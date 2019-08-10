Аеропорт Гонконгу скасував усі рейси через акцію протесту

Міжнародний аеропорт Гонконгу в понеділок, 12 серпня, скасував усі рейси через демонстрацію у зоні прибуття аеропорту. Протестувальники проти закону про екстрадицію ймовірних правопорушників на материковий Китай вже четвертий день поспіль проводять свою акцію в аеропорту, інформує Reuters.

"Усі рейси на сьогодні скасовані. За винятком вильотів, на які пасажири вже зареєструвалися, та прибуттів літаків, що вже приземлилися", - йдеться в заяві керівництва аеропорту. Повідомляється, що дороги до аеропорту заповнені автомобілями і на парковках летовища немає жодного вільного місця. За даними поліції, в аеропорту зібралися 5000 протестувальників.

Тим часом Відомство у справах Гонконгу і Макао КНР виступило із заявою про те, що події у Гонконгу досягли своєї критичної точки. Орган підтримує дії поліції стосовно протестувальників, водночас закликаючи до припинення протестів і насильства.

У Гонконзі вже кілька місяців тривають масові антиурядові демонстрації. Протести останнім часом неодноразово супроводжувалися сутичками між поліцією та мітингарями. Масове обурення мешканців Гонконгу спричинив намір влади ухвалити закон про екстрадицію правопорушників за запитом Пекіна до материкового Китаю. За даними організаторів, в акціях брали участь понад мільйон людей. Це були найбільші протести в Гонконзі, відколи ця колишня британська колонія була передана Китаю в 1997 році.

15 червня глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам оголосила, що розгляд законопроєкту про екстрадицію до КНР призупинений на невизначений термін. Однак протести не вщухають - мітингарі вимагають остаточної відмови від цього законопроєкту, відставки Керрі Лам та розслідування дій поліції під час демонстрацій.