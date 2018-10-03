 Активісти заблокували головний вхід на Франкфуртський автосалон | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.09.2019

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Новини

Активісти заблокували головний вхід на Франкфуртський автосалон

Біля головного входу на Міжнародний автосалон у Франкфурті-на-Майні розмістилися кількасот активістів, котрі виступають за перехід на екологічно чисті види транспорту та реалізацію політики захисту клімату.

Франкфуртський автосалон

Учасники акції протесту поблизу головного входу до Франкфуртського автосалону

Кількасот екологічних активістів перекрили головний вхід на Міжнародний автосалон у Франкфурті-на-Майні (IAA), вимагаючи реалізації політики захисту клімату. Під час акції протесту в неділю, 15 вересня, демонстранти з плакатами розмістилися на сходах головного входу, таким чином заблокувавши його.

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Канцлерка ФРН на відкритті Франкфуртського автосалону наголосила на необхідності створення надійної мережі зарядних станцій. Вона вказала також на відповідальність автовиробників у питаннях захисту клімату. (12.09.2019)

В день відкриття для відвідувачів Франкфуртського міжнародного автосалону десятки тисяч протестувальників вимагають переходу на екологічно чисті види транспорту. (14.09.2019)

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Учасники акції тримають плакати з гаслами на кшталт "Позбавити автоконцерни влади!" або "Вулицю зайнято - давайте негайно транспортну революцію!", повідомляє агентство новин dpa. У поліції кажуть, що акція протесту триває мирно. Тим часом організатори автосалону у Франкфурті-на-Майні попрохали всіх відвідувачів користуватися іншими входами, розмістивши відповідний допис на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Перед ще одним входом протестують активісти руху Sand im Getriebe (дослівно: "Пісок в коробці передач". - Ред.). У русі пояснили, що дотримуються тактики "мирної блокади" під час проведення автосалону. Мета таких дій демонстрантів - дати чіткий сигнал проти "руйнівної транспортної системи, яку досі уособлює найбільший у світі автосалон".

Активісти виступають за міста без автомобілів, безкоштовний громадський транспорт та розбудову мережі велосипедних доріжок. "Справжні зміни у бік кращого для клімату транспорту можливі лише всупереч прибутковим інтересам автолобістів", - наголошують представники активістів.

Протести проти шкідливого впливу автомобілів на довкілля розпочалися  у Франкфурті-на-Майні напередодні - в день відкриття автосалону для відвідувачів. За оцінками організаторів, 14 вересня в акції взяли участь близько 25 тисяч осіб. Поліція повідомила про 15 тисяч протестувальників. Франкфуртський міжнародний автосалон триває з 12 по 22 вересня.

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