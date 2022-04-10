"Призивайте, підемо воювати": українські "кіборги" про вторгнення Росії (28.01.2022)

У січні 2015 року українські військові залишили Донецький аеропорт після 242 днів оборони та втрати сотні побратимів. У розмові з DW "кіборги" згадують пережите, чому пішли на фронт і чи готові знову взятися за зброю.