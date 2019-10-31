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Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС)

Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво – міжнародна організація, заснована з метою створити в тихоокеанському регіоні вільну економічну зону.

Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС) АТЕС Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво – міжнародна організація, заснована з метою створити в тихоокеанському регіоні вільну економічну зону. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "АТЕС". Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво було засновано 1989 року. Мета АТЕС полягає в налагодженні тіснішої економічної співпраці між країнами тихоокеанського регіону та в розвитку вільної торгівлі. До АТЕС приєдналась 21 країна, в яких проживає понад половини всього населення планети. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Чилі не проводитиме Кліматичну конференцію ООН через протести

Чилі не проводитиме Кліматичну конференцію ООН через протести 31.10.2019

Президент Чилі відмовився від проведення Кліматичної конференції ООН, запланованої на грудень цього року, через масові акції протесту, що охопили країну. Це рішення ускладнило плани Грети Тунберг.
Учасники саміту АТЕС не дійшли згоди щодо підсумкової декларації

Учасники саміту АТЕС не дійшли згоди щодо підсумкової декларації 18.11.2018

На тлі торговельної суперечки між США та Китаєм учасникам саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Папуа-Новій Гвінеї не вдалося домовитись щодо спільного комюніке, повідомив Джастін Трюдо.
США та Китай обмінялися закидами в Папуа-Новій Гвінеї

США та Китай обмінялися закидами в Папуа-Новій Гвінеї 17.11.2018

Риторика у торговельній війні США та Китаю набирає обертів. Пенс і Сі виступили із критичними один до одного промовами перед самітом АТЕС у Папуа-Новій Гвінеї.

Дрес-код для успішних чоловіків: політичний цирк чи костюмоване шоу? (27.11.2017) 27.11.2017

Політики, одягнені у стилі завгоспів, Мао чи телепузиків… Це не кошмарний сон, а традиція на самітах АТЕС. Ведучий DW Ґергард Ельферс розповідає, як виник цей політичний карнавал та чого чекати від саміту в Папуа Новій Гвінеї.
Очима карикатуриста: Путін і Трамп у в'єтнамському лабіринті

Очима карикатуриста: Путін і Трамп у в'єтнамському лабіринті 10.11.2017

Дональдові Трампу і Володимирові Путіну було дуже важко зустрітися в лабіринті коридорів саміту АТЕС у В'єтнамі. Карикатурист Сергій Йолкін - про перешкоди на шляху президентів США та РФ одне до одного.
Білий дім: Трамп не проводитиме окремої зустрічі з Путіним у В'єтнамі

Білий дім: Трамп не проводитиме окремої зустрічі з Путіним у В'єтнамі 10.11.2017

Факт зустрічі Трампа та Путіна ніколи не підтверджувався, заявила прес-секретарка Білого дому. Прес-секретар Путіна зауважив, що президенти матимуть удосталь можливостей поговорити на полях саміту, якщо захочуть.
Кількість загиблих внаслідок тайфуну у В'єтнамі зростає

Кількість загиблих внаслідок тайфуну у В'єтнамі зростає 05.11.2017

Кількість загиблих через тайфун "Дамрі" у В'єтнамі зросла вже до 27 осіб. Стихійне лихо призвело до руйнувань і завдало шкоди рисовим полям.
Трамп розпочав своє азійське турне з візиту до Японії

Трамп розпочав своє азійське турне з візиту до Японії 05.11.2017

Японія стала першою країною в азійському турне Дональда Трампа. Як очікується, головною темою зустрічей під час поїздки буде ситуація навколо КНДР. На полях саміту АТЕС Трамп може зустрітися і з Володимиром Путіним.
Країни АТЕС домовилися протидіяти протекціонізму

Країни АТЕС домовилися протидіяти протекціонізму 21.11.2016

На завершення дводенного саміту АТЕС у Лімі країни-учасниці ухвалили декларацію, спрямовану на боротьбу з будь-якими проявами протекціонізму та на сприяння вільній торгівлі.

Обама і Путін у Лімі коротко обговорили Україну й Сирію

Обама і Путін у Лімі коротко обговорили Україну й Сирію 20.11.2016

Президенти США та Росії коротко переговорили на саміті у Лімі. Обама нагадав російському колезі про мирні ініціативи в Україні та Сирії.
Філіппінський президент на зустрічі з Путіним обрушився з критикою на Захід

Філіппінський президент на зустрічі з Путіним обрушився з критикою на Захід 20.11.2016

Президент Філіппін провів першу зустріч зі своїм російським колегою Володимиром Путіним, якого вважає своїм "кумиром". На переговорах Дутерте обрушився з критикою на Захід
Саміт АТЕС проходить під знаком невизначеності через Трампа

Саміт АТЕС проходить під знаком невизначеності через Трампа 19.11.2016

Під час саміту лідер Китаю Сі Цзіньпін закликав створити зону вільної торгівлі за участю усіх країн АТЕС. А прем'єр Нової Зеландії заявив, що TPP може запрацювати і без участі США.

DW Новини за 100 секунд (18.11.2015) 18.11.2015

Поліція запобігла новому теракту в Парижі. Генпрокуратура не встановила винних у вбивствах на Євромайдані. Обама назвав РФ конструктивним партнером щодо Сирії.
США та Китай узгодили нові цілі щодо скорочення викидів парникових газів

США та Китай узгодили нові цілі щодо скорочення викидів парникових газів 12.11.2014

Китай зобов'язався не збільшути емісії парникових газів після 2030 року. А США хочуть скоротити рівень викидів парникових газів до 2025 року на 26-28 відсотків порівняно з 2005 роком.
Саміт АТЕС схвалив створення нової зони вільної торгівлі

Саміт АТЕС схвалив створення нової зони вільної торгівлі 11.11.2014

Лідери 21 країни, що входять до складу організації Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва, узгодили "дорожню карту" для створення нової зони вільної торгівлі.
Обама та Путін обговорили ситуацію в Україні та Сирії

Обама та Путін обговорили ситуацію в Україні та Сирії 11.11.2014

Президент Росії Володимир Путін і президент США Барак Обама під час саміту АТЕС обговорили ситуацію в Україні та Сирії, а також двосторонні відносини.
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