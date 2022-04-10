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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Аеропорт".
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Гордість української авіації - літак Ан-225 "Мрія" став однією з перших жертв російських загарбників. За час експлуатації літак побив 500 рекордів, із них 240 світових. Якою світ запам'ятав "Мрію" і чи можна буде її відновити?
У січні 2015 року українські військові залишили Донецький аеропорт після 242 днів оборони та втрати сотні побратимів. У розмові з DW "кіборги" згадують пережите, чому пішли на фронт і чи готові знову взятися за зброю.
Через місяць після спроби ДБР вручити Петру Порошенку повістку для проведення слідчих дій нардеп повернувся із закордонного відрядження. Його прибуття супроводжували велелюдні мітинги в аеропорту та перед приміщенням Печерського райсуду.