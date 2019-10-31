Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво – міжнародна організація, заснована з метою створити в тихоокеанському регіоні вільну економічну зону.

Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС) АТЕС Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво – міжнародна організація, заснована з метою створити в тихоокеанському регіоні вільну економічну зону. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "АТЕС". Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво було засновано 1989 року. Мета АТЕС полягає в налагодженні тіснішої економічної співпраці між країнами тихоокеанського регіону та в розвитку вільної торгівлі. До АТЕС приєдналась 21 країна, в яких проживає понад половини всього населення планети. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.