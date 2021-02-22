 Аеропорт ″Дніпропетровськ″ перейменували на ″Дніпро″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.04.2021

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Новини

Аеропорт "Дніпропетровськ" перейменували на "Дніпро"

Тепер жителі Дніпра і області зможуть проголосувати на честь якого знакового історичного діяча буде названий аеропорт.

Аеропорт Дніпропетровськ перейменували на Дніпро

Аеропорт "Дніпропетровськ" перейменували на "Дніпро"

Міжнародний аеропорт "Дніпропетровськ" офіційно перейменували на "Дніпро" повідомив у четвер, 8 квітня, міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

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"Немає більше аеропорту "Дніпропетровськ", є "Днiпро". Стара назва аеропорту "Дніпропетровськ" залишилася остаточно в минулому. У сертифікатах аеродрому, збірнику аеронавігаційної інформації, в інформаційних матеріалах, а також в реєстрах нинішній аеропорт вже має назву "Днiпро", - написав Криклій у соцмережі Facebook.

Він додав, що цієї весни жителі Дніпра та Дніпропетровської області зможуть проголосувати на честь якого знакового історичного діяча буде названий новий аеропорт.

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Міністр запевнив, що до кінця 2022 року почне функціонувати новий термінал, до якого перенаправлять усі літаки, а до кінця 2023 року в Дніпрі буде і нова злітно-посадкова смуга.

Нагадаємо, місто  Дніпропетровськ було перейменоване на Дніпро за рішенням Верховної Ради України 2016 року.

 

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