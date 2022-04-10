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Аеропорт

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Аеропорт".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Аеропорт в Дніпрі знищено російським ракетним ударом

Аеропорт в Дніпрі знищено російським ракетним ударом 10.04.2022

46-й день війни, яку Росія веде проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями неділі, 10 квітня.
В аеропорту Німеччини затримали вантажний літак, пов'язаний з РФ

В аеропорту Німеччини затримали вантажний літак, пов'язаний з РФ 07.04.2022

Літаку Boeing 747 не дали дозвіл на зліт через санкції проти РФ за війну в Україні. За кожен день простою аеропорт стягує 1200 євро.

Вибухи у Львові: дим поблизу аеропорта (18.03.2022) 18.03.2022

Російські війська вдарили ракетами по території в районі Львівського аеропорту. За попередніми даними, РФ випустила 6 крилатих ракет з акваторії Чорного моря.
Як повернути Мрію: легендарний літак, що став жертвою війни Росії проти України (16.03.2022)

Як повернути "Мрію": легендарний літак, що став жертвою війни Росії проти України (16.03.2022) 16.03.2022

Гордість української авіації - літак Ан-225 "Мрія" став однією з перших жертв російських загарбників. За час експлуатації літак побив 500 рекордів, із них 240 світових. Якою світ запам'ятав "Мрію" і чи можна буде її відновити?
В аеропортах Німеччини проходять страйки

В аеропортах Німеччини проходять страйки 14.03.2022

Через страйк співробітників служб контролю пасажирів у низці великих аеропортів Німеччини очікуються масові скасування та затримки рейсів.
Дванадцятий день війни в Україні: головні події

Дванадцятий день війни в Україні: головні події 08.03.2022

Російські війська продовжили обстріл Харкова та спробували захопити аеропорт у Миколаєві. У Біловезькій пущі відбувся третій раунд переговорів.
Під Васильковом горить нафтобаза та йдуть бої за аеропорт

Під Васильковом горить нафтобаза та йдуть бої за аеропорт 27.02.2022

На нафтобазі поблизу Василькова на Київщині палає пожежа. Нафтобаза спалахнула після влучення ракети російських військ. Поруч тривають бої за аеропорт.
Російська ракета влучила у багатоповерхівку біля аеропорту Київ

Російська ракета влучила у багатоповерхівку біля аеропорту "Київ" 26.02.2022

Ракета влучила в житловий будинок у Києві поблизу аеропорту "Жуляни". Потрапляння снаряду спричинило руйнування з 17 по 21 поверхи. Проводиться евакуація мешканців.
Українські кіборги про можливе вторгнення Росії (відео)

Українські "кіборги" про можливе вторгнення Росії (відео) 31.01.2022

У січні 2015 року українські військові залишили Донецький аеропорт після 242 днів оборони. У розмові з DW "кіборги" згадують пережите, розповідають, чому пішли на фронт і чи готові знову взятися за зброю.

"Призивайте, підемо воювати": українські "кіборги" про вторгнення Росії (28.01.2022) 28.01.2022

У січні 2015 року українські військові залишили Донецький аеропорт після 242 днів оборони та втрати сотні побратимів. У розмові з DW "кіборги" згадують пережите, чому пішли на фронт і чи готові знову взятися за зброю.

Безпекова допомога США: в Україну прибуло 300 комплексів Javelin

Безпекова допомога США: в Україну прибуло 300 комплексів Javelin 26.01.2022

В аеропорт "Бориспіль" прибула третя партія безпекової допомоги США на загальну суму 200 мільйонів доларів.

Повернення Порошенка: як зустрічали експрезидента у Києві (17.01.2022) 17.01.2022

Через місяць після спроби ДБР вручити Петру Порошенку повістку для проведення слідчих дій нардеп повернувся із закордонного відрядження. Його прибуття супроводжували велелюдні мітинги в аеропорту та перед приміщенням Печерського райсуду.
Казахстан: міжнародний аеропорт Алмати відновив роботу

Казахстан: міжнародний аеропорт Алмати відновив роботу 13.01.2022

Аеропорт Алмати після скоєного під час масових протестів нападу відновив роботу і вже прийняв перший міжнародний рейс з Туреччини.
З Казахстану не змогли вилетіти 43 українці - МЗС

З Казахстану не змогли вилетіти 43 українці - МЗС 06.01.2022

Дипломати запевняють, що громадяни в безпеці. Вони зможуть покинути неспокійну республіку, якщо аеропорти відновлять роботу 7 січня.
Процес MH17: прокуратура вимагатиме покарання для підсудних

Процес MH17: прокуратура вимагатиме покарання для підсудних 20.12.2021

На суді у справі про "Боїнг-777", збитий у небі над Донбасом, прокуратура Нідерландів почала зачитувати обвинувальний висновок щодо чотирьох підсудних із РФ та України.
Спроба військового перевороту: в Судані озброєні люди затримують членів уряду

Спроба військового перевороту: в Судані озброєні люди затримують членів уряду 25.10.2021

Прем'єр-міністра вивезли в невідомому напрямку озброєні люди, низку міністрів затримали. В країні перебої з інтернетом і мобільним зв'язком. Перекриті аеропорт, основні дороги та мости столиці.
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