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Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво – міжнародна організація, заснована з метою створити в тихоокеанському регіоні вільну економічну зону.
Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво (АТЕС) АТЕС Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво – міжнародна організація, заснована з метою створити в тихоокеанському регіоні вільну економічну зону. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "АТЕС". Азійсько-Тихоокеанське економічне співробітництво було засновано 1989 року. Мета АТЕС полягає в налагодженні тіснішої економічної співпраці між країнами тихоокеанського регіону та в розвитку вільної торгівлі. До АТЕС приєдналась 21 країна, в яких проживає понад половини всього населення планети. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Політики, одягнені у стилі завгоспів, Мао чи телепузиків… Це не кошмарний сон, а традиція на самітах АТЕС. Ведучий DW Ґергард Ельферс розповідає, як виник цей політичний карнавал та чого чекати від саміту в Папуа Новій Гвінеї.