подій на Кубі. "Без сумніву протести, що відбулися у вихідні, мають значення. Це наймасштабніші за багато років протести, які ми бачили на Кубі, ми будемо стежити за розвитком подій, після чого підготуємо відповідну відповідь", - сказала вона на брифінгу у Вашингтоні.

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Одночасно представник Держдепу США Нед Прайс розкритикував обмеження роботи мобільного інтернету в кубинських містах. "Ми засуджуємо часткову або повну блокаду інтернету з боку влади, ми закликаємо кубинських керівників продемонструвати повагу до голосу народу", - підкреслив він. Прайс також закликав керівництво Куби звільнити затриманих.

Кубинці протестують через економічні проблеми й утиски

11 липня на вулиці кубинських міст вийшли тисячі людей, протестуючи проти економічних проблем і відсутності свобод. Однією з причин протестів стала нестача лікарських засобів і продовольства. Економічні труднощі Куби пов'язані як з санкціями США проти Гавани, так і з пандемією коронавірусної інфекції, що вдарила по туризму - однієї з головних статей доходу економіки країни. Влада Куби звинувачує Сполучені Штати в спробі спровокувати протести.

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