Активісти заблокували головний вхід на Франкфуртський автосалон

Кількасот екологічних активістів перекрили головний вхід на Міжнародний автосалон у Франкфурті-на-Майні (IAA), вимагаючи реалізації політики захисту клімату. Під час акції протесту в неділю, 15 вересня, демонстранти з плакатами розмістилися на сходах головного входу, таким чином заблокувавши його.

Учасники акції тримають плакати з гаслами на кшталт "Позбавити автоконцерни влади!" або "Вулицю зайнято - давайте негайно транспортну революцію!", повідомляє агентство новин dpa. У поліції кажуть, що акція протесту триває мирно. Тим часом організатори автосалону у Франкфурті-на-Майні попрохали всіх відвідувачів користуватися іншими входами, розмістивши відповідний допис на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Перед ще одним входом протестують активісти руху Sand im Getriebe (дослівно: "Пісок в коробці передач". - Ред.). У русі пояснили, що дотримуються тактики "мирної блокади" під час проведення автосалону. Мета таких дій демонстрантів - дати чіткий сигнал проти "руйнівної транспортної системи, яку досі уособлює найбільший у світі автосалон".

Активісти виступають за міста без автомобілів, безкоштовний громадський транспорт та розбудову мережі велосипедних доріжок. "Справжні зміни у бік кращого для клімату транспорту можливі лише всупереч прибутковим інтересам автолобістів", - наголошують представники активістів.

Протести проти шкідливого впливу автомобілів на довкілля розпочалися у Франкфурті-на-Майні напередодні - в день відкриття автосалону для відвідувачів. За оцінками організаторів, 14 вересня в акції взяли участь близько 25 тисяч осіб. Поліція повідомила про 15 тисяч протестувальників. Франкфуртський міжнародний автосалон триває з 12 по 22 вересня.